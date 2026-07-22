Politico: Евросоюз столкнулся с разногласиями по 21-му пакету санкций против России

Евросоюз исчерпал возможности для легкого согласования новых санкций против России, поскольку ограничения все чаще затрагивают интересы отдельных стран ЕС, пишет Politico. По данным издания, часть пунктов 21-го пакета была значительно изменена или исключена, а одним из главных препятствий стала позиция Греции. В Афинах утверждают, что санкции против поставок российского сжиженного газа приведут к коллапсу греческих компаний, занимающихся морскими перевозками.

Евросоюз исчерпал возможности по включению новых санкций в 21-й пакет ограничительных мер против России из-за того, что они ущемляют интересы ряда европейских стран. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

«Теперь, когда 20 пакетов решений уже согласованы, простых решений больше нет. Вам придется чаще сталкиваться с интересами отдельных государств-членов, поэтому необходимо найти баланс», — сообщил изданию европейский дипломат.

Целый ряд обсуждаемых мер против России были либо значительно изменены, либо вовсе исключены из нового санкционного пакета, добавил источник.

Возражения Греции

Politico отмечает, что ранее главным препятствием на пути антироссийских санкций была Венгрия под руководством Виктора Орбана, однако теперь новые ограничения мешает согласовать Греция.

По словам евродипломатов, Афины отказываются поддерживать 21-й пакет санкций из-за запрета на поставки российского сжиженного природного газа компаниями из ЕС в третьи страны.

Греция контролирует крупнейший мире торговый флот, и власти страны обеспокоены последствиями для греческого транспортного гиганта Dynagas, который эксплуатируют танкеры, перевозящие российский СПГ. Представители Афин предупредили ЕС, что в случае принятия санкций многие из этих судов сменят флаги юрисдикции, выйдя из-под контроля Европы.

«Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но этот вопрос с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми экономическими интересами», — приводит Politico слова дипломата.

Кто еще выступает против санкций?

Греция — не единственная страна ЕС, которая выступает против ряда положений 21-го санкционного пакета. Газета Financial Times 19 июля сообщила, что Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия также потребовали исключений или полностью заблокировали отдельные пункты последнего пакета.

Португалия и Германия выступили за отмену запрета на закупку российской рыбы, объяснив это необходимостью поддержать национальную рыбоперерабатывающую отрасль.

Франция и Италия, в свою очередь, добиваются смягчения ограничений на выдачу виз россиянам, участвовавшим в боевых действиях на Украине.

Австрия же вновь потребовала разблокировать €2 млрд российских активов, чтобы компенсировать Райффайзенбанку штраф, наложенный Россией.

«Это серьезный кризис для всей системы санкций. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в итоге каждый пакет санкций превратится в пустую оболочку», — приводит FT слова источника в европейском дипкорпусе.

Как санкции влияют на экономику ЕС

Еврокомиссия начала разработку 21-го пакета санкций против России в конце мая. 13 июля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что главы МИД европейских стран не смогли согласовать его, обсуждение было перенесено на 22 июля.

Она также заявила, что несмотря на то, что санкции против РФ наносят ущерб европейской экономике, страны ЕС должны усилить давление на Россию и «принять эту кратковременную боль ради долгосрочного выигрыша».

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 20 июля заявил, что санкции против России привели Европу к кризису.

«Самоубийственный экономический коллапс в ЕС вызван санкциями против России и неконтролируемой иммиграцией», — отметил Дмитриев в соцсети Х.

Он добавил, что санкции Евросоюза не работают и обходятся странам содружества более чем в €3 трлн.