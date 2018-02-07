'90+2

Звучит финальный свисток! Московский «Спартак» в товарищеском матче в испанской Марбелье переиграл пражскую «Спарту» 2:1 и тем самым показал, что он находится в неплохой форме, но всё же уже совсем скоро матчи в Лиге Европы против «Атлетика» из Бильбао и к этой встречи с басками конечно же команде Массимо Каррера надо будет ещё прибавлять.