14 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

14 августа в России отмечают Медовый Спас: в храмах традиционно освящают новый урожай меда. У православных верующих начинается двухнедельный Успенский пост, предваряющий Успение Пресвятой Богородицы. В мире сегодня напоминают о важной роли ящериц в экосистеме планеты. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 14 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 14 августа

* Всемирный день ящерицы

Ящерицы — одни из самых древних существ на Земле: они появились на Земле около 250 миллионов лет назад. Сегодня насчитывается более 7 тысяч видов. Самым крошечным считается круглопалый геккон: его длина без хвоста всего 14–18 мм, а вес — 0,13 грамма. Гигант среди ящериц — комодский варан из Индонезии, вырастающий до трех метров и способный охотиться на оленей.

По одной из версий, инициатором праздника стал американский биолог Джон Хантер. Ученый захотел привлечь внимание людей к защите рептилий и подчеркнуть важную роль пресмыкающихся в экосистеме планеты. Многие виды ящериц находятся под угрозой исчезновения — браконьеры продают их для «живых коллекций», а урбанизация уничтожает места их обитания. Во Всемирный день ящерицы проходят различные просветительские лекции, мероприятия в зоопарках, где зоологи рассказывают об уникальности этих созданий.

Интересно Эти рептилии обладают удивительными способностями: они видят мир в оранжевых тонах и различают ультрафиолет, не умеют жевать и проглатывают добычу целиком, а также могут отбрасывать хвост, чтобы спастись от хищников.

* День рождения мессенджера Telegram

14 августа 2013 года проект Павла и Николая Дуровых впервые появился в магазине App Store для устройств iOS и быстро завоевал популярность по всему миру. Уникальность Telegram заключалась в том, что он был создан как «самый защищенный мессенджер в мире». Основой стал протокол шифрования MTProto, разработанный Николаем.

За последние два года Telegram несколько раз оказывался в эпицентре международных скандалов. В 2024 году Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа, ему предъявили обвинения в пособничестве незаконному обороту наркотиков, распространению материалов с насилием над детьми и отказе сотрудничать с властями. Предприниматель добился снятия ограничений в ноябре 2025 года.

В 2025 году в России начали ограничивать функции платформы. Власти объяснили это использованием мессенджера в мошеннических и террористических целях. Значительные сбои в Telegram начались весной 2026 года, а 29 июля Дурова заочно объявили в международный розыск, ему было предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Необычные праздники 14 августа • Праздник воспаленного воображения. Сегодня можно отпустить фантазию на свободу, мыслить нестандартно и забыть обо всех ограничениях. Иногда воображение помогает решить самые непростые задачи в реальной жизни.

• День сведения татуировок. Татуировки стали очень популярны с середины 20-го века. Но картинки на теле могут надоесть или потерять свою красоту. Для тех, кто пожалел о нанесенных тату, и был создан этот праздник.

Что отмечают в разных странах 14 августа

День рождения корриды — Португалия. Традиция корриды в португальской традиции она называется тораде или тоурада зародилась еще в бронзовом веке. В Португалии первое зрелище прошло 14 августа 1831 года. Но быка не убивали на арене: всадник-кавалейру лишь вонзал в холку копья с лентами, демонстрируя ловкость. Сегодня в финале состязания пешие загонщики усмиряют животное голыми руками и отпускают в загон под овации.

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В чем разница испанской и португальской корриды? Основное отличие в том, что в португальской корриде быка не убивают, в то время как в испанской это является обязательной частью представления, и бык погибает от меча матадора. В португальской корриде участвует конный всадник (кавалейро) и группа людей (форкадош), которые усмиряют быка, не убивая его. Кроме того, в португальской корриде быкам часто надевают наконечники на рога для защиты лошадей и участников. В целом, португальская тоурада представляет собой более зрелищное и менее кровавое представление, в котором акцент делается на мастерстве участников и гуманном отношении к животному.

День скаутов (День Прамука) — Индонезия. 14 августа 1961 года президент Сукарно официально представил обществу «Геракан Прамука» — национальное скаутское движение. Сегодня оно объединяет около 20 млн участников. В День Прамука подростки соревнуются в лазании по кокосовым пальмам, строят бамбуковые мосты и учатся тушить вулканический пепел — навык, необходимый в стране, расположенной в «огненном поясе» Тихого океана.

День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира — Марокко. День посвящен событиям 1979 года, когда марокканская армия без единого выстрела вошла в оазис Вади-эд-Дахаб («Золотая река») — последнюю часть Сахары, контролируемую Мавританией. Солдат встретили с почестями: бедуины угостили их финиками и верблюжьим молоком, а женщины выложили на песке из лепестков символ Марокко — зеленую звезду. В праздник по всей стране проходят гуляния, гремят фейерверки, а жители танцуют ахваштрадиционный берберский танец под звуки тариджа.

