Животное 2027 года – Красная Огненная Коза. Что она принесет в новом году и кому повезет?

По китайскому календарю 2027 год — год Красной Огненной Козы. Считается, что энергия этого животного особенно благоволит тем, кто с оптимизмом смотрит на мир и не пасует перед неприятностями. Что подарит символ будущего года каждому знаку восточного гороскопа, кому повезет, а кому стоит оставаться начеку, «Газете.Ru» рассказала специалист по китайской астрологии.

Как определяется животное года

Восточным, или китайским календарем называют систему, которая строится на циклах Луны и Солнца и объединяет два больших периода. Первый длится 10 лет: каждому году в нем соответствует одна из пяти стихий (дерево, огонь, земля, металл или вода) и энергия инь или янь.

Второй период занимает 12 лет. Году присваивается одно из животных-покровителей из китайского лунно-солнечного календаря, рассказала «Газете.Ru» эксперт по китайской астрологии Маргарита Богатова. Комбинации знаков и элементов повторяются раз в 60 лет.

«Важную роль в этой системе играет Юпитер и его движение вокруг Солнца. Один оборот длится примерно 12 земных лет. Это похоже на межпланетный циферблат, в котором роль стрелок играют планеты — гигант Юпитер и более скромная по размерам Земля. Каждая из 12 позиций Юпитера (китайцы называют его Князь Юпитер) обозначена определенным зверем», — уточнила эксперт.

В соответствии с этой системой 2027 год пройдет под знаком Козы, стихией будет огонь.

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В китайском языке один и тот же иероглиф обозначает и козу, и овцу. Поэтому в некоторых источниках 2027 год может называться годом Овцы.

Легенда о 12 животных китайского гороскопа По преданию, Нефритовый император (по другой версии, Будда) созвал животных во дворец, чтобы назвать в их честь годы китайского календаря. Испытанием было прибыть к воротам Нефритового дворца (по другой версии, переплыть широкую реку). В какой очередности животные пройдут испытание, таким станет порядок в 12-летнем цикле. Получилась последовательность:

• Бык

• Крыса

• Тигр

• Кролик (или Кот)

• Дракон

• Змея

• Лошадь

• Коза (или Овца)

• Обезьяна

• Петух

• Собака

• Свинья

В 1907-м и 1967-м символом года была именно Красная Огненная Коза.

В китайском календаре начало и конец года не совпадают с датами, привычными для россиян. Китайский Новый год, или Праздник весны, отмечают по лунному календарю. Его дата приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Таким образом, год Огненной (Красной) Козы начнется 6 февраля 2027 года.

Праздник будут отмечать 15 дней, а завершится год Козы 25 января 2028-го.

Жители Китая относятся к восточному календарю с особым вниманием. По нему определяют характер человека и судьбу, которую ему уготовило животное-покровитель. Поэтому при знакомстве китайцы часто интересуются, в год какого животного родился собеседник.

Животное-покровитель 2027 года

В восточной культуре коза считается символом мира, гармонии, сострадания и благополучия. Это животное особенно ценится в Китае за важную роль в сельском хозяйстве: козы обеспечивали людей молоком и шерстью, их было просто дрессировать. Поэтому астрологи утверждают, что 2027 год пройдет спокойно. Так как Коза не любит перемен, не стоит планировать переезд или менять работу. Лучше перенести качества, присущие Козе, на себя — заниматься творчеством и постараться достичь гармонии.

В то же время огненная стихия дает Козе дополнительную энергию. Но в отличие от Огненной Лошади, энергия здесь будет другая. Животное — символ 2026 года было знаком перемен и динамичного развития событий. Коза в симбиозе со стихией огня станет более активной, страстной и амбициозной.

Эксперт по китайской астрологии Маргарита Богатова отметила, что годы с активными энергиями огня «раскочегаривают» денежные отношения и по своей сути похожи на позднюю весну: в это время люди строят множество планов, готовятся к новому сезону, торопятся, испытывают сильные эмоции. Это родные энергии и Лошади, и Козы.

Разница между ними в том, что Лошадь по своей природе ультра-динамична. А Огненная Лошадь из всех пяти элементов рвется вперед, закусив удила и не обращая внимание на наездника. Коза же по своей натуре гораздо более спокойна, стремится к миру, дому. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Месяцем козы считается июль, по западному гороскопу это время знака зодиака Рак, который отличается стремлением к миру, сентиментальностью, любовью к обустройству дома и заботой о близких. Схожие черты есть и у Козы. Однако в момент, когда Лошадь рвется общаться, всех задействовать, оказаться в центре внимания любой ценой, Коза стабилизирует обстановку. Она стремится к миру и согласию, фиксирует результаты, полученные раньше, отметила эксперт.

