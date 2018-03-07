'40

Завершается второй период. «Северсталь» всё же смогла порадовать своих болельщиков и перед вторым перерывом открыть счёт в матче. Теперь нас ждёт очень интересный третий период, СКА будет уже куда активнее идти вперёд, голы у нас наверняка ещё будут, так что скучать нам теперь не придётся.