День памяти защитников Отечества — Абхазия. 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию, положив начало Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, унесшей жизни около 4 тысяч абхазцев. В этот день по всей республике проходят траурные мероприятия. В Сухуме возлагают цветы к Мемориалу погибшим в парке Славы, а также к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы в селе Нижняя Эшера.

Религиозные праздники 14 августа

Успенский пост

С 14 августа у верующих начинается Успенский пост, который продлится две недели и завершится 27 августа. Этот пост — самый короткий в православии, но по строгости он не уступает Великому. Устав предписывает отказ от продуктов животного происхождения. Также важно уделять внимание и духовной составляющей — проводить время в молитвах, посещать храм.

Изнесение Честных Древ Креста Господня (Медовый Спас)

История православного праздника уходит в древность. В IX веке в Византии в августе начинались смертоносные эпидемии и, чтобы защитить Константинополь, часть Креста Господня переносили из императорской сокровищницы в храм Святой Софии. Его проносили по улицам, освящая воду в колодцах и источниках. Люди верили, что реликвия защитит их от опасных инфекций, и постепенно обряд закрепился в богослужебной практике.

На Руси праздник утвердился благодаря победе святого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. С собой в военный поход он взял чудотворную икону Владимирской Богоматери и Честный Крест Христов.

Священники в этот день служат молебен у рек, озер и колодцев, погружая крест в воду. По традиции в этот день в храмах освящают новый урожай меда. Им делятся с близкими и нуждающимися. В народе праздник называется Медовый Спас и открывает череду августовских Спасов.

Александр Авилов/Агентство «Москва»

День памяти семи святых мучеников Маккавеев

14 августа православная церковь вспоминает семь братьев Маккавеев и их мать Соломонию. В период гонений при селевкидском царе Антиохе IV Епифане их заставляли отречься от веры и приносить жертвы языческим богам. Один за другим, от старшего к младшему, братья принимали мучительную смерть, а мать укрепляла их в вере и разделила их участь.

Подвиг Маккавеев и их матери стал источником вдохновения для Иуды Маккавея, который возглавил восстание против Антиоха. В результате восстания Иуде удалось одержать победу, очистить Иерусалимский храм от идолов и восстановить богослужение. Их подвиг описан в Библии (2 Мак. 6:18 — 7:42).

14 августа Русская православная церковь также чтит память • мучеников в Пергии Памфилийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея (III в.);

• священномученика Димитрия Павского, пресвитера (1937). Это день обретения мощей преподобной Софии Суздальской (1995).

Народные праздники 14 августа

Медовый Спас, или Мокрый Маковей

В середине августа в большинстве российских регионов собирали мед первого урожая. Его старались принести в церковь на освящение, угостить близких и нуждающихся, приговаривая: «На Спас и нищий медку покушает».

В народном сознании прозвище «Маккавей» слилось со словом «мак» — растение как раз созревало к середине августа. Его семена добавляли в разную выпечку. Поэтому первый Спас также называют Маковым Спасом, или Маковеем.

Еще одно название — Мокрый Спас — появилось из-за обряда водосвятия, который проводили в этот день священники на реках и озерах. После этого толпа прихожан входила в воду, смывая грехи и болезни. Скот гнали следом: верили, что «мокрая» сила защитит коров от недугов.

На Маковый Спас нельзя было шуметь, громко смеяться, ругаться. Люди верили, что громкие звуки «разгоняют» благодать. После купания в освященной реке нельзя было заходить в водоемы до следующего лета. Поскольку в этот день наступал Успенский пост, наши предки не ели продукты животного происхождения. Даже блины пекли на воде, а в тесто для пряников добавляли лишь мед да толченый мак.

Именины 14 августа

* Александр,

* Дмитрий,

* Леонтий,

* Тимофей,

* Федор,

* София.

Приметы 14 августа

Дождь на Спас — к мокрой осени без пожаров.

Ласточки улетают стаями — жди холодных ночей, пора утеплять закрома.

Tom Koerner/Global Look Press

Роса густая, как молоко — зима придет мягкой, без лютых морозов.

Угостишь нищего медом — в доме целый год будет достаток.

Умоешь лицо утренней росой — красота не увянет, а здоровье прибудет.

После Спаса в реку зайдешь — болезнь на себя накличешь: вода «цветет» и нечисть тянет в омут.

Лунный календарь 14 августа

Фаза Луны: растущая, 3-й день лунного цикла.

Луна в знаке Девы.

Астрологи считают, что это очень активное, энергетически мощное, но агрессивное время. Считается, что пассивность сегодня опасна, так как идет плотная закладка энергии на весь лунный месяц.

Луна в Деве благоприятна для любой вдумчивой и кропотливой работы. Хорошее время для самосовершенствования.

14 августа родились люди под знаком зодиака Лев, относящимся к стихии Огня и управляемым Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 14 августа

* 1619 год — в колонии Вирджиния (Северная Америка) приняли первый в истории континента закон против пьянства, запрещавший выращивание винограда.