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Так как в Китае красный цвет считается главным символом удачи, успеха и процветания, то и год обещает быть удачным. Однако важно соблюдать баланс между силой и мягкостью. Астрологи советуют не забывать о родных и близких, чтобы соблюдать баланс — все-таки Коза олицетворяет домашний уют.

2027 год по китайскому календарю: что от него ждать

По прогнозам астрологов, наступающий год пройдет спокойно и без сильных потрясений. 2027-й — идеальное время для того, чтобы заняться собственным развитием, найти новые хобби и обрести внутреннюю гармонию.

По словам эксперта, после динамичных и вихреподобных энергий 2026 года Коза может разрядить накал страстей.

В 2027-м позаботьтесь о домашней атмосфере. Это время отлично подходит для заключения брака, рождения детей. Благодаря своей мягкости Коза способствует укреплению отношений между родственниками. Глобальные перемены в виде капитального ремонта лучше отложить, вместо этого займитесь легкими обновлениями, придайте жилищу свежий вид. Астрологи советуют освободить дом от ненужных вещей перед наступлением 2027 года, чтобы пришла новая позитивная энергия.

Предыдущие годы Огненной Козы были в 1907 и 1967 годах, но наступающий 2027-й по своей энергетике будет больше похож на 1907-й по макроэнергетическому фону. Он так же, как и 1907-й проходит в девятую, огненную двадцатилетку, которая в прошлый раз проходила в период с 1906 по 1929 годы. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

1907 год в истории России В 1907 году после после событий Первой русской революции власти взяли курс на укрепление порядка: 3 июня Николай II распустил вторую Государственную думу и изменил избирательный закон, что вошло в историю как Третьеиюньский переворот. Начавшая работу третья Государственная дума стала первой, проработавшей полный срок. В том же году Россия и Великобритания подписали Англо-русскую конвенцию, завершив многолетнее соперничество в Центральной Азии («Большую игру»). Вместе с франко-русским союзом и англо-французским соглашением она завершила формирование Антанты — военно-политического блока, сыгравшего ключевую роль в Первой мировой войне. В 1907-м началось строительство Амурской железной дороги — последнего крупного участка Транссибирской магистрали, полностью проходившего по территории Российской империи.

Эксперт по китайской астрологии предположила, что с точки зрения энергий, есть надежда на конструктивное движение в общественных и политических аспектах жизни, достижение договоренностей и мирное русло переговоров.

«Знак Козы тесно связан с землей. В такие годы повышается риск землетрясений и цунами. 1907 год изобиловал катастрофами: землетрясение на Ямайке в январе унесло жизни около тысячи человек, у западного побережья северной Суматры — погибли 2188 человек. Остается надеяться, что в 2027 году стихия земли нас пощадит», — добавила эксперт.

Люди, рожденные в год Козы

Под знаком Козы появились на свет люди в 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годах. Они отличаются чувствительностью и эмоциональностью. Китайские астрологи утверждают, что представители этого животного-покровителя обладают хорошим вкусом и стараются окружить себя эстетичными предметами, тяготеют к красоте и творчеству. Козы часто выступают связующим звеном в компании, так как благодаря мягкому характеру и добросердечности они могут быстро свести конфликт на нет.

Красная Огненная Коза это тихий огонь, который мягко согревает одним своим присутствием. Она не столько декларирует яркие лидерские амбиции, сколько добивается влияния через доверие, настойчивость, чуткое отношение к потребностям подопечных. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

В общении рожденные под знаком Козы проявляют свои лучшие качества. Они внимательно слушают собеседника, боятся обидеть его чувства, всегда могут посочувствовать и поддержать. Даже если представители этого знака не согласны с мнением оппонента, они мягко выразят свою позицию и воздержатся от резких слов. Но стоит отметить, что представители этого знака серьезно относятся к чужим границам и имеют чувство справедливости, поэтому они могут стоять на своем.

По словам эксперта, люди знака Козы — мастера «мягкой силы», которые обладают тонким чутьем, глубокой эмпатией, высокоразвитым эмоциональным интеллектом.

Главные черты этого знака — надежность, душевное тепло, умение мудро промолчать. Это стратеги, люди, которые дают ценную информацию целому поколению. Их влияние долгосрочно, и со временем оно только растет.

Слабое место рожденных в год Козы — слишком много внутренних сомнений, гиперчувствительность к чужим настроениям.

