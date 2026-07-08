Взяли под стражу в зале суда: Диану Шурыгину отправили в СИЗО за изготовление порно

Диане Шурыгиной отменили домашний арест и отправили в СИЗО по делу о порнографии

Блогершу Диану Шурыгину отправили в СИЗО по делу о распространении порнографии. Девушка нарушила условия избранного ранее домашнего ареста, пользуясь телефоном. Шурыгину задержали в июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами снимала порно и продавала его в Telegram. После ее ареста задержали еще двоих фигурантов — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера. Telegram-каналы называют его продюсером «одной из онлифанщиц».

Диану Шурыгину отправили в СИЗО по делу о порнографии. Девушке изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда, сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, 27-летняя блогерша нарушила условия ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста, пользуясь мобильным телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством. Троицкий районный суд Москвы согласился с доводами следствия и отправил Шурыгину в СИЗО как минимум на 11 дней.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что девушка может продолжать монетизировать контент в Telegram-канале. Телеканал опубликовал скриншот переписки с администратором канала, где раскрывается, что доступ к закрытому контенту стоит 4850 рублей.

Уголовное дело

Уголовное дело в отношении Шуригиной возбудили в июне. По версии следствия, она вместе с другими лицами занималась изготовлением и распространением порнографических материалов через Telegram. Как писал Mash, поводом для возбуждения дела могли стать интимные видео с участием девушки, которые год назад разошлись по закрытым каналам.

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Бывший парень Шурыгиной — предприниматель Святослав Гусев в беседе с Super.ru рассказал, что блогерша снимала эротический контент, работая на украинское агентство.

«После расставания с парнем 27-летняя Шурыгина решила возобновить карьеру в нюдс-ремесле и поделилась идеей с единомышленниками. Почти сразу на связь с ней вышли украинские пиарщики»,

— говорилось в публикации Mash.

По данным Telegram-канала, они предложили блогерше сняться в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-порно. В обмен Шурыгиной пообещали раскрутку ее страницы на OnlyFans и виллу для съемок на Бали. В итоге девушка снялась в двух роликах — в одном из них также поучаствовала украинская модель по имени Настя. Затем менеджеры перестали выходить на связь.

Life со ссылкой на SHOT сообщал, после возбуждения дела Диана Шурыгина пыталась сбежать из России на Бали, однако ее задержали за несколько дней до вылета. В квартире девушки провели обыск и изъяли всю технику. 16 июня стало известно, что Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля.

Новые фигуранты

Затем СМИ сообщили о задержании еще двух человек по делу о распространении порнографии. Одной из них, по данным Baza, стала та самая модель, которая снималась в ролике с Шурыгиной. 24-летную Анастасию Овсянникову из Хабаровска, известную в индустрии под ником Настя Холод, отправили под домашний арест. Mash писал, что с решением суда она не согласилась и подала апелляцию.

Кроме этого, под арест также отправился 30-летний гражданин Германии Людвиг Кричкер. Telegram-каналы называли его менеджером и продюсером «одной из онлифанщиц». По данным СМИ, он помогал российским релокантам оформлять ВНЖ в Европе, а кроме этого занимался стендапом. На своих выступлениях Кричкер шутил, что он фашист и нацист.

После задержания новых фигурантов Baza писала, что российские правоохранители готовят волну проверок моделей с OnlyFans и аналогичных сервисов для взрослых.

«Сейчас силовики активно анализируют страницы блогерш на предмет контента 18+. <...> После задержания продюсера онлифанщиц Людвига Кричкера, следствие может получить доступ к широкой базе блогерш, продвигавших взрослый контент», — говорилось в публикации.