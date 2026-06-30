«Сбить ажиотажный спрос»: в Кремле рассказали, будет ли Россия импортировать бензин

Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия ведет переговоры с другими странами по поводу импорта нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, импорт будет осуществляться в случае достижения договоренностей «по приемлемым ценам».

Представитель Кремля отметил, что возможные поставки топлива из-за рубежа нужны в первую очередь для того, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран могут поставляться нефтепродукты, он не уточнил.

«По понятным причинам, мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются», — сказал Песков.

На специальном совещании 28 июня Владимир Путин обратил внимание, что, несмотря на все усилия, на АЗС сохраняются очереди, а нужные марки топлива периодически исчезают. Президент поручил правительству принять системные меры для стабилизации рынка.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что импорт может стать одной из ключевых мер стабилизации внутреннего топливного рынка. По его словам, для реализации такого механизма уже созданы преференциальные налоговые условия.

Откуда в Россию могут везти топливо

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с изданием «Подъём» предположил, что речь идет о закупке небольших партий горючего исключительно ради борьбы с паникой. По его мнению, ключевыми критериями станут цена и логистика, поэтому везти топливо имеет смысл только из ближнего зарубежья — Белоруссии или Казахстана.

Депутат добавил, что текущий дефицит раздут искусственно: автовладельцы начали массово запасаться бензином впрок, заправляя канистры для себя и соседей.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина также считает Белоруссию единственным рациональным партнером для таких поставок. Однако, по ее словам, мощностей белорусских НПЗ для покрытия российских потребностей все равно не хватит.

Везти горючее из более далеких стран бессмысленно: из-за сложной логистики доставка займет около 45 дней. За это время российские заводы успеют выйти на нужный рабочий режим, а сам ажиотаж спадет.

Аналитик подчеркнула, что глобального провала в производстве нет, а весь бензин и дизель сейчас остаются в стране и идут на внутренний рынок.

Текущие проблемы со снабжением Бунина назвала психологическим фактором. Поскольку критических разрушений на НПЗ нет и предприятия работают, причин для масштабного импорта бензина специалист не видит. По ее прогнозу, ажиотажный спрос утихнет через две-три недели «как с гречкой и туалетной бумагой», после чего ситуация полностью стабилизируется.

На фоне дефицита горючего власти могут до июля 2027 года разрешить производство и обращение топлива старых экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.