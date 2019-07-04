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Трансляция
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18:55
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернандо, З. Бакаев, Ханни, Понсе. «Краснодар»: Сафонов, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Олссон, Намли, Вандерсон, Ари.
18:50
Начало встречи запланировано на 19.00 мск.
18:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — «Краснодар».