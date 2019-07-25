онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Тоттенхэм Хотспур Манчестер Юнайтед

АПЛ в Шанхае: «Тоттенхэм» против «МЮ». LIVE

МКЧ. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

В рамках Международного кубка чемпионов в китайском Шанхае встречаются клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  |   25 июля 14:30   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Гонгку», Шанхай | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
57 (з)   Джафет Танганга
17 (п)   Мусса Сиссоко
20 (п)   Деле Алли
8 (п)   Гарри Уинкс
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
42 (п)   Энтони Георгиу
10 (н)   Гарри Кейн
71 (н)   Трой Перрот
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
16 (з)   Маркос Рохо
12 (з)   Крис Смоллинг
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
6 (п)   Поль Погба
15 (п)   Андреас Перейра
21 (п)   Даниэль Джеймс
39 (п)   Скотт МакТоминай
54 (п)   Мэйсон Гринвуд
11 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
60 (в)   Жонатан де
41 (в)   Элфи Уайтмэн
63 (з)   Бруклин Лайонс-Фостер
21 (з)   Хуан Фойт
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
55 (п)   Джек Роулс
27 (п)    Лукас
47 (п)   Джордж Марш
11 (п)   Эрик Ламела
52 (п)   Оливер Скипп
23 (п)   Кристиан Эриксен
72 (п)   Харви Уайт
62 (п)   Джейми Боуден
7 (н)   Сон Хын
22 (в)   Серхио Ромеро
40 (в)   Жоэл Перейра
23 (з)   Люк Шоу
20 (з)   Диогу Далот
2 (з)   Виктор Линделёф
3 (з)   Эрик Бейи
38 (з)   Аксель Туанзебе
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
47 (п)   Анхель Гомес
37 (п)   Джеймс Гарнер
14 (п)   Джесси Лингард
31 (п)   Неманья Матич
44 (н)   Тахит Чон
10 (н)   Маркус Рашфорд
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'1
Матч стартовал! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.