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«Приоритетом должны быть американцы»: США заблокировали военную помощь Киеву на $400 млн

Сенатор Дурбин заявил, что США не передали Украине военную помощь на $400 млн
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года
Al Drago/Reuters

Администрация Дональда Трампа до сих пор не передала Украине одобренный конгрессом пакет военной помощи на $400 млн, заявил сенатор-демократ Дик Дурбин. По его словам, средства, в том числе предназначенные для ПВО, могут стать доступны только в 2029 финансовом году — уже при новом президенте. Глава Пентагона в ответ призвал сенатора «заботиться об американцах, а не украинцах».

Администрация президента Дональда Трампа до сих пор не передала Украине одобренный конгрессом США пакет военной помощи на сумму $400 млн. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям заявил сенатор-демократ Дик Дурбин, трансляцию вела правительственная телесеть C-SPAN.

Дурбин напомнил, что эти средства также предназначались на противовоздушную оборону для Украины, а законопроект о выделении помощи был подписан Дональдом Трампом.

После этого сенатор спросил председателя ккомитета начальников штабов ВС США (аналог генштаба) Дэна Кейна, известно ли тому о якобы заявлении Белого дома о том, что эти деньги «по многим аспектам не будут доступными до тех пор, пока к власти не придет следующий президент». Кейн ответил, что ему неизвестно о такой позиции администрации Трампа.

«Сожалею, но должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 2029-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал», — сказал Дурбин.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет, присуствоваший на слушаниях, заявил, что сейчас конгресс должен выделять средства для граждан США.

«Более высоким приоритетом для сената США должна быть забота об американцах, а не украинцах. Украине было передано пять дополнительных пакетов помощи», — сказал глава американского оборонного ведомства.

Навязчивый вопрос

Сенатор Дик Дурбин уже не в первый раз поднимает вопрос о заблокированной американской военной помощи Украине на слушаниях в конгрессе США. Так, 3 июня он обращался с ним к госсекретарю Марко Рубио.

«400 миллионов долларов, которые мы выделили на помощь украинскому народу в ведении этой войны, то и дело переходили из рук в руки. Решен ли этот вопрос наконец? Собираемся ли мы отправить эти средства украинцам?» — спросил Дурбин.

Рубио ответил, что финансирование проходит межведомственные процедуры, но он ожидает в ближайшее время новостей о его выделении.

На это сенатор-демократ заметил, что то же самое говорил глава Пентагона Пит Хегсет «две или три недели назад», но «ничего не произошло».

Палата представителей США еще в сентябре 2025 года одобрила выделение $400 млн на инициативу Пентагона по поддержке безопасности Украины. Согласно документу, Минобороны США должно заключать контракты с производителями вооружений, а не передавать Киеву технику напрямую из американских арсеналов.

В конце апреля глава сенатского подкомитета по оборонным ассигнованиям Митч Макконнелл раскритиковал руководство Пентагона за задержку этих средств. В статье для The Washington Post он заявил, что утвержденная несколько месяцев назад помощь Украине «пылится» в Пентагоне. Глава Пентагона Пит Хегсет впоследствии заявил, что траты США на помощь Украине достигли $300 млрд.

Когда Украина получит ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский еще 9 июля заявлял, что Киев получит от США ракеты для зенитных систем ПВО Patriot «в ближайшие дни».

«В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также были отдельные договоренности у меня с европейцами, там пока ещё нет конкретных дат, но будут дополнительные ракеты PAC-3», – заявил он в интервью украинским СМИ.

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Кроме того, Зеленский заявил, что достиг «политической» договоренности с Дональдом Трампом о передаче Украине лицензий на производство ракет Patriot, и теперь этим вопросом займутся технические команды двух стран .

Однако украинский эксперт и экономист Алексей Кущ заявил, что этот проект не материализуется и за этими заявлениями ничего не стоит.

«Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет», — подчеркнул эксперт.

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