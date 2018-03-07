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Северсталь СКА
Защитник петербургского СКА Патрик Херсли РИА Новости
Защитник петербургского СКА Патрик Херсли

СКА сравнял счет в матче с «Северсталью». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина «Северсталь» — СКА

Череповецкая «Северсталь» дома принимает СКА из Санкт-Петербурга в рамках третьего матча серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
07 марта 19:00   |  3 период
Северсталь
Северсталь
1:1
СКА
СКА
0:0, 1:0, 0:1
Стадион «Ледовый дворец», Череповец | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
Щербина2'
Вовченко2'
Гераськин2'
1:0Кагарлицкий
Чернов2'
Трубачёв2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Барабанов2'
Плотников2'
Шипачёв2'
Гавриков2'
Шипачёв2'
1:1Карпов
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'53
Удаление в составе «Северстали». За удар соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Руслан Карлин.
'52
Теперь «Северсталь» пытается вновь прибавить в атаке, череповецкий клуб понимает, что при пассивной игре до овертайма можно будет и не дойти.
'51
ГОЛ! СКА сравнивает счёт в матче! Слишком сильно «Северсталь» прижалась к своим воротам в последние минуты и в итоге получила шайбу. Гусев выполнил передачу на Карпова, а Максим точным броском отправил шайбу в ближний угол ворот, Гудачек не успел переместиться и выручить свою команду.
'50
Трубачёв вырвался на рандеву с Коскиненом, был отличный шанс у «Северстали» увеличить преимущество, но в последний момент Юррия догнал защитник СКА и не дал выполнить прицельный бросок.
'49
Кагарлицкий в ответной атаке «Северстали» выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен отбил шайбу перед собой, Чернов пытался сыграть на добивании, но Микко щитками перекрыл путь шайбе в ворота.
'48
Ковальчук из-за ворот «Северстали» выполнил передачу к пятачку, Войнов выполнил бросок по воротам, Гудачек спас свою команду.
'47
Поиграли команды немного в формате четыре на четыре, ничего интересного на площадке не произошло, теперь питерский клуб немного поиграет в большинстве.
'46
И вот уже удаление в составе «Северстали». На скамейку штрафников за задержку клюшки соперника отправился Юрий Трубачёв.
'45
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за задержку соперника руками отправился Вадим Шипачёв.
'44
И вот уже в полном составе находится череповецкий клуб, Гудачек пока вместе с партнёрами сохраняют свои ворота в неприкосновенности.
'43
Пока «Северсталь» очень плотно держит оборону и не даёт СКА даже выполнить более-мене опасного броска по воротам Гудачека.
'42
Удаление в составе «Северстали». За атаку игрока не владеющего шайбой на скамейку штрафников отправился Павел Чернов.
'41
Начинается третий период!
'40
Завершается второй период. «Северсталь» всё же смогла порадовать своих болельщиков и перед вторым перерывом открыть счёт в матче. Теперь нас ждёт очень интересный третий период, СКА будет уже куда активнее идти вперёд, голы у нас наверняка ещё будут, так что скучать нам теперь не придётся.
'40
ГОЛ! «Северсталь» всё же открывает счёт в матче! Кагарлицкий получил передачу из своей зоны, убежал на рандеву с Коскиненом и уверенно переиграл голкипера СКА. Решили судьи также посмотреть повтор взятия ворот, но они довольно быстро вынесли вердикт, что гол был забит по всем правилам.
'39
Теперь уже возник вполне голевой момент у ворот «Северстали», но Гудачек смог спасти свою команду после броска Херсли.
'38
Щербина ворвался в зону СКА и выполнил бросок по воротам питерского клуба, Коскинен смог спасти свою команду от неприятностей.
'37
В полном составе СКА вновь. Очень много шансов «Северсталь» не реализовала в таких ситуациях, как бы питерский клуб всё же за счёт класса игроков не додавил череповецкий клуб в третьем периоде.
'36
Очень плохо «Северсталь» проводит это большинство, пока даже в зоне питерского клуба хозяева площадки никак не могут закрепиться.
'35
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за подножку отправился Владислав Гавриков.
'34
Не самый пока зрелищный матч у нас получается сегодня, но быть может третий период уже порадует всех нас забитыми шайбами, пока во втором периоде их особо ждать не приходится.
'33
Вишневский от синей линии выполнил бросок под перекладину, но Коскинен всё видел и уверенно поймал шайбу в ловушку.
'32
Трубачёв выполнил передачу на пятачок питерского клуба, но Вовченко не смог толком подстроиться под шайбу и броска по воротам вновь не последовало.
