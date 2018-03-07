'40

Перерыв! 3:0 в пользу ЦСКА после двух периодов. Статистика бросков по воротам 36:9 говорит сама за себя. «Армейцы» уверенно контролируют ход игры и ничего не позволяют создать сопернику. Шумаков и Григоренко забросили по шайбе во втором периоде, упрочив лидерство своей команды.