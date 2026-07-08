Армия России сбила 415 дронов ВСУ и нанесла групповой удар. Военная операция, день 1596-й

9:09

🔴 Несколько человек пострадали при массированной атаке дронов ВСУ на Татарстан, сообщили в пресс-службе главы республики. В их числе — два жителя частного дома в Тукаевском районе, по которому пришелся удар.

Кроме того, повреждения получили несколько предприятий в Нижнекамске.