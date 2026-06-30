«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?

Турция может продать российские ЗРК С-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу истребителей F-35 и завершить сделку с США, утверждают источники издания Euractiv. Решение может быть принято на саммите НАТО 7–8 июля. В Госдуме при этом напомнили, что перепродажа С-400 без согласования с Россией невозможна.

Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее , чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники.

«Любой прорыв в вопросе с F-35 может зависеть от договоренности, согласно которой Турция продаст свою систему С-400 третьей стране, а не вернет ее России. В качестве одного из возможных покупателей упоминается Южная Корея», — пишет издание со ссылкой на источник в одной из региональных разведок.

Euractiv отмечает, что решение о возвращении Турции в программу по производству и поставок F-35, из которой Анкара была исключена в 2019 году, может быть принято на ближайшем саммите НАТО 7–8 июля.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что продажа или передача российских С-400 какой-либо другой стране невозможна.

« В каждом военном контракте обязательно указывается, что покупку ни в коем случае нельзя передавать или перепродавать третьей стороне — иначе криминальные группировки давно бы гасили друг друга из ракетных установок, а круговорот оружия никак нельзя было бы контролировать. Для Турции это, конечно, вопрос политический, и в свое время она сделала выбор в пользу наших систем С-400, действительно лучших в мире», — сказал он.

Как Трамп «обрадует» Эрдогана?

На потенциальное возвращение Анкары в программу F-35 ранее намекнул президент США Дональд Трамп. Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 25 июня американский лидер заявил, что может «порадовать» Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время своего визита на саммит.

«Он член НАТО. Некоторые так его не воспринимают, но на самом деле это так. Он сильный член НАТО. Да, я, наверное, сделаю кое-что, что его очень обрадует», — сказал Трамп.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа уже уведомила конгресс США о намерении одобрить продажу американских двигателей на сумму 613 млн евро для KAAN — турецкого истребителя пятого поколения, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Израиль и Греция последовательно выступают против любой покупки Турцией самолетов американского производства, утверждая, что это подорвет их технологическое превосходство и изменит военный баланс в регионе.

В интервью Euractiv в мае посол Израиля в Греции Ноам Кац заявил, что «враждебное» поведение Турции в регионе является достаточным основанием для Вашингтона, чтобы отклонить просьбу Анкары о возобновлении участия в программе F-35.

« Решение примут американцы, и у Америки есть свои интересы . Израиль считает, что на данный момент поставка этих самолетов Турции не является желательным шагом для нашего региона», — сказал Кац.

Санкции из-за С-400

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году, после чего США неоднократно пытались заставить Анкару отказаться от этой сделки.

В 2019 году, в ходе первого президентского срока Дональда Трампа, США исключили Турцию из программы F-35. Турецкие компании поставляли более 1 тыс различных наименований запчастей и компонентов для этих истребителей, включая детали планера и двигателей.

Тогда же сенат США подготовил законопроект о запрете продажи F-35 Турции в ответ на закупку Анкарой российских С-400, ссылаясь на угрозу секретности технологий. Турция должна была получить около 100 F-35 с 2018 года, по 10 истребителей в год.

В июле 2020 года американское издание Defense News сообщило, что уже изготовленные для Турции истребители F-35А выкупят ВВС США.