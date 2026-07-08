Армия России сбила 415 дронов ВСУ и нанесла групповой удар. Военная операция, день 1596-й

Угроза атаки беспилотников в Сочи отменена, — глава города Андрей Прошунин.
Аэропорт Череповца возобновил работу в нормальном режиме, сообщили в Росавиации.
В Минобороны России показали, как саперы 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» разминировали и уничтожили взрывоопасные предметы в Харьковской области.
Угроза атаки беспилотников повторно объявлена в Сочи, написал глава города Андрей Прошунин.
🔴 Несколько человек пострадали при массированной атаке дронов ВСУ на Татарстан, сообщили в пресс-службе главы республики. В их числе — два жителя частного дома в Тукаевском районе, по которому пришелся удар.
Кроме того, повреждения получили несколько предприятий в Нижнекамске.
Воздушная тревога в Севастополе отменена, написал губернатор Михаил Развожаев.
В то же время в Ставропольском кране объявлена Беспилотная опасность, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Аэропорты Казани, Самары, Ульяновска, Нижнекамска и Чебоксар возобновили работу в обычном режиме, — Росавиации.
Армия России средствами ПВО с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля уничтожила 415 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.
На юге Украины повреждения получило промышленное предприятие, утверждают в Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Министр обороны Румынии Раду Мируцэ направил украинскому коллеге Михаилу Федорову запрос с требованием запрограммировать беспилотники таким образом, чтобы они самоуничтожались при попадании на территорию Румынии. Об этом сообщает телеканал Digi24.
🔴 Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин: «В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб».
В целях безопасности ограничена работа аэропортов Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Череповца, Бугульмы, Нижнекамска, Сочи, Уфы, Оренбурга и Ижевска, — Росавиация.
Ночью были сбиты три дрона ВСУ, летевших на Москву, рассказал мэр Сергей Собянин.
ВСУ беспилотниками повредили два следовавших в Ростов-на-Дону танкера в Таганрогском заливе, пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
❗️ Армия России ночью в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, объявили в Минобороны России. В результате были повреждено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором изготавливали детали для крылатых ракет «Фламинго», а также цех по сборке беспилотников.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Сегодня 1596-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.