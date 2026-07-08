Короткая декларация, претензии Трампа и Patriot. Чем завершился саммит НАТО в Анкаре

В Анкаре была принята итоговая декларация саммита НАТО, в которой Россия была названа «долгосрочной угрозой» евроатлантическому миру. Страны-члены альянса также пообещали Украине дополнительную поддержку и вооружение. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не разрешили выступить на мероприятии, чтобы не злить американского лидера Дональда Трампа. Тем не менее по прибытии в Анкару Трамп выдвинул альянсу ряд претензий. Какие выводы можно сделать по итогам саммита НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Сегодня в Анкаре завершился второй и последний день саммита НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеялись восстановить утраченные дружеские отношения с США, и хотели признать Россию «долгосрочной» угрозой альянсу.

И если с Россией все получилось достаточно предсказуемо, то вот с американским лидером Дональдом Трампом не совсем.

Что важно для России?

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, опубликованной на сайте альянса, отмечено, что Россия «представляет долгосрочную угрозу» евроатлантическому сообществу.

«Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности , а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге», — говорится в документе.

Генсек НАТО Марк Рютте сделал отдельное заявление относительно того, какую угрозу представляет Россия для альянса.

«Мое послание заключается в том, что этот альянс, объединяющий 1 миллиард человек, живущих в Европе, в Канаде и в Соединенных Штатах, будет защищать каждый дюйм нашей территории. Вы не сможете победить НАТО. Мы действуем в оборонительных целях. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами, не играйте с нами», — сказал Рютте, обращаясь к российскому руководству.

При этом он утверждает, что Североатлантический альянс придерживается исключительно оборонительной политики.

Итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре стала одной из самых кратких как минимум за последние 25 лет . Документ включает всего шесть пунктов. В прошлые годы такие декларации включали множество параграфов и занимают несколько страниц.

Эксперты отмечают, что ключевым результатом саммита в Анкаре стала фиксация антироссийского курса как основы будущей перезагрузки альянса.

«Сам по себе саммит в Анкаре застолбил следующее: НАТО начнет перезагрузку, и в основе этого процесса будет противостояние с Россией. Все думали, что в основу перезагрузки ляжет увеличение военных бюджетов или перестройка институциональных основ альянса. Но это вообще не главное. Анкара застолбила, что главным принципом перезагрузки НАТО будет антироссийская история. Раскол НАТО будет заживляться только за счет одного внешнего врага — России», — отметил политолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, президент США постарается дистанцироваться от жестких формулировок итогового документа в адрес России, чтобы не накалять и без того нестабильные связи с Москвой.

«Эта фраза про долгосрочную угрозу не трамповская, очень важно это понимать. Я уверен, что Трамп после саммита будет в своих высказываниях намекать на то, что никакого отношения к этой фразе не имеет. И тот факт, что Трамп до саммита НАТО и после будет контактировать с Россией, говорит о том, что он действительно хотел бы наладить связи и готов слушать российскую точку зрения », — заключил эксперт.

Итоги для Украины

Кроме объявления Россией долгосрочной угрозой, страны НАТО также пообещали выделить €70 млрд Украине в 2026 году. При этом в декларации не упоминается обязательство о принятии Украины в альянс.

«На 2026 год союзники обещают выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году», — поясняется в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский лично присутствовал на полях саммита в Анкаре, был приглашен на ужин лидеров, но не был допущен до участия в заседании альянса. Об этом сообщил телеканал CNN. В СМИ считают, что это можно интерпретировать как сигнал о том, что «амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к альянсу остаются нереализованными».

На полях саммита прошла и двусторонняя встреча американского и украинского лидеров, в рамках которой Дональд Трамп заявил, что обе стороны украинского конфликта настроены на урегулирование.

«Он [Зеленский] желает урегулирования и, я думаю, президент [России Владимир] Путин желает урегулирования», — выразил уверенность американский лидер.

Президент США высказался и относительно ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Это эскалация, которая может помочь положить конец [конфликту на Украине]», — сказал Трамп.

Он также пообещал, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе, и допустил закрытие неба над Украиной как инструмент гарантии безопасности.

«Да, если это необходимо», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности США помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности.

Несмотря на то, что было подписано множество деловых договоров, было сказано много всего воинственного в отношении России и в очередной раз звучало много слов поддержки Украине, саммит НАТО в Анкаре по факту ничем не отличался для Киева от всех предыдущих саммитов. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Я воспринимаю этот саммит НАТО как, в общем-то, рядовой, почти проходной. То есть Запад собрался, чтобы еще раз сказать всему миру, что они едины и у них нет никаких противоречий. При этом Зеленский на саммите занимал свое настоящее место — место прокси, натравленного против России, чтобы ее сдерживать», — сказал политолог.

