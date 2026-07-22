«Папочка» и Кожаный человек: каким получился новый фильм автора «Драйва» и «Неонового демона»?

До российского проката добрался фантастический хоррор Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад». Звезда сериала «Шершни» Софи Тэтчер играет в нем актрису, которая снимается в фильме своего отца-извращенца, а заодно противостоит таинственному монстру Кожаному человеку. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, что скрыто в неоновом тумане первой за десять лет картины автора «Драйва» и «Неонового демона».

Неоновые огни ретрофутуристического мегаполиса приглушает таинственный туман, откуда иногда вылезает монстр Кожаный человек, на вид будто бы сбежавший с БДСМ-сессии. Жертвы — многочисленные юные девы — называют его «папочкой», прежде чем он разрывает им грудные клетки, а в отдельных случаях еще и сбрасывает с большой высоты. Поговаривают, что победить Кожаного человека можно, отрубив ему руки.

В этой неспокойной обстановке актриса Эль (Софи Тэтчер, «Шершни») и инфлюэнсерша Хантер (Кристин Фросет, «Общество», «В поисках Аляски») ждут начала съемок фильма по мотивам комикса «Сладкая вата», где дамочки в обтягивающих костюмах носятся среди мерцающих кристаллов и палят друг в друга из бластеров (предполагается что-то в духе «Барбареллы»). Делает картину родной отец Эль — одиозный постановщик Джонни Тандерс (Дугрей Скотт, «Бэтвумен»), который на манер Стеллана Скарсгарда из «Сентиментальной ценности» предложил дочери главную роль, — пытаясь, как она полагает, таким образом стать к ней ближе. Из тех же, по мнению Эль, странноватых соображений он спит с ее ровесницами и взял в жены ее дорогую Доминик (Гавана Роуз Лю, «Неудачницы»).

Параллельно в некоем японском городе, тоже погруженном в густой туман, добрый молодец, американский солдат К (Чарльз Мелтон, «Ривердейл») разыскивает свою малютку-дочь, которую вроде бы утащил в ад все тот же Кожаный человек, — а в процессе разделывается с толпой якудза.

Кадр из фильма «Ее личный ад» (2026) Neon

Последнее десятилетие датчанин Николас Виндинг Рефн провел в чистилище премиального стримингового контента (благодаря чему в каталоге Amazon появился сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым», а на Netflix вышел «Ковбой из Копенгагена»), но теперь наконец возвращается на большие экраны с первым полным метром со времен «Неонового демона». И с новыми силами: серьезные проблемы с сердцем, внезапно вскрывшиеся несколько лет назад, все-таки удалось преодолеть, даже несмотря на то, что в какой-то момент режиссер, по собственным словам, «умер на 25 минут». Если не брать в расчет впечатляющий медицинский аспект, камбэк вышел не то чтобы триумфальным. Как все мы давно уяснили, бурные овации на Каннском фестивале, которые в случае «Ее личного ада» длились то ли 7, то ли 12 минут, — лакомый инфоповод, но так себе мерило: люди с премьерного показа, поговаривают, уходили, а прессу картина получила, прямо скажем, неважную, пускай и не совсем разгромную.

Громить новый фильм Рефна и правда не хочется — у него все же имеется свое очарование, игнорировать которое было бы лукавством, а игриво обращенное к зрителю предостережение героини Тэтчер «Этот фильм будет сущим адом» не то чтобы сбывается.

Кадр из фильма «Ее личный ад» (2026) Neon

Картину не назовешь полноценным любовным письмом старому кинематографу (с этим вопросом стоит обращаться, например, к местами похожему «Воскрешению» Би Ганя из программы прошлогодних Канн), но олдскульный вайб лента воссоздает достаточно ловко, так что из «Ее личного ада» складывается дышащий кэмпом температурный сон о классическом Голливуде. Рефн заставляет артистов играть подчеркнуто театрально, с гиковской дотошностью возится с мизансценами и озвучивает все это изумительными оркестровками итальянского композитора Пино Донаджо, который много работал с Брайаном Де Пальмой (ужастик «Кэрри» и триллер «Прокол») и отцом джалло Дарио Ардженто (хорроры «Два злобных глаза» и «Травма»), а здесь выдал что-то близкое к чувственному саундтреку Бернарда Херрмана для хичкоковского «Головокружения» (привычная рефновская электроника раздается только под занавес).

