«Таких нельзя оставлять в живых»: в Таиланде потребовали казнить убийц брата и сестры из России

Жители Паттайи потребовали приговорить к смертной казни мужчин, подозреваемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Брат и сестра пропали 26 июля, позже выяснилось, что их убили. Подозреваемых задержали спустя пять дней — они признались в преступлении и показали, где закопали тела своих жертв. Неподалеку от места, где нашли россиян, обнаружили еще три трупа. Премьер страны Анутхин Чанвиракун принес извинения в связи с преступлением и пообещал, что виновные понесут максимально возможное наказание.

Жители Паттайи потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве двух россиян — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости.

«В субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках Назимовых и тайской семьи. Когда подозреваемых выводили из здания, чтобы посадить в машину и отвезти в суд, люди пытались прорваться к ним и кричали «Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых! » — говорится в публикации.

По словам адвоката задержанных, 39-летний Тхонгчай Синин (Тхонг) и 43-летний Тхан Кыттхонг (Понг) проходят подозреваемыми по двум уголовным делам: об убийстве и сокрытии тел россиян и семьи тайцев. В обоих случаях Уголовный кодекс Таиланда предусматривает высшую меру наказания в виде смертной казни.

На фоне резонансного преступления в Паттайю приехал премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. Там он посетил место трагедии, а также полицейский участок, где находятся двое подозреваемых.

Чанвиракун заявил, что виновные понесут максимальное наказание, предусмотренное законом, и что он лично будет следить за ходом расследования. Он также извинился за произошедшее и отметил, что убийство россиян нанесло ущерб имиджу королевства. Глава правительства подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Ранее в российском посольстве заявили, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание для виновных в убийстве россиян.

Подробности убийства

Диана и Роман Назимовы уехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya в районе Хуай Яй 26 июля около четырех часов утра. Спустя меньше чем полчаса их мать Зарина Назимова получила с телефона дочери одно сообщение с текстом «Срочно!» После этого брат и сестра больше не выходили на связь. Камеры видеонаблюдения несколько раз засняли их тем утром: россиян видели на въезде на автомагистраль Map Ta Phut — Na Jomtien и возле развязки Чак Нгаео. Именно там они встретились с подозреваемыми в убийстве: Роман и Диана остановились рядом со скутером двух мужчин и между ними завязался диалог.

Kp.ru со ссылкой на представителя тайской полиции писала, что Понг и Тхонг преследовали россиян, остановили их и предъявили полицейское удостоверение. Они хотели украсть у брата и сестры их байк, для чего отвезли в глухое место и убили .

Когда пропажа Назимовых получила огласку, Понг и Тхонг разобрали украденный скутер и закопали неподалеку, а сами бросились в бега. Пока подозреваемые направлялись в Камбожду, замаскировавшись под полицейских, правоохранители продолжали расследование. Они практически сразу вышли на след Понга — мужчину опознали на записи с камер. Выяснилось, что он уже попадал в поле зрение полицейских. В 2010-м его арестовывали за похищение несовершеннолетнего, в 2016 и 2018 годах — за незаконное хранение оружия. Местные жители также рассказали, что мужчина вышел из тюрьмы лишь два месяца назад.

Полицейские наведались в дом к Понгу, но не застали его там. Старшая сестра мужчины при этом рассказала, что Понг и Тхонг недавно приходили в дом, они были одеты в полицейскую форму и испачканы грязью.

Задержать подозреваемых удалось лишь 31 июля. На допросе они сознались в убийстве россиян, заявили, что мотивом убийства стала кража байка, и показали, где спрятали тела. Они были найдены вместе в могиле глубиной около метра, писала газета Bangkok Post.

По данным издания, на теле Дианы были обнаружены следы физического насилия — девушку избили. На теле Романа нашли два огнестрельных ранения — ему выстрелили в голову и живот .

Что подозреваемые рассказали об убийстве?

Издание со ссылкой на показания подозреваемых раскрыло, что Тхонг сообщил, что именно Понг разговаривал с Дианой и Романом, когда те остановились на дороге. Однако о чем был диалог, он не знает. Вскоре после этого, по словам мужчины, он услышал несколько выстрелов. Затем Понг приказал Тхонгу принести лопату и вырыть яму, пригрозив, что если тот откажется, то что-то может случиться с его женой и семьей . Тхонг признал, что помог сообщнику закопать тела убитых россиян, но делал это в невменяемом состоянии, так как находился под действием наркотиков.

Понг же, по данным газеты, признался в том, что застрелил Романа и избил Диану. Он заявил, что девушка сопротивлялась, поэтому он ее ударил. Он также утверждал, что мотивом преступления стала именно кража мотоцикла.

Убийство тайской семьи

Всего в двух километрах от места, где обнаружили тела россиян, полицейские нашли еще три трупа . На это место им также указал Понг, который сознался в убийстве тайской семьи, заявив, что мотивом стало ограбление. Он рассказал, что вместе с сообщником ворвался в дом в районе Банг-Ламунг. Представившись полицейскими, они надели наручники на 53-летнего мужчину и его 50-летнюю супругу, а затем и на их 18-летнюю дочь, которая в тот момент вернулась из магазина.

«По данным следствия, затем подозреваемые вывезли всех троих в другое место, застрелили их и закопали тела», — уточнила Bangkok Post.

Младшая сестра погибшей женщины сообщила, что родственники семьи больше месяца занимались поисками пропавших, однако они не принесли результатов. Она также уточнила, что все ценные вещи, включая машину и мотоцикл, остались в доме. Кроме того, на месте не было обнаружено следов борьбы.

Bangkok Post добавила, что сейчас полицейские проверяют показания Понга и продолжают расследование. Правоохранители предполагают, что он может быть связан и с другими преступлениями.