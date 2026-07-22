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«Я запомнилась россиянам как россиянка»: лучшие фильмы Орнеллы Мути

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Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли планируют получить российское гражданство. Как рассказала Ривелли, у нее и ее матери есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения».

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — добавила певица.

Орнелла Мути родилась в 1955 году в семье журналиста из Неаполя и скульптора Илзе Ренаты Краузе. Еще с юности она начала подрабатывать моделью, а в 14 лет дебютировала в кино в картине «Самая красивая жена».

Из-за привлекательной внешности Мути часто звали на достаточно откровенные роли, однако она не стала заложницей одного образа. За свою карьеру она снялась вo многих лентах, среди которых «Безумно влюбленный», «Граф Монте-Кристо», «Жизнь прекрасна» «Флэш Гордон» и т.д. Российскому же зрителю актриса больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано.

«Я думаю, что я запомнилась россиянам как россиянка. Я очень счастлива и рада, что запомнилась именно так», — рассказывала сама Мути.

Россию, где родились ее бабушка и дедушка, актриса любит и часто посещает. В 2016 году она даже купила квартиру в Москве, а в 2022-м признавалась, что мечтает получить российское гражданство.

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