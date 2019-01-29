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Трансляция
С конца
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'78
'78
'76
'76
'75
Кербра получил пас на левом краю штрафной и без помех пробил в ближний угол ворот — Субашич в прыжке мяч отразил!
'73
'73
'72
Фабрегас в борьбе с соперником упал в метре от чужой штрафной, но судья тут не нашёл повода дать свисток.
'70
Корнер генгамцев закончился неточным ударом Тюрама пяткой с лёта с центра штрафной.
'69
Бадьяшиль не позволил Менди добраться до мяча в штрафной площади «Монако» — очередной угловой для хозяев.
'67
Не смогли монегаски выйти в быструю контратаку, а в позиционном нападении гости ничего интересного не придумали.
'65
Какой-то бесконечный перепас затеяли генгамцы, но пока далеко от ворот.
'63
Дрожит оборона «Монако»! Опаснейший прострел вдоль ворот не удалось замкнуть хозяевам!
'61
'61
Родлен головой пробивал после подачи от угла поля — мяч пролетел выше перекладины!
'60
Тюрам очередной прострел во вратарскую гостей совершил, Бадьяшиль выбил мяч на угловой!
'59
«Генгам» возвращает мяч под свой контроль.
'57
«Монако» старается сделать выводы, переводя игру на чужую половину поля.
'55
'54
Коко первым касанием мяч принял, а вторым пробил из-за штрафной — выше ворот!
'53
Трудно «Монако» приходится в защите. Много «Генгам» сейчас грузит мяч в штрафную соперника.
'51
Тюрам опасно простреливал мяч во вратарскую гостей, но и тут Бадьяшиль сыграл здорово, опередив Менди!
'50
Бадьяшиль выбил мяч из штрафной «Монако» после фланговой подачи.
'48
Получают хозяева нужную уверенность после забитого мяча.
'46
'46
Начался второй тайм игры!
'46
'46
'45+3
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! В первом тайме монегаски забили два великолепных гола. Лопеш и Головин — авторы этих футбольных шедевров. «Генгам» своей активной концовкой тайма дал понять, что они не сдались. Ждём с нетерпением продолжения встречи!
'45+2
Очередной корнер хозяев. Субашич с трудом кулаком до мяча дотянулся после подачи Ребошу.
'45+1
«Генгам» даёт концовку тайма! «Монако» терпит в обороне.
'45
Тюрам излишне выдержал паузу, находясь с мячом в чужой штрафной, в результате Марку остался без удара по воротам!
'44
Подача во вратарскую могла сулить неприятности гостям, но удара по воротам так и не состоялось, как не бились генгамцы за мяч!
'43
Жемерсон прерывает передачу в штрафную, выбив мяч на угловой.
'41
Балло-Туре сольный рейд затеял по левому флангу, но его остановили всё-таки на грани с фолом.
'39
'38
Мартинш за счёт хорошего удержания мяча смог отодвинуть игру от ворот гостей. Впечатляет техника Желсона.
'37
Блас завершал второй темп атаки «Генгама» дальним ударом — выше ворот мяч прошёл.
'36
Субашич! Менди получил возможность пробить по воротам от угла вратарской, но вратарь «Монако» вышел на встречу и мяч парировал!
'34
Хозяева стараются наладить позиционное нападение. Угловой выполнили генгамцы, но Субашич легко забрал мяч в руки после подачи Ребошу.
'32
Жемерсон подобрал мяч у штрафной и в борьбе с соперником изловчился пробить — мимо цели!
'30
Не получилось у генгамцев атаку левым краем провести — мяч улетел в аут после неточной передачи.
'28
Блас пытался пробить через себя, но забыл попасть по мячу!
'26
Лопеш ещё один шикарный пас задумал в переднюю линию, но на этот оборона «Генгама» не сплоховала.
'24
'23
Атака хозяев левым флангом закончилась угловым.
'22
«Генгам» начинает нервничать, играя без мяча. Пошли фолы от хозяев.
'20
«Монако» забыл, что играет в меньшинстве, активно прессингуя соперника на чужой половине поля.
'18
'16
Мартинш был остановлен при проходе через центр — нарушение правил, но тут обошлось без карточки.
'14
'13
А это интересно! Судья пошёл смотреть видео. Сейчас Ванкёра и вовсе могут удалить!
'12
Прилично так досталось Тюраму. Медики на поле.
'11
Ванкёр в подкате шипами прошёлся по обеим ногам Тюрама — очень грубый фол!
'10
Спокойно проходит стартовый отрезок игры. Пока вратари без работы.
'8
Стандарт от правого края поля выполнили монегаски, но в своей штрафной Коко никого к мячу не подпустил, выбив его головой подальше от ворот.
'6
Головин долго принимал решение, что делать с мячом на фланге, в итоге его обокрали.
'5
Ребошу с левого фланга навесил в штрафную гостей, Блас лишь слегка зацепил мяч головой.
'3
Глик головой мяч выбил к бровке при забросе к штрафной площади «Монако».
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли генгамцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка французской лиги: «Генгам» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.