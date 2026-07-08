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Взяли под стражу в зале суда: Диану Шурыгину отправили в СИЗО за изготовление порно

Диане Шурыгиной отменили домашний арест и отправили в СИЗО по делу о порнографии
Диана Шурыгина/Telegram

Блогершу Диану Шурыгину отправили в СИЗО по делу о распространении порнографии. Девушка нарушила условия избранного ранее домашнего ареста, пользуясь телефоном. Шурыгину задержали в июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами снимала порно и продавала его в Telegram. После ее ареста задержали еще двоих фигурантов — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера. Telegram-каналы называют его продюсером «одной из онлифанщиц».

Диану Шурыгину отправили в СИЗО по делу о порнографии. Девушке изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда, сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, 27-летняя блогерша нарушила условия ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста, пользуясь мобильным телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством. Троицкий районный суд Москвы согласился с доводами следствия и отправил Шурыгину в СИЗО как минимум на 11 дней.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что девушка может продолжать монетизировать контент в Telegram-канале. Телеканал опубликовал скриншот переписки с администратором канала, где раскрывается, что доступ к закрытому контенту стоит 4850 рублей.

Уголовное дело

Уголовное дело в отношении Шуригиной возбудили в июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами занималась изготовлением и распространением порнографических материалов через Telegram. Как писал Mash, поводом для возбуждения дела могли стать интимные видео с участием девушки, которые год назад разошлись по закрытым каналам.

Бывший парень Шурыгиной — предприниматель Святослав Гусев в беседе с Super.ru рассказал, что блогерша снимала эротический контент, работая на украинское агентство.

«После расставания с парнем 27-летняя Шурыгина решила возобновить карьеру в нюдс-ремесле и поделилась идеей с единомышленниками. Почти сразу на связь с ней вышли украинские пиарщики»,

говорилось в публикации Mash.

По данным Telegram-канала, они предложили блогерше сняться в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-порно. В обмен Шурыгиной пообещали раскрутку ее страницы на OnlyFans и виллу для съемок на Бали. В итоге девушка снялась в двух роликах — в одном из них также поучаствовала украинская модель по имени Настя. Затем менеджеры перестали выходить на связь.

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Life со ссылкой на SHOT сообщал, после возбуждения дела Диана Шурыгина пыталась сбежать из России на Бали, однако ее задержали за несколько дней до вылета. В квартире девушки провели обыск и изъяли всю технику. 16 июня стало известно, что Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля.

Новые фигуранты

Затем СМИ сообщили о задержании еще двух человек по делу о распространении порнографии. Одной из них, по данным Baza, стала та самая модель, которая снималась в ролике с Шурыгиной. 24-летную Анастасию Овсянникову из Хабаровска, известную в индустрии под ником Настя Холод, отправили под домашний арест. Mash писал, что с решением суда она не согласилась и подала апелляцию.

Кроме этого, под арест также отправился 30-летний гражданин Германии Людвиг Кричкер. Telegram-каналы называли его менеджером и продюсером «одной из онлифанщиц». По данным СМИ, он помогал российским релокантам оформлять ВНЖ в Европе, а кроме этого занимался стендапом. На своих выступлениях Кричкер шутил, что он фашист и нацист.

После задержания новых фигурантов Baza писала, что российские правоохранители готовят волну проверок моделей с OnlyFans и аналогичных сервисов для взрослых.

«Сейчас силовики активно анализируют страницы блогерш на предмет контента 18+. <...> После задержания продюсера онлифанщиц Людвига Кричкера, следствие может получить доступ к широкой базе блогерш, продвигавших взрослый контент», — говорилось в публикации.

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