Взрыв в Монако и убийство на Украине. Как с этими преступлениями связан Зеленский?

Убийство Анастасии Березовской, главной подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, может обернуться серьезными проблемами для Киева, считает британское издание The Guardian. Во вторник, 7 июля, в генпрокуратуре Украины заявили, что по делу был задержан сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, а также экс-сотрудник правоохранительных органов, они признались в убийстве женщины. Что говорят о причастности украинских властей к резонансному преступлению — в материале «Газеты.Ru».

Если расследование подтвердит связь украинских спецслужб с покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, Киев столкнется с серьезными политическими последствиями, пишет британская газета The Guardian.

«Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с бомбардировкой на европейской территории, нанесут серьезный ущерб»,

— отмечают авторы статьи.

Особенно чувствительной, по мнению газеты, эта история выглядит сейчас — в тот момент, когда президент Владимир Зеленский находится на саммите НАТО и пытается получить военную поддержку.

Газета The Times также считает, что скандал уже приобрел международный характер.

«Известие о смерти Березовской появилось в тот момент, когда президент Зеленский находился на саммите НАТО в Анкаре. Украинскому лидеру, вероятно, придется отвечать на вопросы западных союзников, по крайней мере, в частном порядке», — пишет издание.

The Times обращает внимание, что эта история развивается через несколько дней после того, как немецкие прокуроры обвинили власти Украины в том, что они отдали приказ офицеру украинской армии взорвать в 2022 году газопровод «Северный поток», соединяющий Россию с Европой.

Версия о спецслужбах появилась сразу после взрыва

Французская Le Figaro еще в первые дни после покушения сообщала со ссылкой на несколько источников, что основной рабочей версией следствия является возможная причастность украинских спецслужб.

По информации газеты, первые часы расследования указывали на тщательно подготовленную операцию. Издание писало, что нападение носило признаки заранее спланированной акции, а приоритетной версией следователей являлась операция, организованная СБУ. Несмотря на то, что прокуратура Монако подобных выводов не делала и заявляла, что дело расследуется по статье о покушении на убийство, после гибели Анастасии Березовской версия о связи с украинскими властями вновь оказалась в центре внимания.

Версию о причастности Киева к покушению высказали некоторые зарубежные политики. В частности, мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин предположил, что за покушением стоят украинские власти поскольку Ермолаев дистанцировался от Владимира Зеленского и украинских властей.

«Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом нацеливается на граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?»

– написал Рахлин в соцсети Х.

Бывший сотрудник французской разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Монике допустил в беседе с французским изданием Nice-Matin, что одним из мотивов покушения могли стать планы Ермолаева выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине.

«Не исключено, что такие планы восприняли как провокацию», — отметил Монике.

Что пишут на Украине

Украинское издание «Страна.ua» считает, что убийство Березовской прежде всего выглядит как попытка устранить исполнительницу преступления и скрыть следы организаторов.

Издание пишет, что задержание действующего сотрудника украинских силовых структур вновь активизирует версию о возможной причастности украинских властей , которая уже появлялась в европейской прессе. При этом журналисты задаются вопросом, будет ли следствие искать возможных заказчиков или ограничится версией о том, что задержанные действовали самостоятельно.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обратил внимание на то, что власти скрывают имя второго подозреваемого в убийстве Березовской. Он считает, что тот является действующим сотрудником СБУ и мог служить в департаменте защиты национальной государственности.

«То есть занимался политикой и политиками (санкции, репрессии, прослушивание, церковные дела...),» — отмечает Мосийчук.

По мнению экс-депутата, Ермолаев не только владел масштабной сетью мошеннических кол-центров, но и мог заниматься отмыванием денег и выводом их за границу и платить офису президента Украины $15 млн в месяц.

Мосийчук напомнил, что старший сын Ермолаева Артур весной 2026 года был осужден в Эстонии в рамках расследования работы колл-центров, однако получил условный срок благодаря сделке со следствием.

«Это означает, что он дал показания против кого-то важного из числа тех, кто контролирует кол-центры в Украине. После всего этого кто-нибудь готов поверить в этот театр абсурда, который нам демонстрирует власть?» — пишет Мосийчук.

Похожее мнение высказывает оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий. По его мнению убийство Березовской — это спланированная офисом президента Украины спецоперация , а официальная версия следствия о «самодеятельности» сотрудников ГУР является ложью.

По мнению блогера, убийцы получили четкие инструкции о том, что они должны говорить на допросах, их вынудили придерживаться вымышленной версии под угрозами.

«Операция была инициирована на самом высоком уровне. Причем, когда я говорю на самом высоком уровне, я не имею в виду руководство ГУР, я имею в виду офис президента Украины.

Эта операция должна была испугать остальных владельцев кол-центров, которые до сих пор не желают платить офису президента процент», — добавил Шарий.