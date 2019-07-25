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Матч стартовал! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.