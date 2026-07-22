«Удивительное предложение»: Трамп хочет видеть Инфантино во главе ООН

Издание New York Post со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН. В комментарии «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова назвала предложение удивительным, отметив, что в ООН другая специфика работы.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино возглавил Организацию Объединенных Наций (ООН), сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Трамп считает, что Инфантино обладает теми качествами, которые необходимы для генсека ООН. Президент США ценит способность Инфантино находить общий язык с людьми, а также считает, что главу ФИФА уважают во многих странах мира.

«Между должностями президента ФИФА и генерального секретаря ООН есть определенное сходство. В Организации Объединенных Наций вам приходится работать со 193 государствами-членами. В ФИФА их более 200, впечатляющая история Джанни показывает, что он умеет управлять подобными структурами», — приводит слова специального представителя США по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли The New York Post.

Выборы нового генсека ООН пройдут в 2026 году после ухода Антониу Гутерриша. Для избрания кандидат должен получить поддержку Совета Безопасности ООН, включая пять постоянных членов с правом вето, а затем быть утвержден Генеральной Ассамблеей.

Скандал на чемпионате мира

Пожалуй, самым скандальным моментом в истории взаимоотношений Трампа и Инфантино стал случай с футболистом сборной США Фоларином Балогуном. Американец должен был пропустить матч четвертьфинала чемпионата мира против Бельгии из-за удаления в игре против Боснии и Герцеговины, но дисквалификация была отменена. Трамп рассказал, что лично звонил Инфантино по вопросу снятия дисквалификации с игрока .

«Самый незабываемый момент чемпионата мира? Наверное, самое незабываемое было, когда Балогуну дали красную карточку. Я был вынужден позвонить Инфантино и просто дать совет. Я не говорил: «Давай, верни его на поле!» Я просто оставил жалобу и не знал, что произойдет дальше. Но все получилось удачно, ведь не было никаких разногласий. Инфантино снова принял отличное решение, хоть его за это никто никогда не похвалит», — сказал Трамп в эфире Fox News.

После скандала с Балогуном сборная США не смогла обыграть Бельгию, уступив со счетом 1:4. Балогун вышел на поле в стартовом составе, но так и не смог отметиться результативными действиями.

Этот эпизод вызвал большое негодование среди футбольной общественности.

Не остался в стороне и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выступивший с резкой критикой этого решения.

«Решение ФИФА пересекло черту. Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, гарантирующие честную, прозрачную и справедливую конкуренцию. Иногда правила допускают различные толкования. Но не в данном случае. Когда гарантированность правил перестает обеспечиваться компетентными органами, под угрозу ставится честность игры, а авторитет соревнований подрывается», — заявили в УЕФА.

Инфантино не стал отмалчиваться, но указал на независимость судебных органов ФИФА.

«Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно и принимают решения на основании правил и конкретных обстоятельств дела. Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с ЧМ, с президентом США, и по этому вопросу мне действительно звонил Дональд Трамп. Я объяснил ему, что ведется судебный процесс с участием независимых органов ФИФА. Так работает система, и я всегда буду придерживаться этого принципа», — сказал Инфантино.

Кажется, именно эпизод с отмененной дисквалификацией окончательно расположил Трампа к Инфантино.

Как Инфантино относится к России

Инфантино в феврале 2026 года заявил, что ФИФА рассмотрит вопрос о возвращении России на международные турниры.

«Мы обязаны рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров. Определенно. Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу», — говорил он Sky News.

Кроме того, глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам.

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвала удивительным предложение Трампа о назначении Инфантино на пост главы ООН.

«Удивительное предложение Трампа. В ООН немного другая специфика работы и задач. Понятно, что человек такого уровня может с чем угодно справиться. Еще не факт, что Инфантино не переизберут на пост главы ФИФА. Мне казалось, что ООН руководят люди, связанные с политикой, дипломатией. Футбол является коммерциализированной историей. Ему будет сложно расстаться с футболом, он столько лет в нем.

Я понимаю, за что европейцам можно его не любить, Европа сейчас выступает против России, а Инфантино заявлял, что отстранение россиян ничего не дало. Насколько слово Трампа может быть значимым в вопросе выбора главы ООН? Оно веское, но не является окончательным. Трамп любит взбудоражить общественность. Он своим желанием точно общественность взбудоражил», — сказала Журова.

В УЕФА Инфантино работал с августа 2000 года. В его компетенцию входили юридические и коммерческие вопросы, а также проблемы профессионального футбола. В октябре 2009 года Инфантино занял должность генерального секретаря УЕФА, а до этого был замом генсека УЕФА и председателем Управления по правовым вопросам (2007—2009), и.о. директора-распорядителя УЕФА (февраль — май 2007), председателем отдела юриспруденции и лицензирования УЕФА (январь 2004—2007).

26 февраля 2016 года Инфантино был избран президентом ФИФА, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. 5 июня 2019 года его переизбрали на второй срок. Новые выборы главы ФИФА состоятся 18 марта 2027 года.