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Спартак М Краснодар

Последняя надежда на трофей: «Спартак» против «Краснодара». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» - «Краснодар»

Московский «Спартак» встречается с «Краснодаром» в рамках товарищеского матча в Австрии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
3-й тур  |   04 июля 19:00   |  Матч не начался
Спартак М
0:0
Краснодар
Стадион «Шпортплац ТСВ Пёллау», Пёллау | Главный судья:
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Трансляция
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18:55

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернандо, З. Бакаев, Ханни, Понсе. «Краснодар»: Сафонов, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Олссон, Намли, Вандерсон, Ари.

18:50

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — «Краснодар».