Из отрицательных качеств у рожденных под знаком Козы выделяют тревожность, замкнутость и склонность к обидам. Астрологи советуют таким людям учиться проявлять себя и не замалчивать собственные чувства.

Любовь представителя Козы к творчеству выражается не только в хобби, но и в работе. Поэтому рожденные под этим знаком выбирают профессию в сфере искусства, образования. Кроме того, им отлично подходит психология. Считается, что благодаря огненной стихии рожденные в год Красной Огненной Козы обладают врожденным артистизмом и склонны к самовыражению.

Известные люди, рожденные в год Козы

Американский предприниматель, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс на фоне изображения процессора Intel в разрезе, Редмонд, штат Вашингтон, 13 мая 1993 года b91/Global Look Press

* 1907 год: советский конструктор Сергей Королев, писательница Астрид Линдгрен.

* 1919 год: музыкант Нэт Кинг Коул.

* 1931 год: первый президент России Борис Ельцин, композитор Микаэл Таривердиев, актер Роберт Дювалл.

* 1943 год: музыканты Мик Джаггер и Кит Ричардс, актер Роберт Де Ниро.

* 1955 год: создатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Apple Стив Джобс, актер Брюс Уиллис.

* 1967 год: актеры Вин Дизель, Джейсон Стэйтем, Джулия Робертс.

* 1979 год: актеры Джеймс МакЭвой, Хит Леджер, Джейсон Момоа.

* 1991 год: музыкант Эд Ширан, актер Тимоти Шаламе, модель Эмили Ратаковски.

* 2003 год: футболист Арсен Захарян, фигуристка Алена Косторная.

* 2015 год: принцесса Шарлотта Уэльская.

Каким будет 2027 год для людей, рожденных в год Козы

Рожденные в год Козы будут купаться во внимании. Появится возможность проявить себя и свои таланты, интеллект, творческий подход. Год может быть приятным для тех, кто стремится ко всеобщему вниманию. А вот желающие остаться в тени могут испытывать сложные и противоречивые эмоции.

Представители Козы смогут проявить свои сильные лидерские качества и показать, как может сглаживать острые углы и решать проблемы. Люди-Козы будут сиять интеллектом и креативностью, от которых нельзя остаться равнодушным.

Этому способствует звезда Хон Ян. Поэтому у одиноких представителей знака есть прекрасная возможность завести отношения в 2027 году. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

В 2027 году рожденным в год Козы важно научиться справляться с негативными эмоциями, которые могут периодически обрушиваться на них. Возможно возникновение юридических споров и как следствие переживаний — Коза может занемочь под давлением такого количества событий. Эксперт предупредила, что представителям Козы нужно внимательно слушать сигналы организма и правильно планировать свой отдых. Необходимо найти баланс между жизненными сферами.

Для козы это может быть непростой задачей, поскольку в 2026 году она находится в фаворитах года, а избыточное внимание к ее персоне в 2027 году может дать турбулентную зону в ее полете. Но и здесь ее выручит мудрость, умение сгладить острые углы и найти своих сторонников. Главное — сохранять оптимистичный настрой и не поддаваться печалям. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Следует помнить, что год по китайскому календарю начинается не с 1 января, а в начале февраля. Тем, кто родился в январе, соответствует знак Лошади, а не Козы.

Кому еще повезет в год Козы

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В китайской астрологии учитываются не только годы, но и месяцы, дни, часы рождения. Каждый из них обозначен одним из 12 зверей. Свой набор из четырех зверей можно узнать в калькуляторе бацзы.

Что такое бацзы Бацзы — метод китайской астрологии, который также называют «Четыре столпа судьбы». Он основан на комбинации 12 животных знаков и пяти элементов (дерево, огонь, земля, металл, вода), Карта человека рассчитывается на основе года, месяца, дня и часа рождения. В Китае верят, что в этих числах заложен отпечаток судьбы. По году рождения изучают семью, окружение. По месяцу — характер, профессиональный потенциал и отношения. «День» определяет индивидуальные качества человека, его таланты и способности. «Час» — творчество, желания и детей. Каждую дату записывают двумя иероглифами: Небесным стволом и Земной ветвью. В итоге получается восемь иероглифов.

Поэтому рекомендуется ознакомиться с прогнозом для животного, символизирующего и месяц вашего рождения.

* январь — бык,

* февраль — тигр,

* март — кролик,

* апрель — дракон,

* май — змея,

* июнь — лошадь,

* июль — коза,

* август — обезьяна,

* сентябрь — петух,

* октябрь — собака,

* ноябрь — свинья,

* декабрь — крыса.

