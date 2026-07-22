«Цель — запугать население»: в Ялте дрон ВСУ влетел в многоэтажку, 17 человек пострадали

В Ялте 17 человек пострадали из-за атаки БПЛА на многоэтажку

Вид на Ялту и побережье с плато Ай-Петри

ВСУ в ночь на 22 июля массированно атаковали южные регионы России. В Ялте беспилотник попал в жилую многоэтажку, в результате чего пострадали 17 человек. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма. На Кубани дроны ударили по нефтебазе в Армавире и складскому комплексу в Краснодаре. Кроме этого, БПЛА атаковали Ставропольский край и Брянскую область. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ в ночь на 22 июля атаковали Ялту с помощью беспилотников. Один из дронов попал в жилой дом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что украинская армия целенаправленно била по многоквартирному дому, военных и энергетических объектов рядом с ним нет.

«Цель атаки по гражданским — запугать население. Этого у них не получится, крымчане всегда были и будут едины», — заявил Крючков.

В результате атаки в многоэтажке произошло частичное обрушение фасадной части, а также возник пожар — выгорели семь квартир. Подразделения МЧС России эвакуировали 350 человек, сообщила помощник главы Крыма Ольга Куравлева. 17 человек пострадали, еще 16 были спасены.

«После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении семь человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. Три человека находятся в тяжелом состоянии», — уточнили в Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА России.

Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что аварийно-спасательные работы в поврежденном доме уже завершены, сейчас идет техническое обследование конструкций. Затем специалисты проведут строительную экспертизу, чтобы понять, подлежит ли многоэтажка восстановлению.

Также ВСУ атаковали энергообъекты: как рассказал порталу МР7 местный житель, в Ялте наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением.

«Ялта без света и воды. Воду обещали дать вечером. Мои знакомые вроде все целы. Всю ночь летали. Над домом пролетал прям беспилотник я его видел», — поделился горожанин.

Как заявили в «Крымэнерго», ударам подверглись объекты Южного энергорайона, из-за чего без освещения остались несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма.

Всего в ночь на 22 июля средства ПВО, по данным Минобороны РФ, сбили над регионами РФ 242 беспилотника.

Атака на Краснодарский край

БПЛА также массированно атаковали города на Кубани. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий — один человек погиб.

«Нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов. По данным оперативных служб, в результате удара на территории объекта произошел пожар, его площадь достигла порядка 800 квадратных метров», — рассказали в администрации города.

Также дроны ВСУ атаковали складской комплекс в Краснодаре, в результате пострадали девять человек. Позже Кондратьев уточнил, что одна из раненых в результате удара скончалась в больнице.

«Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь. <...> Пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт», — добавил губернатор края.

Также в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской — в два частных дома. Там никто не пострадал.

Атаки на Ставрополье и Брянскую область

Помимо Крыма и Кубани, БПЛА украинской армии ударили по Ставропольскому краю и Брянской области. В Невинномысске в результате атак загорелся складской комплекс, пострадали пятеро человек. В зоне возгорания ввели режим ЧС, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

В Брянской области атакам подверглись предприятия «Мираторга». На одном из объектов осколочное ранение получил сотрудник охраны, рассказали в компании. На других в результате обстрелов и атаки БПЛА пострадали несколько производственных корпусов и кормовоз.