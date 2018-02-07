'90+2
'90+1
Последовала передача на ход Зе Луишу из центра поля, мяч полетел слишком сильно и улетел за лицевую линию поля.
'90
Доигрывают команды матч, игра у нас уже вновь перешла в центр поля.
'90
'90
'89
Андрей Ещенко также получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, но немного полежав защитник «Спартака» всё же сам поднялся.
'88
Лафата пробил по воротам из центра штрафной площади, мяч задел защитника «Спартака», но Селихов не дал ему уйти на угловой.
'87
'87
'86
Канга забросил мяч на правый угол штрафной площади «Спартака», Загустел в касание пробил по воротам, Селихов выручил свою команду.
'85
'84
Чивич по левому флангу активно рвался к воротам «Спартака», Ещенко уверенно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.
'83
Угловой у ворот «Спартака». Станчу выполнил подачу на дальнюю штангу, с трудом, но игроки московского клуба выбили мяч в аут.
'82
'82
Станчу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Спарты» оказались в офсайде.
'81
Кутепов нарушил правила против Сачека на своей половине поля. «Спарта» заработала относительно неплохой стандарт.
'80
'80
'80
'80
'79
'79
'78
'78
'77
'77
'76
'76
'75
Мельгарехо выполнил передачу к штрафной площади «Спарты» на Ещенко, игрок «Спартака» вновь залез в офсайд.
'74
Очень неплохая комбинация получилась у «Спартака», Зе Луиш выполнил передачу в центр штрафной площади на Мельгарехо, но Лоренсо пробил точно в Ницэ.
'73
Канга пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'72
Плавшич с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Селихов на выходе в очередной раз мяч перехватил.
'71
Последовал заброс в штрафную площадь «Спартака», Селихов вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'70
Вроде бы всё нормально с Зе Луишем, готов форвард «Спартака» продолжать игру, травмы сегодня никому не нужны.
'69
Говорка в центре поля нарушил правила против Зе Луиша. Вышли на поле врачи «Спартака», пауза в игре.
'68
'68
'67
'67
'66
Угловой у ворот «Спартака». После розыгрыша Вэтэржелу выполнил подачу в центр штрафной площади, Глушаков спокойно выбил мяч к центру поля.
'65
'65
'64
Ханни попытался отыграться с Адриано, но затем Софьяна накрыли игроки «Спарты» и мяч перехватили.
'63
Последовал заброс на левый угол штрафной площади «Спартака» из центра поля, Селихов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'62
'61
Канга отыгрался с Плавшичем и затем пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'60
Фридек с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось.
'59
Глушаков в центре поля нарушил правила против Канга. Игрок «Спарты» вновь сейчас выглядит довольно заведённым.
'58
Ещенко с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, игроки «Спарты» спокойно мяч перехватили.
'57
Фернандо попытался по левому флангу прорваться к штрафной площади «Спарты», но в борьбе с Загустелом он упустил мяч за лицевую линию поля.
'56
Станчу выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Спартака» на Вэтэжелу, игрок пражского клуба оказался в офсайде, а ведь пражский клуб даже смог забить по итогу, но гол конечно засчитан не будет.
'55
Фернандо со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Таски пробил по воротам, Ницэ был на месте.
'54
Станчу с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Спартака». Селихов здорово сыграл на выходе и не дал сопернику обострить ситуацию.
'53
В очередной раз дальний удар по воротам «Спартака», пока мячи после выстрелов даже в створ не летят.
'52
Последовал заброс к штрафной площади «Спарты» из центра поля, Адриано оказался в офсайде.
'51
В штрафной площади «Спартака» ещё также был вырван кусок дёрна, пришлось Селихову вначале немного привести газон в порядок.
'50
Станчу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'49
'49
'48
Кадлец с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, защитники «Спартака» спокойно перехватили мяч.
'47
Последовала передача из центра поля на ход Адриано, Ницэ уверенно сыграл на выходе за пределами штрафной площади и выбил мяч обратно в центр поля.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма московский «Спартак» в товарищеском матче играет вничью с пражской «Спартой» 1:1. Пока игра у нас получается довольно динамичной, обе команды сегодня не отбываю номер на поле, а действительно бьются, уже и стычки небольшие были на поле, второй тайм наверняка должен получиться не менее интересным.
'44
'43
'42
Фернандо нарушил правила у штрафной площади «Спарты» против Канга, игрок пражского клуба сразу завёлся, в итоге у нас была небольшая потасовка.
