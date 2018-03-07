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Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
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Милуоки БаксХьюстон Рокетс
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Кубок Гагарина. ЦСКА громит «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина «Спартак» — ЦСКА

Московские «Спартак» и ЦСКА встречаются в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
07 марта 19:30   |  перерыв
Спартак
Спартак
0:3
ЦСКА
ЦСКА
0:1, 0:2
Стадион «ВТБ Ледовый дворец», Москва | Судьи: Антонин Ержабек  (Чехия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Радил2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Андронов
0:2Шумаков
0:3Григоренко
Киселевич2'
Подробная статистика матча
Видео дня
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'40
Перерыв! 3:0 в пользу ЦСКА после двух периодов. Статистика бросков по воротам 36:9 говорит сама за себя. «Армейцы» уверенно контролируют ход игры и ничего не позволяют создать сопернику. Шумаков и Григоренко забросили по шайбе во втором периоде, упрочив лидерство своей команды.
'39
Момент у ЦСКА! Трушков не смог зафиксировать шайбу после броска Андронова, Петров поборолся на пятаке, но не сумел протолкнуть снаряд мимо голкипера.
'38
Отбились «армейцы». Вернулся на лёд Киселевич.
'37
Не удаётся спартаковцам подобраться к воротам Сорокина. По-прежнему мало бросков.
'36
Удаление у ЦСКА. Киселевич в борьбе у борта не по правилам атаковал Черных.
'34
Лаюнен подключился к атаке и зарядил по центру ворот — Сорокин на месте.
'33
ЦСКА продолжает доминировать на льду. «Армейцы» впереди по броскам в створ — 14:1.
'32
Плэтт! Развернулся и с правого края бросил по воротам — Трушков прикрыл ближний угол.
'31
Трушков вышел вместо Беспалова.
'31
Замена вратаря у «Спартака».
'31
ГОЛ! Спартаковцы увлеклись атакой в меньшинстве и пропустили контрвыпад. Григоренко с левого края ворвался в зону и с кистей бросил в дальнюю девятку — шайба от ловушки Беспалова влетела в сетку ворот!
'30
Беспалов справился с дальним выстрелом Нестерова. Вернулся на лёд Бондарев.
'29
Спартаковцы остались на минуту втроём — Никонцев в средней зоне придержал соперника клюшкой.
'28
Удаление у «Спартака», Бондарев за подножку получил малый штраф.
'27
Всё под контролем у ЦСКА. Игра идёт в зоне красно-белых — не удаётся хозяевам перехватить инициативу.
'26
Науменков подключился к атаке и прострелил вдоль ворот — партнёр немного не дотянулся до шайбы!
'25
ГОЛ! Грубейшая ошибка Лаюнена в своей зоне! Финн сделал передачу на клюшку Петрову, который моментально доставил шайбу на пятак, а Шумаков в ближнем бою разобрался с Беспаловым!
'24
Григоренко за воротами ловко ушёл от соперника и прострелил в центр — Беспалову удалось перехватить шайбу.
'23
Беспалов справился с дальним выстрелом Нестерова. Вернулся на лёд Радил — красно-белые в полном составе.
'22
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Шалунов сместился к центру и бросил по воротам — шайба пришла в ловушку Беспалову.
'21
Удаление у «Спартака», Радил за удар клюшкой получил малый штраф.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после первого периода. Единственную шайбу на седьмой минуте забросил Андронов. «Армейцы» владели подавляющим преимуществом и не реализовали ещё несколько выгодных моментов. А вот у «Спартака» в атаке толком ничего не получалось.
'19
Момент у ЦСКА! Шалунов вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в угол, но Беспалов на «ленточке» остановил каучуковый диск!
'18
«Армейцы» уверенно контролируют игру в последние минуты периода. Продолжают атаковать красно-синие.
'17
Шалунов! Сместился к центру и зарядил в верхний угол — вновь Беспалов спас свою команду.
'16
Не могут спартаковцы пройти среднюю зону — слишком много потерь. Не держится шайба у красно-белых.
'15
Много работы у Беспалова. «Армейцы» продолжают создавать момент за моментом у чужих ворот.
'14
По броскам в створ огромное преимущество у ЦСКА — 16:4.
'13
Андронов выиграл борьбу перед воротами и бросил низом — Беспалов щитком отразил шайбу.
'12
Момент у ЦСКА! Шалунов приложился со входа в зону — Беспалов отбил перед собой. Максим первым успел на отскок, но послал шайбу рядом со штангой!
'11
Забили «армейцы»! Шайба после дальнего броска влетела в сетку, но Жарков в борьбе перед воротами помешал Беспалову. Арбитр после видеопросмотра отменил гол.
'10
Ничушкин продавил защитника и нанёс бросок с острого угла — Беспалов был начеку.
'9
Никонцев с Черных организовали контратаку. Сорокин уверенно справился с дальним броском.
'8
У «Спартака» пока ничего не получается в атаке. Можно вспомнить лишь бросок Лещенко.
'7
ГОЛ! Андронов поборолся у борта и нанёс бросок низом с правого края! Шайба попала в щиток Беспалову, взмыла вверх и от плеча голкипера юркнула в сетку!
'5
Ничушкин! Из круга вбрасывания зарядил по центру ворот — Беспалов забрал шайбу. И тут же Валерий едва не подрался с Осиповым.
'4
Прибрали инициативу красно-синие. Киселевич приложился с дальней дистанции — Беспалов на месте.
'3
Контратака «Спартака»! Лещенко промчался по левому флангу и бросил низом — Сорокин в шпагате дотянулся до шайбы.
'2
«Армейцы» сразу пошли вперёд большими силами. Шалунов сместился к центру и бросил верхом — Беспалов забрал шайбу в ловушку.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Никита Беспалов — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 2-0 в пользу ЦСКА.