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Трансляция
С конца
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'60
Всё, матч окончен! «Авангард» на своём льду обыграл «Салават Юлаев» — 5:3. Омичи воспользовались ошибками соперника и совершили рывок в третьем периоде, сделав разницу "+3". В концовке уфимцы отыграли две шайбы, но спасти матч гостям не удалось. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «ястребов». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
'59
Медведев не позволил Бурдасову на скорости войти в зону. Отбились омичи.
'59
'58
'56
'55
Бурдасов от борта сделал перевод в центр зоны, Майорову не дали бросить по воротам.
'54
«Авангард» продолжает владеть шайбой. Не удаётся уфимцам перехватить инициативу.
'52
'51
'51
'50
Фурх справился с очередным дальним выстрелом. Вернулся пятый полевой у «Авангарда».
'49
Тайм-аут взял тренерский штаб «Салавата».
'49
'48
Неудачное большинство для гостей — потеря за потерей. Даже в зону не удаётся войти.
'47
«Салават» в полном составе. Уфимцы три минуты будут действовать в большинстве.
'46
Уфимцы владеют шайбой, но пока ничего опасного у ворот Фурха не возникает.
'45
'45
'44
Макаров нанёс бросок со входа в зону — шайба пришла к Фурху. Вбрасывание будет в зоне «Авангарда»,
'43
Момент у Уфы! Бурдасов вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Фурх переместился и прижал шайбу.
'42
«Салават» активно начал третий период и сразу перевёл игру в чужую зону.
'41
Начался третий период!
'40
Фисенко в конце второго периода пытался выполнить бросок по воротам, но его накрыли защитники «Салавата Юлаева». Второй период у нас получился также довольно интересным, обе команды обменялись забитыми шайбами, но пока «Авангард» в атаке по-прежнему смотрится чуть активнее. Третий период у нас будет очень жарким, «Салават Юлаев» наверняка также в атаке будет прибавлять, надо отыгрываться уфимскому клубу.
'39
Медведев выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Налимов без всяких проблем шайбу забрал.
'38
Заканчивается у нас второй период, для «Авангарда» сейчас самое главное не пропустить вторую шайбу.
'37
Последовал наброс на ворота «Авангарда» из средней зоны, Фурх эту шайбу принял, а затем отдал передачу партнёрам в угол площадки.
'36
'35
'35
Чудинов со средней дистанции вновь выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева», на этот раз шайбу на себя принял Солодухин.
'34
Чудинов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Налимов всё видел и спокойно поймал шайбу.
'33
'32
В полном составе «Салават Юлаев» теперь пытается атаковать, но пока омский «Авангард» продолжает очень внимательно играть в обороне.
'31
Петерссон выполнил бросок с острого угла по воротам «Салавата Юлаева», Налимов был на месте. Вскоре Кугрышев и Петерссон ещё разочек проверили на прочность голкипера уфимского клуба, отказывается Налимов пока пропускать вторую шайбу.
'30
Кугрышев со средней дистанции сразу выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева», но шайба и тут в створ не пошла. Вскоре Михеев выполнил передачу под бросок Кугрышеву, Дмитрий на этот раз выполнил бросок куда опаснее, но Налимов смог спасти свою команду.
'29
'28
Хартикайнен выполнил наброс на пятачок омского «Авангарда», никто из партнёров не смог добраться до шайбы.
'27
Кугрышев выполнил бросок по воротам уфимского клуба на этот раз, Налимов был на месте.
'26
Петерссон прорвался к воротам «Салавата Юлаева», но в борьбе с защитниками выполнить бросок ему всё же не удалось.
'25
Панин выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба не хочет пока идти в створ владений Фурха.
'24
Мартынов со средней дистанции выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева», Мартынов выбрал верную позицию и забрал шайбу.
'23
«Авангард» и второй период в целом пока начинает активнее, но бросков по воротам Налимова пока практически нет.
'22
Лисин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба на этот раз ушла выше цели.
'21
Начинается второй период!
'20
Семёнов выполнил передачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не успел подстроиться под передачу. Вскоре игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» даже успели обменяться бросками в створ ворот, но Налимов и Фурх были на месте. По итогам первого периода «Авангард» на своей площадке переигрывает «Салават Юлаев» 1:0. Пока по игре омский клуб также смотрится куда лучше своего соперника, посмотрим, что будет дальше на площадке, а пока немного отдохнём.
'19
Фисенко выполнил бросок по воротам с неудобной руки, шайба не пошла в створ ворот. «Авангард» решил концовку первого периода также провести в атаке.
'18
И вновь ничего игроки «Салавата Юлаева» не смогли реализовать большинство, сейчас даже более-менее толковых бросков по воротам Фурха даже не было.
'17
«Салават Юлаев» сразу забрался в зону «Авангарда», но пока бросков по воротам нет, омский клуб очень плотно держит оборону в эти минуты.
'16
'15
Что же, «Авангард» своё большинство реализовал, но и в целом пока омский клуб на своей площадке смотрится лучше, «Салавату Юлаеву» приходится пока очень непросто.
'14
'14
Медведев со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Юньков подставил клюшку и в итоге шайба ушла за пределы площадки.
'13
'12
Удалось игрокам «Авангарда» продержаться при игре в меньшинстве. Теперь уже Березин выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева» от синей линии, попытка оказалась не самой лучшей.
'11
Умарк выполнил передачу из-за ворот на Ларсена, Филип выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, шайба на этот раз в створ не пошла.
'10
'9
Хартикайнен выполнил передачу на пятачок «Авангарда» из-за ворот, Арзамасцев выполнил бросок по воротам, Фурх спас свою команду.
'8
Ткачёв прорвался к воротам «Авангарда», обыграл Фурха, но затем уже переправить шайбу в сетку у Владимира не получилось.
'7
'7
'6
Бартулис выполнил бросок по воротам «Авангарда» со средней дистанции, Фурх был на месте.
'5
Перевёл «Авангард» игру к воротам «Салавата Юлаева», приходится Налимову регулярно спасать свою команду.
'4
Теперь уже Ро выполнил опасный бросок по воротам со средней дистанции, Налимов вновь отбил шайбу перед собой, Галимов старался сыграть на добивании, но шайба попала в щиток голкиперу уфимского клуба.
'3
Медведев выполнил бросок по воротам от синей линии, Налимов отбил шайбу перед собой, но Кошелеву не дали защитники «Салавата Юлаева» сыграть на добивании.
'2
«Салават Юлаев» довольно бодро начинает игру, в целом у нас эта серия получается весёлой, посмотрим, что сегодня команды нам покажут.
'1
Матч стартовал! Ворота омского «Авангарда» сегодня защищает Доминик Фурх, а на последнем рубеже обороны у «Салавата Юлаева» будет играть Иван Налимов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.