Самыми большими любимцами года огненной козы будут Тигр, Лошадь, Обезьяна и Дракон. Звезды помогут им уверенно и счастливо прорваться сквозь 2027 год и подарят перспективы для роста. Отдельная звезда счастливых неожиданностей прилетит к Тигру — представители этого знака могут рассчитывать на приятные и счастливые новости и события в жизни в качестве бонуса лично от хозяйки года Красной Козы.

Лучшие финансовые перспективы открываются перед теми, кто родился в годы и месяцы Тигра, Обезьяны, Кролика, Лошади и Змеи, и особенно много денежных звезд у Дракона.

Такой прогноз — очень важный сигнал для того, чтобы максимально активно приниматься за подготовку к наступлению года Козы. Составьте финансовый план, задайте себе планки целей для достижения: план-минимум, средний и максимальный. Проявляйте активность в делах: чем ее больше, тем больше будет отдачи. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Эксперт уточнила, что год Огненной Козы может зажечь целую плеяду новых звезд, дав славу тем, кто родился в годы и месяцы Петуха, Крысы, Дракона, Кролика и в особенности Свиньи. У последней будет невероятно много возможностей достичь популярности, крепкой репутации и любви широкой публики.

У Крысы и Обезьяны есть перспективы завести романтические знакомства. Рожденные под покровительством этих животных будут самыми очаровательными. Тиграм, Лошадям, Собакам и Быкам звезды подарят помощь покровителей, друзей, знакомых и незнакомых людей.

В жизни этих знаков появятся важные ценные знакомства, которые смогут вылиться в многолетнее плодотворное партнерство. Также год Огненной Козы это хороший период для старта любых проектов и активной деятельности, рывка вперед. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Звезды добавят Дракону и Змее динамики в жизнь и способствуют росту богатства через путешествия. Чем больше Драконы и Змеи путешествуют по работе, тем больше финансовых возможностей получат.

Учеником года станет Петух: звезды подарят ему возможность успешно сдать экзамены и сделать академические успехи. Год Козы для представителей этого знака — лучшее время для того, чтобы повышать квалификацию, осваивать новые профессии, чему-либо учиться.

Кому не повезет в год Козы

Рожденным в год или месяц Обезьяны, Кролика, Собаки и Крысы необходимо быть внимательнее в финансовых вопросах. Сформируйте подушку безопасности и продумайте запасные планы: звезды сулят финансовые потери и непредвиденные траты.

За здоровьем особенно нужно будет последить тем, кто родился в год Свиньи, Лошади, Собаки и Козы. У них могут проявиться наследственные недуги, а также в их окружении могут случаться вспышки вирусных инфекций и прочих неприятных болезней. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Тигру, Свинье, Дракону и Козе следует проявить бдительность в юридических делах. Звезды могут принести судебные разбирательства и прочие не слишком приятные взаимодействия с законом. Если анализировать лунный календарь, то тема юридических разборок будет красной линией проходить у многих через этот год, добавила эксперт.

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Тигру, Петуху, Обезьяне, Дракону, Кролику, Лошади, Собаке и Быку необходимо подготовиться к стрессам и тревогам. На эти знаки в год Козы может периодически находить уныние. Следует говорить себе, что эти эмоции временны, и с ними можно справиться.

За советом, как справиться с трудностями, можно обратиться к Кролику или Собаке. Они с легкостью смогут увидеть хорошее в любой трудности и выйти победителем из любого непростого положения. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

Как встречать 2027 год Красной Огненной Козы

Выбирая наряд для празднования Нового года, добавьте в свой образ оттенки Огненной Козы — красные, рубиновые, алые. Поскольку в России Новый год выпадает на 23 и 24 день лунного цикла, из аксессуаров можно выбрать украшения с камнями-талисманами (соколиный глаз, малахит).

31 декабря будет сконцентрирован на энергии и магии времени, а 1 января обладает сильной мужской энергией и берет фокус на активных действиях. Это очень хорошо для загадывания желаний. Маргарита Богатова эксперт по китайской астрологии

На праздничный стол поставьте блюда с мускатным орехом и тимьяном, Его можно использовать как приправу в салатах или основных блюдах или сделать чай из чабреца.

Китайцы традиционно наполняют праздничную еду дополнительными магическими смыслами. Они сервируют лапшу или фунчозу как символ долголетия, карпа и другую рыбу как символы процветания и изобилия, орешки и сухофрукты как символы счастливых моментов в жизни, заключила эксперт.