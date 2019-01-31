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Битва за полуфинал: «Реал» против «Жироны». LIVE

Онлайн-трансляция второго матча 1/4 финала Кубка Испании «Жирона» — «Реал»

В данный момент проходит второй матч 1/4 финала Кубка Испании «Жирона» — «Реал». Первая игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 4:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка.
1/4 финала. 2-й матч  |   31 января 23:30   |  перерыв
Жирона
0:2
Реал Мадрид
Стадион «Мунисипаль де Монтиливи», Жирона | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Бензема 27'
Бензема 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Горка Ираисос
14 (з)   Рауль Гарсия
20 (з)   Марк Муньеса
2 (з)   Бернардо Эспиноса
4 (з)   Хонас Рамальо
24 (п)   Педро Порро
12 (п)   Дуглас Луис
35 (п)   Пэк Сын
6 (п)   Алекс Гранель
7 (н)   Кристиан 
19 (н)   Энтони Лосано
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
18 (п)   Маркос Льоренте
8 (п)   Тони Кроос
24 (п)   Даниель Себальос
17 (п)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема 27' 43'
28 (н)    Винисиус
Запасной состав
13 (в)   Яссин Буну
15 (з)    Хуанпе
8 (п)   Пере Понс
9 (п)   Кристиан Португес
23 (п)   Алейш Гарсия
34 (п)   Валери Фернандес
37 (н)   Алехандро Пачон
25 (в)   Тибо Куртуа
6 (з)   Хосе Игнасио
23 (з)   Серхио Регилон
14 (п)    Каземиро
20 (п)   Марко Асенсио
22 (п)    Иско
11 (н)   Гарет Бэйл
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'45
Прозвучал свисток на перерыв!
'45
Навас великолепен на линии ворот после удара Стуани с лёта из центра штрафной площади!
'44
Лосано в контратаке «Жироны» смог выжать угловой после прострела.
'43
ГОЛ! Винисиус Жуниор затащил мяч в штрафную через левый край, сделал пас чуть назад на Бензему, а Карим шикарным ударом закрутил мяч в дальний нижний угол ворот! Дубль француза!
'41
Стуани откликнулся на скидку головой в центр штрафной, но тянулся до мяча при этом Кристиан, удар сильным не получился.
'40
Справилась оборона «Реала» после стандарта хозяев от угла поля.
'39
Навас справился с хитрым ударом Гранеля в дальний верхний угол ворот — на угловой мяч переведён.
'38
Варан головой мяч выбил из своей штрафной после фланговой подачи, но неудачно Рафаэль при этом упал на газон. Обошлось без помощи врачей.
'37
Не прошла скидка Стуани на Лосано — голкипер «Реала» первым во вратарской оказался на мяче.
'35
Гранель плотный удар в касание исполнил из-за штрафной — Навас отбил мяч в сторону от ворот!
'34
Пробуют хозяева придумать, что-то в позиционном нападении, но пока безуспешно.
'32
Марсело после игры в стеночку вывалился на свидание с вратарём, но пробить Ираисоса не смог!
'30
Опасный ответ «Жироны»! Опаснейший прострел Лосано от правого края штрафной, Стуани уже был готов замыкать дальнюю штангу, но Навас в прыжке дотянулся до мяча, изменив его траекторию!
'27
ГОЛ! Бензема отыгрался в стеночку с Карвахалем, после этого Карим забежал с мячом в штрафную и с левой ноги пробил точно в дальний угол ворот!
'26
Винисиус Жуниор разогнал контратаку «Реала» через центр, далее отыграл на левый край штрафной площади, удар Бенземы получился мимо дальнего угла ворот!
'24
Кроос из-за штрафной нанёс удар — Ираисос справился с мячом!
'23
Разыграли мадридцы угловой, Марсело доставил мяч в штрафную, но получилось на голову жиронского защитника.
'21
Гарсия от левого фланга выполнил подачу в штрафную «Реала», но там оборона мадридцев сыграла надёжно.
'19
Васкес и Муньеса столкнулись на бровке. Судья дал свисток в пользу хозяев.
'17
Стуани навесил мяч в штрафную гостей, но там Лосано не зацепился за момент.
'15
«Реал» перешёл на долгий контроль мяча. «Жирона» реагирует на это, применяя прессинг.
'13
Винисиус Жуниор через левый край ворвался в штрафную соперника, но передача в центр адресата не нашла.
'11
Марсело с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам — Гранель мяч заблокировал.
'10
Корнер мадридцам ничего не принёс — мяч вышел из штрафной площади жиронцев.
'9
Бензема и Винисиус Жуниор свои удары наносили по воротам! После попытки бразильца мяч улетел на угловой.
'7
Не получилось у хозяев начать атаку забросом мяча в штрафную соперника.
'5
«Жирона» без лишних стеснений старается долго контролировать мяч.
'3
Стандарт жиронцев в исполнении Порро от правого края завершился попаданием мяча в перекладину!
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли жиронцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка Испании: «Жирона» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 4:2.