'31
Первую минуту при игре в меньшинстве СКА вновь отыграл очень внимательно, даже толковых бросков по воротам питерского клуба пока нет.
'30
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за подножку отправился Вадим Шипачёв.
'29
В полном составе уже играет СКА, отличный шанс открыть счёт в матче хоккеисты «Северстали» так и не смогли реализовать.
'28
Мазур выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен шайбу отбил, а вот на добивании сыграть никто из игроков «Северстали» не успел. Вернулся на лёд четвёртый полевой игрок у СКА.
'27
И второе удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за подножку отправился Сергей Плотников. «Северсталь» теперь играет в формате пять на три.
'27
Каблуков неудачно выбрасывал шайбу из-за своих ворот через центр, её перехватил Чернов и выполнил бросок по воротам, Коскинен был на месте.
'26
И вот удаление в составе СКА. На скамейку штрафников отправился Александр Барабанов за атаку игрока не владеющего шайбой.
'25
Вновь «Северсталь» продержалась при игре в меньшинстве. Надо череповецкому клубу заканчивать с такими удалениями, а иначе всё же и общая усталость на защитниках может сказаться под конец встречи.
'24
Ковальчук от левого борта выполнил передачу в центр под бросок Коскиранте, Ярно хорошо приложился, но Гудачек выручил свою команду.
'23
Удаление в составе «Северстали» вновь. За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Игорь Гераськин.
'22
Вот и второе большинство в этом матче для СКА заканчивается неудачно, а ведь такими темпами питерский клуб могут со временам наказать забитой шайбой.
'21
Начинается второй период!
'20
Звучит сирена об окончании первого периода. Одну минуту в меньшинстве «Северсталь» продержалась, но второй период также череповецкий клуб в итоге будет начинать при большинстве соперника. Игра у нас пока проходит с преимуществом СКА, но убойных моментов не так много, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'19
Удаление в составе «Северстали». На скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой отправился Даниил Вовченко.
'18
Херсли выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в клюшку своему же партнёру и в итоге улетела за пределы площадки.
'17
Достойно первый период «Северсталь» проводит на своей площадке, но в целом СКА добавляет уже по ходу игры, дальше будет ещё сложнее.
'16
Удалось «Северстали» продержаться при игре в меньшинстве. Но сейчас Херсли «подстрелил» Рыбина, который сам также самоотверженно ложился под шайбу.
'15
Белов от синей линии выполнил наброс на пятачок череповецкого клуба, никто из партнёров не смог зацепиться за шайбу.
'14
Удаление в составе «Северстали». На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Александр Щербина.
'13
Ковальчук выполнил бросок по воротам «Северстали» со средней дистанции, Гудачек был на месте.
'12
Сейчас от напряжения даже сигнал о взятии ворот прозвучал, но после передачи Кагарлицкого Яшин не смог шайбу отправить ворота, так что пока у нас сохраняются нули на табло.
'11
Опасный момент возник у ворот СКА, но пока Коскинен с защитниками смогли отбиться.
'10
Плотников выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба на этот раз ушла в сторону от цели.
'9
Игроки СКА стараются чаще комбинировать в зоне череповецкого клуба, правда пока и это питерскому клубу особых бонусов не приносит.
'8
Темп матча у нас пока довольно средний, «Северсталь» в первую очередь старается играть от обороны, так что в этом ничего удивительного нет.
'7
Ковальчук в борьбе с защитником не смог выполнить толковый бросок по воротам «Северстали», шайбу в итоге спокойно забрал Гудачек.
'6
«Северсталь» сейчас перевела игру в зону СКА. Вначале Мазур проверил Коскинена, Микко забрал шайбу в ловушку, а после выигранного вбрасывания голкиперу питерского клуба вновь пришлось вступать в игру, на этот раз броском по воротам отметился Кагарлицкий.
'5
«Северсталь» наконец-то также провела атаку на ворота СКА, Щербина отметился броском по воротам, Коскинен был на месте.
'4
И вот уже Кетов выполнил передачу в центр от правого борта на Рыкова, Егор принял шайбу и выполнил бросок по воротам, Гудачек смог спасти свою команду.
'3
Арена в Череповце сегодня конечно же заполнена до отказа, болельщики «Северстали» гонят свою команду вперёд и верят, что их команда способна обыграть СКА.
'2
Войнов выполнил передачу на Гусева от правого борта, но защитники «Северстали» не дали Никите принять шайбу.
'1
Матч стартовал! Сегодня ворота «Северстали» защищает Юлиус Гудачек, а на страже ворот питерского СКА будет играть Микко Коскинен.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Северсталь» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу СКА.