В силу, надо полагать, бюджетных ограничений Рефн не показывает как следует свой сумрачный мегаполис (с изначально заявленным Токио в итоге не сложилось, так что все снималось в павильонах родного Копенгагена) и не дает ему разрастись до, например, айнрэндовских масштабов Готэма из «Бэтменов» Джоэля Шумахера. Однако даже те немногие вспышки атмосферного киберпанк-инферно, что в фильме есть, успевают захватить воображение. В этом эффект «Ее личного ада» схож с «Мегалополисом» Фрэнсиса Форда Копполы — картиной, безусловно, далекой от идеала (и адекватности), но все равно по-своему пленящей.

Кадр из фильма «Ее личный ад» (2026) Neon

Здесь, правда, по понятным причинам не обнаруживается того сентиментального старческого напутствия потомкам, на котором был возведен «Мегалополис» (Рефн, конечно, успел скончаться и воскреснуть, но ему, как ни крути, всего 55). Вместо него тут творится форменная греко-фрейдисткая дичь. Это закономерно вызывает в памяти кинематограф Дэвида Линча — в первую очередь, разумеется, обращенные к киноиндустрии «Внутреннюю империю» и «Малхолланд-драйв».

Другое дело, что Линч пытался анализировать фетиши (ну или медитировать на их счет), а Рефн, скорее, просто вываливает на своих актрис, а затем и на зрителя горсть кинков, не слишком утруждая себя рефлексией на тему объективации (тут, справедливости ради, достается не только женщинам — Мелтона, например, раздевают до пояса). Это не то чтобы удивительно само по себе, но любопытно, какая во всем этом была роль у соавторши режиссера — молодой сценаристки Эсти Джордани (она известна, в частности, по недавнему комедийному сериалу с Оуэном Уилсоном «Король гольфа»), с которой Рефн познакомился в конце 2010-х во время работы над переосмыслением культового слэшера Уильяма Лустига «Маньяк-полицейский» (изначально проект был анонсирован как фильм, потом мутировал в сериал для HBO и французского Canal+ и благополучно заглох, но в этом году вроде бы снова стал подавать признаки жизни, вернувшись к изначальному формату полного метра).

Кадр из фильма «Ее личный ад» (2026) Neon

Впрочем, сниматься в подобном наверняка должно быть по-своему интересно. И если ветерана лютой «ривердейловской» вакханалии Мелтона таким детским садом, понятно, не проймешь (он временами даже перебарщивает с невозмутимостью, смешно проходясь по волосам расческой после очередной кровавой бани), то в глазах Тэтчер явно читается большой артистический азарт, так что на подступах к финалу она хватается за топор и с удовольствием слетает с катушек, внутренне, кажется, преследуя Джека Николсона из «Сияния» Стэнли Кубрика.

Зрителю повезло, конечно, гораздо меньше — за неполные два часа «Ее личный ад» успевает изрядно утомить. Во многом потому, что туман, напущенный Рефном, неизбежно рассеивается — и обнаруживает под собой кинематографическую провокацию, которой изначально будто бы немного лень прикладывать серьезные усилия, чтобы по-настоящему кого-либо спровоцировать. Грудная клетка, в общем, остается в целости и сохранности — и острого желания назвать Рефна «папочкой» тоже не возникает. Но не отрубать же за такое руки.

Кадр из фильма «Ее личный ад» (2026) Neon

Название: «Ее личный ад» (Her Private Hell)

Дата премьеры: 18 мая 2026 года (79-й Международный Каннский кинофестиваль, Франция)

Дата выхода: 24 июля 2026 года

Дата выхода в России: 23 июля 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 110 минут

Режиссеры: Николас Виндинг Рефн

В ролях: Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Кристин Фросет, Гавана Роуз Лю, Дугрей Скотт, Диего Кальва, Сиори Куцуна, Аои Ямада, Хидэтоси Нисидзима, Паркер Сойерс