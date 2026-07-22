Хит-парад Месси, голевой взрыв Мбаппе, непобедимая Испания: все рекорды ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе по время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря 2022 года

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу, завоевав свой второй мировой титул. Прошедший турнир подарил огромное количество достижений. Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси и всех остальных по голам за всю историю, Майкл Олисе сделал больше всех голевых передач, а Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим на шести мундиалях. «Газета.Ru» рассказывает о рекордах, установленных на ЧМ-2026.

Мбаппе — лучший бомбардир

Гонка исторических бомбардиров приковала всеобщее внимание с первого тура. 39-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси в первом же матче против Алжира (3:0) оформил хет-трик и догнал лидировавшего по голам на мундиалях за всю историю немца Мирослава Клозе.

Естественно, на этом дважды лучший игрок чемпионатов мира не остановился. В матче второго тура против Австрии (2:0) он превзошел достижение немецкого голеадора. Причем сначала Месси получил возможность отличиться с довольно спорного пенальти, но не переиграл голкипера Александра Шлагера. Тем не менее вскоре восьмикратный обладатель «Золотого мяча» забил с игры, а в концовке добавленного ко второму тайму времени отличился еще раз.

Всего за турнир Месси отличился восемь раз, доведя число своих голов на мундиалях до 21. Причем 15 мячей он провел за два последних турнира, в которых его сборная дважды сыграла в финалах (с разной степенью успешности).

Однако у великого аргентинца не вышло ни стать лучшим бомбардиром этого турнира, ни остаться лучшим по голам за всю историю. Виной всему француз Килиан Мбаппе. Летевшая в Америку за титулом Франция испытала разочарование, оставшись лишь четвертой, но сам Килиан настрелял десять мячей, выиграв золотую бутсу турнира.

В США он прилетел, отставая от Месси на один мяч, так что он тоже быстренько догнал и перегнал Клозе, а затем опередил и самого Лионеля. Теперь на счету Мбаппе 22 гола на мундиалях. Особенно впечатляет, что он провел их за всего три турнира и 22 сыгранных в них матча.

Для сравнения: у Месси 21 гол в 34 встречах, Клозе свои 16 забил за 24 матча, бразилец Роналдо отличился 15 раз в 19 встречах, а у капитана сборной Англии Гарри Кейна 14 голов и 18 игр. Легендарные Пеле (12 голов, 14 матчей) и Диего Марадона (8 голов, 21 встреча) тоже не могут похвастаться результативностью Килиана, а у извечного конкурента Месси Криштиану Роналду 11 голов в 27 играх на мировых форумах.

Если говорить о средней результативности, то не так уж мало футболистов, забивавших на чемпионатах мира гол за игру или даже больше, но у них у всех нет такого количества проведенных встреч.

Выделяются, пожалуй, трое легенд: установивший рекорд по голам на одном турнире француз Жюст Фонтен, забивший 13 за шесть игр; венгр Шандор Кочиш, у которого 11 мячей за пять встреч; а также немец Герд Мюллер, отыгравший больше чем на одном турнире и отличившийся в 13 поединках 14 раз.

Пал рекорд Пеле

Хотя великий бразилец Пеле, единственный трехкратный в качестве футболиста чемпион мира в истории, давно уже не лучший бомбардир чемпионатов мира, ему до нынешнего турнира принадлежал рекорд по голевым передачам на одном мундиале.

Пеле на чемпионате мира-1970 сделал шесть голевых передач, и такого никто не мог повторить 56 лет. Пока француз Майкл Олисе на этом мундиале не сделал два голевых паса на Мбаппе в матче за третье место против Англии (4:6) и не довел число своих ассистов на турнире до семи!

Общий же рекорд по голевым передачам за всю историю мундиалей до старта этого чемпионата делили два аргентинца: Марадона и Месси, у которых было по восемь пасов.

Но Лионель на этом мундиале еще четырежды ассистировал и теперь с 12 передачами является единолично лучшим в истории.

