США обвиняют Китай в обходе пошлин. Белый дом подозревает в помощи Пекину более 40 стран

Белый дом заявил, что Китай обходит пошлины через более чем 40 стран

Белый дом заявил, что Китай использует более 40 стран для поставок товаров в США в обход повышенных американских пошлин. Администрация оценивает объем таких поставок примерно в $75 млрд в год, а связанные с ними потери федеральных доходов — в $19–26 млрд. В числе юрисдикций с повышенным риском реэкспорта названы Канада, Мексика, Евросоюз, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Вьетнам и ряд других стран. США намерены усилить контроль за происхождением товаров, в том числе с помощью систем искусственного интеллекта, и учитывать риски обхода тарифов в новых торговых соглашениях.

Белый дом связывает распространение схем реэкспорта и подмены страны происхождения товаров с введением США дополнительных пошлин на китайские товары в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа. По версии администрации, после этого часть продукции из КНР стала поступать в США через третьи страны, где товары проходят ограниченную сборку или обработку, переупаковку и перемаркировку либо получают новые документы о происхождении. В результате китайская продукция может декларироваться как произведенная в другой стране и облагаться более низкой пошлиной.

В опубликованном 13 августа докладе Белого дома The Great Transshipment Scam («Большая афера транзитного реэкспорта») приводится пример поставок через Канаду и Мексику. Если китайский товар неправомерно оформить как соответствующий требованиям соглашения USMCA, специальная пошлина, установленная США для импорта из КНР, может быть сведена к нулю.

Именно разницу между тарифными ставками Белый дом считает основным экономическим стимулом для таких операций.

Питер Наварро, глава управления торговой и производственной политики Белого дома, подготовившего этот доклад, заявил, что Китай направляет экспорт через более чем 40 стран.

Кого Белый дом включил в список

Юрисдикции разделены на три группы. К первой отнесены Канада, Евросоюз, Индия, Израиль, Япония, Мексика, Южная Корея и Тайвань. Авторы документа подчеркивают, что речь идет о крупных торговых партнерах США, где предполагаемый риск реэкспорта существует внутри значительно более масштабных законных торговых потоков.

Во вторую группу вошли Бразилия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция и Вьетнам. По оценке Белого дома, эти страны теснее интегрированы в связанные с Китаем производственные и логистические цепочки.

Третья группа включает меньшие экономики, среди которых Аргентина, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа, Казахстан, Лаос, ОАЭ, Панама, Сингапур, Швейцария и Узбекистан.

При этом авторы доклада отдельно оговаривают ключевое ограничение своей методики. Снижение доли Китая в американском импорте одновременно с ростом поставок из перечисленных стран еще не позволяет определить, какая часть этих изменений связана с незаконным реэкспортом, а какая — с законным переносом производств и перестройкой глобальных цепочек поставок . Белый дом считает выявленную зависимость основанием для дальнейшего расследования.

Ущерб оценили в десятки миллиардов долларов

Белый дом собрал разные оценки от госструктур и частных компаний, и они сильно отличаются из-за разных методов расчета. По одним данным, речь может идти примерно о $34 млрд возможного незаконного реэкспорта, по другим — до $303 млрд более широкого влияния на торговлю. В качестве основного ориентира используется оценка Exiger — около $75 млрд в год.

При таких объемах потери от недополученных пошлин могут составлять от $19 млрд до $34 млрд в год в зависимости от разницы тарифов.

Также Белый дом оценивает более широкий эффект: около 450 тыс. рабочих мест могут быть вытеснены, ВВП — снизиться на $113–150 млрд, а бюджетные потери — составить $19–26 млрд ежегодно.

При этом все эти цифры — это расчеты и модели, а не подтвержденный ущерб. Они основаны на предположениях о том, как рост торгового дефицита влияет на экономику, и сам Белый дом признает, что для более точных выводов нужны дополнительные данные по торговле и таможне.

США подключают искусственный интеллект

Таможенно-пограничная служба США уже использует инструменты искусственного интеллекта для выявления подозрительных поставок. Развиваемая система, которую администрация называет Detective Border («Пограничный детектив»), должна сопоставлять заявленную страну происхождения товара, его маршрут и состав с данными о производственных мощностях и другими торговыми показателями.

В портах алгоритмы также могут анализировать маркировку контейнеров, упаковку и рентгеновские изображения грузов.

Наварро сообщил, что новые торговые договоренности США будут предусматривать меры против партнеров, участвующих в обходе тарифов.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин выступает против соглашений, заключаемых за счет Китая или нарушающих международные производственные цепочки, и предупредило о мерах для защиты китайских интересов.