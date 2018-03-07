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Семёнов выполнил передачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не успел подстроиться под передачу. Вскоре игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» даже успели обменяться бросками в створ ворот, но Налимов и Фурх были на месте. По итогам первого периода «Авангард» на своей площадке переигрывает «Салават Юлаев» 1:0. Пока по игре омский клуб также смотрится куда лучше своего соперника, посмотрим, что будет дальше на площадке, а пока немного отдохнём.