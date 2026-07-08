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«Теннис — это такой кайф». Анастасии Мыскиной — 45

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Сегодня исполняется 45 лет Анастасии Мыскиной — первой в истории теннисистке из стран бывшего СССР, выигравшей турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Анастасия родилась летом 1981 года в Москве. В большой спорт обычно приходят с раннего детства, но родители будущей чемпионки изначально не предполагали для своей дочери профессионального спортивного будущего и просто брали ее с собой на теннисный корт, где играли сами. Через некоторое время выяснилось, что Анастасия делает успехи, и ее записали в секцию по теннису в московский клуб «Спартак». Ее тренером стала Рауза Исланова — мать теннисистов Марата Сафина и Динары Сафиной.

В 1998 году, сразу после окончания школы, Анастасия Мыскина вошла в состав сборной России и уже в следующем году выиграла свой первый одиночный турнир в итальянском Палермо.

Ее спортивная карьера развивалась стремительно: через пять лет она вошла в топ-10 мирового рейтинга. В 2004 году Анастасия Мыскина стала первой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале «Ролан Гаррос» она победила свою подругу детства Елену Дементьеву, также воспитанницу Раузы Ислановой. По итогам того сезона, также впервые в истории российского тенниса, Мыскина была признана чемпионкой мира по версии Международной федерации тенниса (ITF).

Из большого спорта Анастасия ушла в 2007 году после серии травм. После этого она решила попробовать себя на телевидении — вела программу «Наш футбол» на НТВ, участвовала в шоу «Ледниковый период», была ведущей шоу «Скажи, что не так?!» на «Домашнем» и спортивным комментатором на «НТВ-Плюс Теннис».

«Когда я играла, мне казалось, что поражения равносильны концу света. Я думала, это самое страшное, что может быть, и завтрашнего дня просто не будет. Теперь я понимаю, что теннис — это такой кайф!» — призналась Мыскина в одном из интервью.

О личной жизни Анастасии известно, что в течение 11 лет, до 2017 года, она состояла в гражданском браке с бизнесменом Сергеем Мамедовым. В семье родились трое сыновей — Евгений, Георгий и Павел.

Сейчас Анастасия Мыскина — тренер женской сборной России по теннису и вице-президент Федерации тенниса России.

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