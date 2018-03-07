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Авангард Салават Юлаев
Вратарь ХК «Салават Юлаев» Андрей Кареев РИА Новости
Вратарь ХК «Салават Юлаев» Андрей Кареев

«Авангард» неласково встретил «Салавата»

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел вперед в серии 2-1. Это первый матч противостояния, который омичи провели на своем льду. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
07 марта 16:00   |  закончен
Авангард
Авангард
5:3
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:0, 1:1, 3:2
Стадион «Арена-Омск», Омск | Судьи: Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия), Артур Кулёв  (Санкт-Петербург, Россия)
Михеев2'
Дервук2'
1:0Сундстрём
Мартынов2'
2:0Пёрселл
Галимов5+GM'
3:1Сундстрём
Семёнов2'
4:1Медведев
5:3Кугрышев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Гончаров2'
Майоров2'
Бартулис2'
Гончаров2'
2:1Панин
Панин2'
Хартикайнен2'
4:2Кемппайнен
4:3Умарк
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'60
Всё, матч окончен! «Авангард» на своём льду обыграл «Салават Юлаев» — 5:3. Омичи воспользовались ошибками соперника и совершили рывок в третьем периоде, сделав разницу "+3". В концовке уфимцы отыграли две шайбы, но спасти матч гостям не удалось. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «ястребов». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
ГОЛ! Семёнов выиграл борьбу у борта и сделал передачу в центр, Кугрышев немного продвинулся вперёд и поразил пустые ворота!
'59
Медведев не позволил Бурдасову на скорости войти в зону. Отбились омичи.
'59
ГОЛ! Классно сыграл Умарк! Швед прорвался по правому флангу, обыграл Минеева и с четырёх метров бросил в противоход Фурху!
'58
Ушёл с ворот Налимов. Уфмицы вшестером — чуть больше двух минут ещё играть.
'56
ГОЛ! Хартикайнен ушёл за ворота и прострелил на пятак, шайба от Пёрселла отскочила к свободному Кемппайнену, который с трёх метров бросил мимо Фурха!
'55
Бурдасов от борта сделал перевод в центр зоны, Майорову не дали бросить по воротам.
'54
«Авангард» продолжает владеть шайбой. Не удаётся уфимцам перехватить инициативу.
'52
ГОЛ! Кошелев вошёл в зону по правому флангу и сделал скидку на Медведева, который технично убрал соперника и с кистей бросил по центру — Налимов не выручил.
'51
Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
'51
Семёнов и Хартикайнен сцепились в борьбе на пятаке, немного потолкались хоккеисты.
'50
Фурх справился с очередным дальним выстрелом. Вернулся пятый полевой у «Авангарда».
'49
Тайм-аут взял тренерский штаб «Салавата».
'49
ГОЛ! Грубейшая ошибка уфимцев в своей зоне. Стась навязал борьбу Бурдасову, отобрал шайбу и прострелил на пятак, а Сундстрём в ближнем бою разобрался с Налимовым!
'48
Неудачное большинство для гостей — потеря за потерей. Даже в зону не удаётся войти.
'47
«Салават» в полном составе. Уфимцы три минуты будут действовать в большинстве.
'46
Уфимцы владеют шайбой, но пока ничего опасного у ворот Фурха не возникает.
'45
Панин получил две минуты штрафа.
'45
Панин и Галимов едва не подрались. Ансель боднул соперника и получил 5+20!
'44
Макаров нанёс бросок со входа в зону — шайба пришла к Фурху. Вбрасывание будет в зоне «Авангарда»,
'43
Момент у Уфы! Бурдасов вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Фурх переместился и прижал шайбу.
'42
«Салават» активно начал третий период и сразу перевёл игру в чужую зону.
'41
Начался третий период!
'40
Фисенко в конце второго периода пытался выполнить бросок по воротам, но его накрыли защитники «Салавата Юлаева». Второй период у нас получился также довольно интересным, обе команды обменялись забитыми шайбами, но пока «Авангард» в атаке по-прежнему смотрится чуть активнее. Третий период у нас будет очень жарким, «Салават Юлаев» наверняка также в атаке будет прибавлять, надо отыгрываться уфимскому клубу.
'39
Медведев выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Налимов без всяких проблем шайбу забрал.
'38
Заканчивается у нас второй период, для «Авангарда» сейчас самое главное не пропустить вторую шайбу.
'37
Последовал наброс на ворота «Авангарда» из средней зоны, Фурх эту шайбу принял, а затем отдал передачу партнёрам в угол площадки.
'36
ГОЛ! «Салават Юлаев» моментально отыгрывает одну шайбу! Панин от синей линии выполнил бросок по воротам, Фурх толком не видел момент броска и в итоге не смог спасти свою команду.
'35
ГОЛ! «Авангард» вновь забивает в большинстве! Чудинов выполнил передачу на Пёрселла, а Тедди прицелился и под конец большинства отправил шайбу под перекладину.
'35
Чудинов со средней дистанции вновь выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева», на этот раз шайбу на себя принял Солодухин.
'34
Чудинов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Налимов всё видел и спокойно поймал шайбу.
'33
Удаление в составе «Салавата Юлаева». На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Максим Гончаров.