* 1790 год — между Россией и Швецией заключен Верельский мир, этот договор официально завершил Русско-шведскую войну, длившуюся два года.

* 1850 год — капитан Геннадий Невельской, вопреки приказам из Петербурга, основал на мысе Куегда Николаевский пост (ныне Николаевск-на-Амуре). Рискуя карьерой, он поднял русский флаг и объявил о присоединении Приамурья и Сахалина к России.

* 1908 год — в курортном Фолкстоне (Англия) прошел первый в Европе международный конкурс красоты с участием 10 дебютанток. Жюри оценивало лишь фотографии, так как публичная демонстрация тел считалась неприличной.

* 1914 год — донской казак Козьма Крючков стал первым кавалером Георгиевского креста в Первую мировую войну. Благодаря своим подвигам он сделался народным героем: его портреты печатали на папиросных пачках и конфетах «Геройские», а Николай II подарил ему именную саблю.

* 1943 год — подписан приказ о создании лаборатории №2 АН СССР в Казани во главе с профессором Игорем Курчатовым, впоследствии она стала Институтом атомной энергии имени И.В. Курчатова (ныне «Курчатовский институт»).

* 1947 год — Пакистан официально вышел из состава Британской Индии. Закон о независимости Индии, предусматривающий раздел, был принят британским парламентом 15 августа 1947 года, но Пакистан получил независимость на день раньше.

* 1994 год — космический телескоп Хаббл сделал первый детальный снимок колец Урана. Открытие стало неожиданным: кольца, состоящие из частиц льда и углерода, были настолько темными, что с Земли их не было видно.

* 2016 год — южноафриканец Уэйд ван Никерк на Олимпиаде в Рио установил мировой рекорд в беге на 400 м (43,03 сек), побив достижение 1999 года. Он бежал по восьмой дорожке, не видя конкурентов, а его шиповки выкрасили в зеленый — цвет надежды ЮАР.

Кто родился 14 августа

* В 1866 году родился Дмитрий Мережковский — русский писатель и поэт, эмигрировавший после революции.

* В 1867 году родился Джон Голсуорси — английский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1932). Автор цикла «Сага о Форсайтах», ставшего символом эпохи.

* В 1886 году родился Артур Джеффри Демпстер — канадский физик, создатель первого масс-спектрометра (1918). С помощью прибора был открыт уран-235 — изотоп, позже использованный в атомной бомбе.

* В 1929 году родился Алимпий (в миру — Александр Гусев) — старообрядческий митрополит Московский и всея Руси. Возглавлял РПСЦ (Старообрядческую русскую православную церковь) с 1986 по 2003 год. Восстановил 120 храмов, включая Рогожскую слободу в Москве.

* В 1941 родился Дэвид Кросби — американский музыкант, сооснователь групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash. Двукратный член Зала славы рок-н-ролла.

* В 1944 году родился Гопал Кришна Госвами — индийский гуру, духовный лидер Международного общества сознания Кришны (ИСККОН).

Кто скончался 14 августа • В 1922 году умер Альфред Нортклифф — английский издатель, основатель газеты «Дейли мейл», барон.

• В 1939 году умер Исаак Бродский — художник, заслуженный деятель искусств РСФСР.

• В 2018 году умер Эдуард Успенский — советский и российский писатель, автор культовых книг для детей, телеведущий.

Кто отмечает дни рождения 14 августа

* 81 год исполняется Стиву Мартину — американскому киноактеру, комику, писателю и музыканту. Он известен ролями в фильмах «Весь я», «Самолетом, поездом, машиной», «Отпетые мошенники», «Отец невесты» и других. В 2014 году удостоен премии «Оскар» за выдающийся вклад в киноискусство.

* 68 лет исполняется Михаилу Ширвиндту — российскому телеведущему, видеоблогеру, писателю.

* 64 года исполняется Алене Свиридовой — российской певице, удостоенной звания заслуженной артистки России.

* 60 лет исполняется Холли Берри — американской актрисе и экс-модели, первой темнокожей обладательнице «Оскара» за лучшую женскую роль («Бал монстров», 2002). Также прославилась ролями в фильмах «Люди Икс» и «Женщина-кошка».

* 47 лет исполняется Денису Лебедеву — российскому боксеру-профессионалу, чемпиону мира.

* 44 года исполняется Ирине Медведевой — белорусской и российской актрисе, певице.

Актриса Мила Кунис, 2018 год Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

* 43 года исполняется Миле Кунис — американской актрисе украинского происхождения, звезде сериала «Шоу 70-х» и фильмов «Черный лебедь», «Секс по дружбе», лауреату премии «Сатурн».

* 32 года исполняется Elvira T (наст. имя Эльвира Тугушева) — российской певице и автору песен.