Он отметил, что в ходе саммита не было сделано никаких четких заявлений о том, что сейчас необходимо достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и тем более не было конкретных предложений о том, как этого можно достичь.

«Так что все продолжается по тому же сценарию, что уже был до саммита: Украину вроде бы поддерживаем, но и указываем Зеленскому на его место, чтобы слишком сильно не зазнавался. Запад будет пытаться поддерживать Украину прежде всего вооружениями и финансами, но вопрос возникает в том, что у самого Запада возникает дефицит мощностей. Некоторые страны уже отказываются помогать Украине, вроде Чехии», — отметил Безпалько.

При этом, по мнению политолога, сам украинский лидер вел себя достаточно нагло в ходе саммита.

«Сам Зеленский ведет себя очень нагло, поэтому его так и воспринимают, как не равного. Его не пустили на основное заседание, не дали выступить, как это было в прошлые года. Это определенный сигнал для Киева», — заключил Безпалько.

На то, что саммит в Анкаре не привел ни к каким кардинальным изменениям для Киева, указывает и политолог Сергей Маркелов.

«Для Зеленского обстановка неблагоприятная на саммите, но это для него норма. Сама встреча с Трампом была совершенно рядовой. Зеленский не выпросил ничего такого, что радикально сделало бы Украину сильной на поле боя либо идеологически», — отметил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре, 8 июля 2026 года Jonathan Ernst/Reuters

Маркелов спрогнозировал, что в информационном поле появятся как минимум три версии того, что произошло в Анкаре.

«Если пропагандистскую часть убираем, то будет минимум три варианта того, что было в Анкаре от разных сторон. Будет вариант украинский: как все здорово, как все красиво, как Киеву помогают западные союзники. У европейцев — своя версия, в которой они расскажут, как уговорили США оставаться в альянсе и вообще Трамп увидел мощь и силу Европы. И будет версия США, которая будет спокойная, нормальная», — резюмировал политолог.

Трамп опять был не в духе

Союзники США по НАТО надеялись, что Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении заключать сделки. Однако американский лидер вновь обманул их ожидания, как пишет издание Politico.

« Трамп вновь озвучил ряд претензий к НАТО спустя несколько часов после прибытия в Анкару. Он заявил, что события на Украине не затрагивают Вашингтон, и повторил свои утверждения о том, что Гренландия должна контролироваться Соединенными Штатами», — отмечает Politico.

Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что Вашингтон платит «непропорционально больше» других членов альянса.

«Страны НАТО не относились к нам должным образом и обошлись с США несправедливо. Они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Пожалуйста, прекратите всю торговлю с Испанией, включая визиты», — сказал Трамп.

При этом, европейские союзники Украины надеялись получить от Трампа конкретные обещания по поддержке Киева. Однако и этого не произошло.

«Европейские чиновники хотели переключить внимание Трампа на Украину, но в его речи они получили лишь общее обещание поддержки. Трамп заявил своим союзникам, что США готовы продолжать продавать оружие европейцам, которые затем смогут передать его Киеву», — говорится в материале Bloomberg.

Для Дональда Трампа союзники по НАТО — это прежде всего инструмент американского влияния и рынок сбыта вооружений, подчеркнул политолог Александр Асафов в беседе с «Газетой.Ru». Глобальная повестка альянса, по словам политолога, интересует президента США лишь в прагматичном ключе.

« У Трампа есть свои сложности, например, прекращение иранского перемирия и иранского переговорного процесса, поэтому к НАТО у него довольно прикладное отношение . Функция НАТО — это способ продавать американское оружие и влиять на политику на европейском политическом ландшафте. Последнее ему не очень интересно, точнее совсем не интересно. Поэтому он периодически угрожает то вывести полностью войска, то еще какими-нибудь подобными угрозами, если они не будут платить», — пояснил Асафов.

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп во время встречи в Анкаре, 7 июля 2026 года Osmancan Gurdogan/Reuters

Политолог подчеркнул, что подход Трампа к отношениям США с НАТО фактически остается неизменным.

«Его позиция прагматична и не меняется с годами — он с этого начинал свой первый срок. Считать, что он как-то там похолодел или потеплел, довольно сложно. Задача прагматичная: хотите безопасность — платите, хотите поставлять оружие на Украину — покупайте и платите», — сказал политолог.

Эксперт также отметил, что с прекращением режима прекращения огня между США и Ираном, у Трампа вновь появилась куда более интересная для него тема, чем Украина.

«Последние ночные события снизили вероятность поддержки Зеленского со стороны Трампа еще до начала их беседы. Конфликт с Ираном влияет на его репутацию довольно открыто. Это все не очень хорошо для него и будущих промежуточных выборов», — резюмировал Асафов.