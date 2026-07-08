Поправки в ПДД: в Минтрансе раскрыли, когда велокурьеров уберут с тротуаров

В России готовятся изменения в ПДД, ужесточающие положение велокурьеров на дорогах, их планируется внести в правительство уже этой осенью, узнала «Газета.Ru». Также Минтранс поддержит поправки в КоАП, ранее одобренные кабмином. Проработать возможность запрета на движение курьеров по тротуарам поручил президент России Владимир Путин.

Минтранс России осенью направит в кабинет правительства пакет поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), регламентирующих движение велокурьеров по тротуарам и дорогам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтранс России готовит проект изменений в ПДД. Его планируется внести в правительство Российской Федерации осенью. Также будет возобновлена подготовка поддержанного правительством проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП»,

— рассказали в пресс-службе Минтранса в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Таким образом в ведомстве прокомментировали вопрос издания о планирующемся запрете для велокурьеров на езду по тротуарам. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.

Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте (СПЧ) в декабре 2025 года. В марте 2026-го глава государства утвердил поручения по его итогам.

В частности, президент предписал до 1 июля 2026 года Минтрансу совместно с МВД подготовить и представить «предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам ».

На заседании СПЧ Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, ездящими по тротуарам, и согласился с тем, что такой транспорт опасен.

С предложением запретить движение электровелосипедов по тротуарам обращались в 2025 году в Минтранс депутаты заксобрания Санкт-Петербурга.

Пойдут в ГИБДД за правами

Содержание актуальной версии поправок в ПДД, которые поступят в правительство осенью, в Минтрансе не раскрыли. В 2024 году проект, разработанный министерством и прошедший процедуру общественного обсуждения, предусматривал приравнивание пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям, а также уточнение определений велосипеда, СИМ и мопеда.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся штрафов для пользователей средства индивидуальной мобильности, летом 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении. Для них, в частности, планируется ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и превышение скорости. Правительство одобрило эти поправки с учетом их дальнейшей доработки.

«Предложил выйти, поговорить»

Неприятные инциденты между велокурьерами, водителями и пешеходами регулярно происходят на российских дорогах. Так, накануне в Москве курьер чуть не попал под колеса автомобиля, а затем догнал машину в транспортном потоке и нецензурно обругал водителя.

«Ехал по Верхнемихайловскому проезду, как вдруг курьер выскочил от «Красного и белого» (у них там рядом пункт загрузки) и прямо с пешеходной дорожки резко вылетел на проезжую часть и чуть не попал под колеса моего автомобиля. В результате пришлось применить экстренное торможение. Причем он встроился между машин — впереди тоже шла Audi, скорость у нас была около 40 км/час», — рассказал читатель «Газеты.Ru», снявший агрессивного курьера на видео.

В ответ на опасный маневр водитель подал продолжительный звуковой сигнал. После этого курьер начал преследование автомобиля, а водитель намеренно снизил скорость, чтобы выяснить намерения нарушителя. Курьер предложил автомобилисту «выйти поговорить», а после того, как тот вышел из машины, ретировался, выкрикивая нецензурные слова.

До этого в Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку, которая ему посигналила. Предположительно, девушка-водитель могла задеть его транспорт. После того как курьер начал наносить удары девушке, в конфликт вмешался другой мужчина.

Также в марте 2026 года в Санкт-Петербурге очевидцы сняли на видео курьера службы доставки еды, который ехал по городу на крыше автомобиля.

А в конце 2025 года в подмосковных Люберцах очевидцы сняли на видео сразу двух курьеров, которые перевозили в сумках для доставки еды маленьких детей. Их нашла и задержала полиция.