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«Не надо затягивать». Путин дал новые поручения для решения проблем с топливом

Путин назвал временными трудности с топливом в России

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации с обеспечением регионов топливом. Глава государства поддержал расширение участия малого и среднего бизнеса в нефтепереработке, призвал крупные компании активнее работать с независимыми АЗС и поручил ускорить принятие решений по обеспечению топливом Крыма. Что еще заявил президент — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого обсудил с правительством обеспечение регионов горючим и дал ряд поручений. Он назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками Украины создать нервозную обстановку во время сезона отпусков.

О надежности энергосистемы

На встрече президент подчеркнул, что российская энергетическая система обладает высоким запасом прочности и способна справиться с возникающими вызовами.

«Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями», — сказал он.

О целях Украины

По словам президента, трудности с топливом носят временный характер. Путин заявил, что украинские власти пытаются нанести ущерб российской экономике, создать напряженность в обществе и сорвать отпускной сезон, однако не сможет этого добиться.

«Но самое-то главное, [Киев] стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», — сказал президент.

Об обеспечении Крыма топливом

Отдельное внимание Путин уделил обеспечению топливом Крыма. После слов вице-премьера Александра Новака о готовности «рассмотреть» дополнительные меры президент потребовал принимать решения без промедления.

«Не просто «готовы рассмотреть»... а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать», — сказал Путин.

О независимых АЗС

Путин также напомнил, что крупные компании, в частности «Роснефть», активно взаимодействуют с малыми частными автозаправочными станциями и выразил надежду, что подобное сотрудничество даст позитивный результат.

Президент подчеркнул, что крупные нефтяные компании не должны концентрировать топливо исключительно в собственной сети АЗС.

«Нужно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС»,

— заявил Путин.

О малом бизнесе в нефтепереработке

Кроме того, президент также поддержал предложение расширить участие малого и среднего бизнеса в производстве нефтепродуктов и поручил как можно быстрее развернуть соответствующие мощности.

«Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — ответил Путин на инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

О ситуации в сельском хозяйстве

Глава государства также сообщил, что, по данным Минсельхоза, сельхозпроизводители полностью обеспечены горючим и перебоев с поставками топлива аграриям сейчас нет.

«Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено. И надеюсь, что так и будет», — сказал президент.

О поставках топлива для граждан и госорганов

Путин подчеркнул, что государство должно гарантировать поставки топлива для органов власти, правоохранительных органов и силовых структур. Вместе с тем, по его словам, возникающие сложности не должны отражаться на обычных гражданах.

О контроле за ситуацией

Президент поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину оперативно принимать необходимые решения и регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации с обеспечением страны топливом.

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