'32
В полном составе «Салават Юлаев» теперь пытается атаковать, но пока омский «Авангард» продолжает очень внимательно играть в обороне.
'31
Петерссон выполнил бросок с острого угла по воротам «Салавата Юлаева», Налимов был на месте. Вскоре Кугрышев и Петерссон ещё разочек проверили на прочность голкипера уфимского клуба, отказывается Налимов пока пропускать вторую шайбу.
'30
Кугрышев со средней дистанции сразу выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева», но шайба и тут в створ не пошла. Вскоре Михеев выполнил передачу под бросок Кугрышеву, Дмитрий на этот раз выполнил бросок куда опаснее, но Налимов смог спасти свою команду.
'29
Удаление в составе «Авангарда» произошло удаление. На скамейку штрафников за подножку отправился Оскар Бартулис.
'28
Хартикайнен выполнил наброс на пятачок омского «Авангарда», никто из партнёров не смог добраться до шайбы.
'27
Кугрышев выполнил бросок по воротам уфимского клуба на этот раз, Налимов был на месте.
'26
Петерссон прорвался к воротам «Салавата Юлаева», но в борьбе с защитниками выполнить бросок ему всё же не удалось.
'25
Панин выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба не хочет пока идти в створ владений Фурха.
'24
Мартынов со средней дистанции выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева», Мартынов выбрал верную позицию и забрал шайбу.
'23
«Авангард» и второй период в целом пока начинает активнее, но бросков по воротам Налимова пока практически нет.
'22
Лисин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба на этот раз ушла выше цели.
'21
Начинается второй период!
'20
Семёнов выполнил передачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не успел подстроиться под передачу. Вскоре игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» даже успели обменяться бросками в створ ворот, но Налимов и Фурх были на месте. По итогам первого периода «Авангард» на своей площадке переигрывает «Салават Юлаев» 1:0. Пока по игре омский клуб также смотрится куда лучше своего соперника, посмотрим, что будет дальше на площадке, а пока немного отдохнём.
'19
Фисенко выполнил бросок по воротам с неудобной руки, шайба не пошла в створ ворот. «Авангард» решил концовку первого периода также провести в атаке.
'18
И вновь ничего игроки «Салавата Юлаева» не смогли реализовать большинство, сейчас даже более-менее толковых бросков по воротам Фурха даже не было.
'17
«Салават Юлаев» сразу забрался в зону «Авангарда», но пока бросков по воротам нет, омский клуб очень плотно держит оборону в эти минуты.
'16
Удаление в составе «Авангарда». За выброс шайбы за пределы площадки на скамейку штрафников отправился Егор Мартынов.
'15
Что же, «Авангард» своё большинство реализовал, но и в целом пока омский клуб на своей площадке смотрится лучше, «Салавату Юлаеву» приходится пока очень непросто.
'14
ГОЛ! «Авангард» открывает счёт в матче! На пятачке «Салавата Юлаева» завязалась упорная борьба за шайбу, но по её итогам Петерссон помог Сундстрёму отличиться.
'14
Медведев со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Юньков подставил клюшку и в итоге шайба ушла за пределы площадки.
'13
Удаление в составе «Салавата Юлаева». На скамейку штрафников за подножку отправился Максим Майоров.
'12
Удалось игрокам «Авангарда» продержаться при игре в меньшинстве. Теперь уже Березин выполнил бросок по воротам «Салавата Юлаева» от синей линии, попытка оказалась не самой лучшей.
'11
Умарк выполнил передачу из-за ворот на Ларсена, Филип выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, шайба на этот раз в створ не пошла.
'10
Удаление в составе «Авангарда». На скамейку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой отправился Илья Дервук.
'9
Хартикайнен выполнил передачу на пятачок «Авангарда» из-за ворот, Арзамасцев выполнил бросок по воротам, Фурх спас свою команду.
'8
Ткачёв прорвался к воротам «Авангарда», обыграл Фурха, но затем уже переправить шайбу в сетку у Владимира не получилось.
'7
В составе «Салавата Юлаева» также произошло удаление. За грубость на скамейку штрафников отправился Максим Гончаров. Команды теперь поиграют немного в формате четыре на четыре.
'7
Удаление в составе «Авангарда». Илья Михеев и Гончаров сцепились между собой, игрок омского клуба отправился на скамейку штрафников.
'6
Бартулис выполнил бросок по воротам «Авангарда» со средней дистанции, Фурх был на месте.
'5
Перевёл «Авангард» игру к воротам «Салавата Юлаева», приходится Налимову регулярно спасать свою команду.
'4
Теперь уже Ро выполнил опасный бросок по воротам со средней дистанции, Налимов вновь отбил шайбу перед собой, Галимов старался сыграть на добивании, но шайба попала в щиток голкиперу уфимского клуба.
'3
Медведев выполнил бросок по воротам от синей линии, Налимов отбил шайбу перед собой, но Кошелеву не дали защитники «Салавата Юлаева» сыграть на добивании.
'2
«Салават Юлаев» довольно бодро начинает игру, в целом у нас эта серия получается весёлой, посмотрим, что сегодня команды нам покажут.
'1
Матч стартовал! Ворота омского «Авангарда» сегодня защищает Доминик Фурх, а на последнем рубеже обороны у «Салавата Юлаева» будет играть Иван Налимов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.