'41
Вэтэжелу с углового выполнил подачу к линии вратарской, Адриано головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'40
Загустел с правого угла штрафной площади «Спартака» попытался сбросить мяч в центр, но его перехватил Комбаров и смог выбить на угловой.
'39
С левого фланга последовала передача в штрафную площадь «Спартака», Ребров уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'38
Последовал заброс в штрафную площадь «Спартака» на Кадлеца, форвард «Спарты» оказался в офсайде.
'37
А теперь и «Спарта» контролирует мяч в центре поля, что-то «новое» у нас в матче.
'36
Канга теперь в центре поля получил по ногам от Зобнина. Если Роман немного не успокоится, скоро можно так и жёлтую карточку получиться.
'35
Зобнин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Спарты» и в итоге нарушил правила против Загустела.
'34
Плавшич в центре поля нарушил правила против Комбарова. Игроки «Спартака» спокойно разыграли стандарт.
'33
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь «Спарты», Адриано головой сбросил мяч на Промеса, который в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'32
Промес в борьбе за мяч зацепил Вэтэржелу, игрок «Спарты» немного посидел на газоне, но затем сам поднялся.
'31
И вновь у нас игра перешла в центр поля, пока довольно часто именно игроки «Спартака» здесь обитают с мячом.
'30
Промес на левом фланге у штрафной площади «Спарты» нарушил правила против Плавшича, который грамотно поставил корпус игроку «Спартака».
'29
Угловой у ворот «Спарты». Промес выполнил подачу к линии вратарской, Ницэ уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'28
Загустел в центре поля зацепил Зобнина. Игроки «Спартака» спокойно разыграли стандарт.
'27
Плавшич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Вэтэжелу головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'26
Фернандо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'25
«Спартак» сейчас больше времени контролирует мяч, но дальше центра поля пока московский клуб вновь проходит с трудом.
'24
Станчу с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, вновь игроки «Спартака»при стандарте отбились без всяких проблем.
'23
Канга из-за пределов штрафной площади пробил под перекладину, Ребров в прыжке перевёл мяч на угловой.
'22
Вэтэжелу пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в защитника «Спартака» и улетел в аут.
'21
Зобнин на левом углу поля упёрся в угловой флажок у штрафной площади «Спарты», его быстро накрыли игроки пражского клуба и мяч перехватили.
'20
Адриано упал в штрафной площади «Спарты» в борьбе за мяч с защитником, но там было совершенно игровой момент, так что ждать пенальти конечно же смысла нет.
'19
'18
Промес выполнил передачу к линии штрафной площади, Ханни неудачно принял мяч, что позволило Ницэ сыграть на выходе и этот самый мяч забрать.
'17
Загустел попытался с правого фланга войти в штрафную площадь, но в борьбе с защитниками «Спартака» игрок «Спарты» в итоге нарушил правила.
'16
Очень неожиданно «Спартак» сейчас открыл счёт в матче, а ведь на старте встречи активнее смотрелась «Спарта».
'15
'14
Угловой у ворот «Спартака». Вэтэжелу выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки московского клуба спокойно выбили мяч к центру поля.
'13
Канга с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на левый угол, Фридек принял мяч и пробил по воротам, игрок «Спартака» блокировал этот удар.
'12
Последовала передача в штрафную площадь «Спарты», Ханни оказался в офсайде.
'11
Последовал заброс на правый угол штрафной площади «Спарты», Фридек сбрасывал мяч на угловой, но тот задел Ещенко и уже от него ушёл за лицевую линию поля.
'10
Говорка в центре поля нарушил правила против Адриано. Игроки «Спартака» спокойно разыграли стандарт.
'9
Пытается московский клуб найти слабые места в обороне у соперника, пока сделать этого у «Спартака» не получается.
'8
Но «Спарта» на первых минутах действительно смотрится лучше, «Спартаку» нужно также как-то «просыпаться».
'7
Угловой у ворот «Спартака». Станчу выполнил подачу на дальнюю штангу, довольно уверенно игроки московского клуба смогли сейчас отбиться.
'6
Против Канга нарушили правила в центре поля. Игроки «Спарты» спокойно разыграли стандарт.
'5
Кадлец с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Плавшич в касание пробил по воротам, Ребров был на месте.
'4
Довольно плотно и «Спартак» играет в обороне, а это также мешает «Спарте» развивать атаки.
'3
«Спарта» пока больше времени контролирует мяч, но в атаку пражский клуб перейти толком никак не может.
'2
В центре поля сразу у нас много борьбы, сегодня мы и ждём боевую игру, соперник у московского «Спартака» довольно интересный.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Спарта». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где «Спартак» проводит сборы.