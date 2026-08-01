ВСУ атаковали автобус в Запорожской области. В салоне находилось 55 пассажиров

Балицкий: в Запорожской области при ударе дрона ВСУ по автобусу погиб человек

Украинский беспилотник атаковал автобус в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в салоне находились водитель и 55 пассажиров — работники железнодорожного комбината, которые ехали домой после смены. В результате атаки один человек погиб и еще 12 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России назвали удар по гражданским преднамеренным и крайне циничным военным преступлением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу с работниками Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области, один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

« 12 человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб », — отметил он.

Всем пострадавшим и близким погибшего будет оказана вся возможная помощь, заверил Балицкий.

Атака произошла на автомобильной дороге Веселое – Днепрорудное в окрестностях села Малая Белозерка. В салоне автобуса находились водитель и 55 пассажиров, которые возвращались со смены домой , уточнил глава региона.

Балицкий опубликовал фотографии с места происшествия. На снимках запечатлен красный пассажирский автобус МАЗ, стоящий на обочине трассы. На лобовом стекле указан номер маршрута — восьмой, а также наименование предприятия — ООО «ДЖРК» (Днепрорудненский железорудный комбинат). В автобусе частично выбито остекление, в салоне — осколки и следы крови.

«Очередная циничная атака. Противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, целенаправленно бил по мирным жителям», — резюмировал губернатор.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). Сотрудники ведомства организовали комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотника ВСУ, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.

«Действиям лиц из числа представителей ВФУ [вооруженных формирований Украины], причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка», — добавили в СК.

«Тяжкое военное преступление»

Атака украинского беспилотника на автобус — преднамеренное военное преступление Киева, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Атаки по гражданским автобусам — это еще одно направление террористической войны, которую ведет Киев. Это преднамеренное, продуманное и крайне циничное тяжкое военное преступление, которое совершается киевскими террористами, — сказал он РИА Новости.

Мирошник обратил внимание, что в автобусе находились гражданские лица, которые «ни при каких условиях не могут выступать военной целью».

В своем Telegram-канале дипломат подчеркнул, что цель таких ударов — убийство и покушение на жизнь гражданского населения, блокирование возможности использовать гражданский транспорт для населения и запугивание жителей прифронтовых и приграничных российских регионов.

«Спонсоры Киева должны точно понимать именно на таких фактах, что они снабжают вооружением обезумевших террористов, чтобы те могли атаковать пассажирские автобусы с гражданским населением», — отметил он.

По информации Мирошника, за июнь-июль текущего года украинская армия нанесла удары по гражданским пассажирским автобусам более 35 раз .

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В том числе накануне ВСУ атаковали рейсовый автобус сообщением «Краснодар — Донецк» на трассе 21К-08 в Амвросиевском округе ДНР. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, травмы получили восемь человек — четыре женщины, трое мужчин, а также мальчик 2014 года рождения. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.