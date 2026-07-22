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«Чувствую себя рыбаком»: во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Эпштейна

BFMTV: связанного с Эпштейном модельного скаута нашли мертвым во Франции
Дэниел Сиад
RTL

Во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна — модельного скаута и фотографа Даниэля Сиада. Его тело обнаружили еще 20 июля, однако что стало причиной его смерти, неизвестно. СМИ называли Сиада одним из самых преданных сообщников Эпштейна. В опубликованных документах имя скаута встречалось около 2 тыс. раз. При этом финансист вел с ним и личную переписку — они поддерживали контакт почти до самой его смерти. Несмотря на это, сам Сиад отрицал все обвинения, заявляя, что с Эпштейном его связывали исключительно профессиональные отношения.

Предполагаемого сообщника финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым в его доме во Франции. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на неназванный источник.

Собеседник телеканал раскрыл, что

речь идет о модельном скауте и фотографе Даниэле Сиаде. Его тело обнаружили еще 20 июля. Что стало причиной смерти — не уточняется.

BFMTV передает, что правоохранительные органы начали расследование загадочной смерти Сиада.

Как Сиад связан с Эпштейном?

69-летний уроженец Алжира Даниэль Сиад был известен в модельном мире как скаут (специалист, который занимается поиском и отбором новых лиц для модельного бизнеса. — «Газета.Ru»), сотрудничавший с агентством What's Up Management, и фэшн-фотограф. Однако после публикации файлов Эпштейна его начали называть сообщником финансиста.

Имя Даниэля Сиада встречается в документах Эпштейна около 2 тыс. раз, наиболее заметно — в переписке финансиста с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, которого подозревали в подборе девушек для Эпштейна. В одном из писем Сиад был назван «разведчиком» Брюнеля. При этом Сиад и Эпштейн переписывались и лично — они поддерживали общение вплоть до последних месяцев перед смертью финансиста. Чаще всего обсуждали женщин и деньги.

СМИ называют Сиада одним из самых преданных сообщников Эпштейна. BFMTV пишет, что скаут сотрудничал с американским финансистом с конца 2000-х по 2017 год, проводя для него «многочисленные разведки» в Польше, Чехии, Марокко, Франции, а также на Кубе и в других странах.

«В этой суете я чувствую себя рыбаком: иногда ловлю быстро, иногда совсем не ловлю», — писал Даниэль Сиад финансисту в июле 2014 года.

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Газета Le Parisien сообщала, что девушка по имени Малика еще в 2022 году рассказала французской полиции о том, что Сиад поставлял Эпштейну женщин для сексуальных целей. Расследование ZDF также показало, что немецкая модель, известная как «Мишель» и пропавшая без вести в 2015 году, контактировала с Сиадом и была представлена ​​Эпштейну.

Кроме того, пять женщин обвинили скаута в сексуальном насилии и торговле людьми. Бывшая шведская модель Эбба Карлссон рассказывала, что в 1990 году Сиад, угрожая ей смертью, изнасиловал ее на вилле в Каннах.

Сам скаут отрицал все обвинения. Он подчеркивал, что никогда в жизни никого не насиловал, и утверждал, что с Эпштейном его связывали исключительно профессиональные отношения. Сиад также говорил, что финансист воспользовался его доверием. При этом в недавнем интервью BFMTV скаут заявил, что действительно знакомил женщин с Эпштейном — но в рамках профессиональной деятельности, и сообщил о готовности предстать перед судом.

«Каждый раз я представлял ему моделей и уходил с ними. У меня были с ним только профессиональные отношения. Я ничего не знаю о его личной жизни», — говорил он.

Официально никакие обвинения ему предъявлены не были.

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