Интересно, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» делал голевые пасы сразу десяти разным партнерам, что тоже, естественно, является рекордом. Только Алексис Мак Аллистер и Энцо Фернандес забивали с его помощью по два раза.

Список Месси

Капитан сборной Аргентины вообще переписал на этом турнире целую кипу достижений. Например, он никто кроме него не отличался голами в девяти встречах чемпионатов мира кряду. Серия началась еще в 2022 году и прервалась только в четвертьфинале нынешнего мундиаля против Швейцарии. И больше, кстати, Месси уже не забивал ни в полуфинале, ни в финале.

Никто до Месси не забивал не менее семи мячей на двух мундиалях. Он отличился семь раз в Катаре в 2022 году и восемь раз забил этим летом. Впрочем, вскоре Мбаппе повторил это достижение. На его счету восемь голов в Катаре и десять в США.

Также Месси забивал аж 15 разным соперникам, что тоже никому не удавалось. Здесь он опережает Мбаппе, который после этого турнира поражал ворота 13 разных сборных. У Бразильца Роналдо и немцев Клозе и Юргена Клинсманна по десять разных команд-жертв.

Месси — единственный футболист, делавший голевые передачи на шести разных чемпионатах мира. Ближе всех к нему хорват Иван Перишич, который ассистировал на четырех турнирах.

Аргентинский ветеран набрал больше всех очков по системе «гол+пас», сделав 33 (21+12) результативных действия и провел больше всех матчей как на турнирах в целом (34), так и непосредственно в плей-офф (17).

В 39 лет и 25 дней он стал самым возрастным игроком, вышедшим на поле в финальном матче. Правда, абсолютным рекордом владеет итальянский голкипер Дино Дзофф, сыгравший в главном поединке ЧМ в 40 лет.

Месси поучаствовал в 59 атаках Аргентины с ударами — 35 нанес сам, 24 раза отдавал под удар партнерам. Такую же цифру с момента сбора подробной статистики демонстрировал только его соотечественник Марадона, который в 1986 году 29 раз бил сам и еще 30 раз выложил мяч под удар соотечественникам.

Криштиану тоже в деле

Не обошлось без рекорда и для Криштиану Роналду. Именно 40-летний португалец стал первым в истории игроком, которому удалось забить на шести чемпионатах мира. Месси один свой турнир провел без голов.

В Америке Роналду отметился дублем в ворота сборной Узбекистана (5:0), а потом еще и отличился в матче 1/16 против Хорватии (2:1), реализовав пенальти.

И этот гол стал для Роналду всего лишь первым в плей-офф мундиалей за всю карьеру. Волнение суперветерана бросалось в глаза, недаром он реализовал одиннадцатиметровый ударом по центру ворот, а не в угол, как обычно.

Не увядающий Адвокат

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат остается в потрясающей форме. 78-летний нидерландец привез в Америку сборную Кюрасао, которую впервые в истории страны вывел в финальную часть чемпионатов мира.

Таким образом, Адвокат стал самым возрастным главным тренером, отработавшим в финальной части мирового форума.

Великая Испания великого Де ла Фуэнте

Особняком на этом чемпионате мира стоит сборная Испании. Лучше всего превосходство выигравшей турнир «Красной Фурии» демонстрирует следующая статистика: она не проигрывает в плей-офф чемпионатов мира и Европы вот уже 15 встреч. Это, само собой, рекорд.

Кроме того, Испания имеет уже 38-матчевую беспроигрышную серию во всех встречах, и в финале она обошла итальянскую сборную, которой принадлежал прежний рекорд (37).

Все это под руководством Луиса Де ла Фуэнте. Патриарх испанской тренерской школы в 65 лет стал самым возрастным главным тренером, приведшим свою сборную к титулу чемпионов мира.

Интересно, что он вообще во главе испанских сборных проиграл в основное время всего дважды в официальных встречах. Со взрослой командой он уступил Шотландии, а до того благодаря голу Константина Тюкавина был обыгран на молодежном Евро командой России под руководством нынешнего наставника московского «Локомотива» Михаила Галактионова.