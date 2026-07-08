«США могут закрыть небо над Украиной». Трамп высказался о бесполетной зоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над гарантиями безопасности для Украины. В частности, он допустил, что Вашингтон может ввести бесполетную зону над этой страной. Дискуссии об этом шаге ведутся еще с 2022 года, однако ранее НАТО последовательно отказывалось от таких мер. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США будут работать над гарантиями безопасности для Украины, в рамках них Вашингтон «поможет Европе» и будет наблюдать за соблюдением мирных соглашений. Об этом на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО заявил президент США Дональд Трамп.

«Если мы сможем заключить правильную сделку, мы поможем Европе. Я имею в виду, что Европа будет наблюдать за ее соблюдением, но мы собираемся помогать им с этим. Мы будем работать над каким-то пакетом мер безопасности», — отметил он.

Так, по словам Трампа, США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в рамках гарантий безопасности. При этом глава Белого дома уточнил, что об этом не нужно будет беспокоиться, если будет заключена мирная сделка.

«Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет. Нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите (возможной атаке России. — «Газета.Ru»)», — пояснил президент США.

Трамп также прокомментировал удары Украины по российским НПЗ, назвав их эскалацией, которая может ускорить завершение конфликта. Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, России стало трудно защищать свое воздушное пространство, что, в свою очередь, создает пространство для переговоров.

Путин объяснит

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова о Трампа о возможном введении бесполетной зоны над Украиной в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что президент России Владимир Путин объяснит американскому коллеге недопустимость этого шага.

«Надо посмотреть, что будет после его разговора с нашим президентом. Я думаю, наш президент популярно ему объяснит, что такие заявления неприемлемы ни с какой точки зрения», — отметил Джабаров.

Бесполетная зона

Дискуссии о введении над Украиной бесполетной зоны начались еще в 2022 году. Киев с начала конфликта просил своих союзников о таком шаге, однако НАТО последовательно отказывалось от него. Бывший генсек альянса Йенс Столтенберг объяснял решение тем, что у стран-членов есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла за пределы Украины.

«Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий. Мы четко дали понять: не собираемся воевать на Украине как в воздухе, так и на земле», — говорил он.

Тем не менее диалог на эту тему продолжается до сих пор. На фоне участившихся случаев с падением беспилотников в европейских странах он возобновился с новой силой. Так, о необходимости закрытия неба над Украиной в начале июля поспорили президенты Румынии и Эстонии Клаус Йоханнис и Алар Карис. Последний сообщил, что Таллин хочет «сделать больше, чем делает НАТО в настоящий момент».

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В то же время Йоханнис отметил, что введение бесполетной зоны не может быть реализовано практически, потому что такая зона может быть введена только военными средствами.

«Мы не желаем создавать предпосылки для расширения военного конфликта на Украине. Эта позиция очень ясна, и Румыния присоединилась к этой позиции», — добавил он.

Газета The New York Times в 2025 году писала, что создание бесполетной зоны над Украиной поставит НАТО перед дилеммой. Неспособность союзников Киева противостоять российским беспилотникам продемонстрирует миру бессилие альянса, а перехват дронов ВС РФ дорогостоящими ракетами быстро истощит запасы.