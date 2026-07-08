«Не выдержала прессинга»: сбежавшая из дома жительница Ачинска призналась в убийстве дочери

Женщина, которая сбежала из дома в Ачинске вместе со своей пятилетней дочерью, призналась в убийстве девочки. Как рассказали в СК, мотивом стала неприязнь, в том числе к супругу. По данным СМИ, Екатерина не выдержала «прессинга в семье, где даже ребенок называл ее «тупой». Женщина пропала вместе с дочерью еще 27 июня. Через неделю тело девочки обнаружили на железнодорожной насыпи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Жительница Ачинска, сбежавшая из дома с пятилетней дочерью, созналась в ее убийстве. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«По данным следствия, подозреваемая 27 июня 2026 года под предлогом совершения покупок в магазине вывела дочь из дома и целенаправленно направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в городе Ачинске, где задушила ее. Оставив тело в растительности на насыпи, женщина проследовала автостопом в города Красноярск, Томск и Новосибирск», — рассказали в ведомстве.

Женщину задержали 8 июля в Новосибирске, после чего доставили в Красноярский край и допросили. В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскрыла, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.

Ранее Kras Mash сообщал, что женщина заранее спланировала убийство дочери. Мать вывела пятилетнюю девочку из дома и задушила. После этого она добралась до Новосибирска, где попыталась покончить с жизнью.

«По словам Екатерины, она не выдержала прессинга в семье, где даже ребенок называл ее «тупой» из-за проблем с психикой»,

— писал Telegram-канал.

До этого Kras Mash также сообщил, что женщина страдает эмоционально-лабильным расстройством. Симптомами болезни являются резкая смена настроения и проблемы с памятью.

Пропала с ребенком

32-летняя Екатерина с дочерью пропали 27 июня. В СК сообщили, что они вышли из квартиры на улице Красной Звезды и не вернулись.

«Позднее они были зафиксированы камерами видеонаблюдения в городе Ачинске и в районе улицы Норильской города Красноярска», — добавили в ведомстве.

Об исчезновении матери и дочери в полицию заявил супруг женщины. Как писал Life со ссылкой на SHOT, мужчина рассказал, что его жена и дочь ушли из дома через пять дней после того, как женщина отметила день рождения. Екатерина была одета в теплую куртку, при этом на девочке было только легкое платье.

Он также сообщил, что раньше Екатерина уже сбегала из дома, однако мужчина не обращался к правоохранителям, так как супруга всегда возвращалась. По его словам, побегу жены и дочери в этот раз не предшествовали ссоры в семье, однако соседи пары выдвинули другую версию. Они предположили, что супруги могли повздорить на почве финансов или других разногласий.

Кроме этого, друзья и бывшие одноклассники Екатерины рассказали, что она всегда казалась им странной. Одна из местных жительниц вспомнила, что видела, как женщина била дочку на улице.

Екатерину и ее дочь искали больше недели. Только 5 июля стало известно, что тело девочки обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске.

Изначально в СК не сообщили о признаках насильственной смерти ребенка, как и не назвали причину. Издание kp.ru со ссылкой на ведомство писало, что установить ее сразу было трудно, так как тело, по предварительной информации, провело несколько дней под 30-градусной жарой и сильно разложилось. При этом специалисты предположили, что ребенок скончался еще 27-28 июня.