«Мы будем выбирать цели сами». Лавров объяснил, как Россия ответит на пиратство Запада

Лавров: Россия сама выберет цели для ответа на пиратство Запада

Россия вправе сама определять цели для симметричного ответа на пиратство стран Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что целью станут морские суда, действующие в интересах государств, которые сделали разбой частью своей официальной политики. По словам Лаврова, Евросоюз избрал «очень опасную стезю». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия будет самостоятельно определять цели для зеркального ответа на разбой и пиратство западных стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«[Президент РФ Владимир] Путин очень четко, выдержанно сказал о том, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Но не обязательно в тех же акваториях, где вот эти вот «новоявленные миротворцы» будут вершить свое беззаконие. Мы будем выбирать цели сами», — сказал он в интервью, вышедшем в эфире «России 1».

Целью станут морские суда, действующие в интересах государств, которые фактически сделали разбой частью своей официальной политики , предупредил Лавров. Окончательное решение о формате воздействия на такие корабли будет принимать исключительно Москва, уточнил он.

По словам главы российского МИД, Брюссель ступил на крайне опасный путь, решив использовать им же созданные нелегитимные механизмы для объявления «теневым флотом» любых судов, которые отказываются подчиняться требованиям ЕС.

«Евросоюз решил применить свое собственное право — если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом, — которое заключалось в том, чтобы ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках.

И все суда, которые не слушаются Евросоюза, под любым флагом объявлены теневым флотом. Это очень опасная стезя », — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание, что нынешние правящие круги Европы охвачены гордыней и самолюбованием, из-за чего они открыто и с гордостью ставят собственные директивы выше норм международного права.

«Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку», — заметил Лавров и добавил, что полученные средства передаются Киеву.

Накануне Путин назвал захваты российских судов пиратством и разбоем. Москва будет отвечать на подобные действия зеркальными мерами, и сама определит место и обстоятельства такого ответа, предупредил он. Российский лидер поручил Минобороны и Тихоокеанскому флоту доложить о соответствующих предложениях.

Заявление Путина процитировали западные издания Reuters, Associated Press, The Sun, The Washington Post и Bloomberg, а также телеканалы France 24, ABC News и многие другие СМИ.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, предупреждение Путина о зеркальном ответе на захват российских судов дошло до Европы.

«Услышали», — подчеркнул он.

«Если на нас нападают — будем отвечать»

Россия готова дать ответ на любые попытки зарубежных государств захватить ее коммерческие корабли в любой точке Мирового океана, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Будем отвечать не только на Дальнем Востоке или в Европе, а в любой акватории — на всем пространстве Мирового океана. Если на нас нападают — будем отвечать,

— сказал он в беседе с News.ru.

Джабаров напомнил, что российский лидер никогда не бросает слов на ветер.

Предупреждение Путина фактически дает Москве свободу действий для ответных шагов против флота государств Североатлантического альянса, объяснил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Как подчеркнул аналитик, этот сигнал направлен прежде всего в адрес Великобритании, Франции и остальных участников блока НАТО.

« Данное заявление развязывает нам руки для ответных действий на каждый случай захвата », — отметил он.

Торговые суда, идущие под флагами указанных государств, становятся законной целью для российских зеркальных мер — в частности, со стороны Тихоокеанского флота, добавил Коротченко.