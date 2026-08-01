Ушел, скоро буду: «Одиссея» Кристофера Нолана — провал или шедевр?

Восемь лет минуло с тех пор, как пал великий город Троя — и царица Елена (Лупита Нионго) была возвращена в Спарту. Оставшиеся в живых победители давно покинули те проклятые берега и воссоединились со своими семьями — все, кроме царя Итаки Одиссея (Мэтт Деймон), который после долгих скитаний по морям застрял на острове Огигия в компании нимфы Калипсо (Шарлиз Терон). За это время его дом захватили многочисленные женихи (Роберт Паттинсон, Кори Хокинс и другие), намеренные добиться руки Одиссеевой жены Пенелопы (Энн Хэтэуэй). Пока что их попытки тщетны: царица до сих пор не теряет надежды вновь увидеть любимого, так что всеми силами оттягивает новую свадьбу. Не верит в гибель отца и его молодой сын Телемах (Том Холланд). Устав наблюдать за гедонизмом и коварством ухажеров, он пускается на поиски Одиссея, чтобы наконец определить дальнейшую судьбу Итаки, которой опасно дальше оставаться без правителя: по греческим землям ползут пугающие слухи о кровожадных «людях с моря», попирающих закон Зевса.

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который

Света концом озабочен давно, вопрошая, каким же

Миром накажем детей мы, как только черед их настанет.

Эти мысли занимают Кристофера Нолана как минимум со времен предыдущей «Одиссеи» в его карьере — космической. Начиная с фантастики «Интерстеллар», которая ставила крест на Земле, но давала второй шанс едва не угробившему себя человечеству, лейтмотивом фильмов Нолана становится апогей катастрофы — война. Герои «Дюнкерка» пытались выбраться из ее мясорубки, поглотившей три временных потока (неделя, день, час) и три стихии (земля, вода, воздух). Герои «Довода» пытались ее предотвратить, одновременно ее ведя. Герой «Оппенгеймера» с ужасом осознавал, что собственными же руками запустил обратный отсчет и обрек мир на погибель в ядерном пекле.

<1>

Нолановская экранизация «Одиссеи» Гомера закономерно продолжает рассуждения на ту же тему. Классическую древнегреческую поэму она превращает в прямолинейное антивоенное высказывание (с цитатами из «Иди и смотри» Элема Климова), а «многоопытного» героя, известного своей хитроумностью, — в «сложного» (читай: «неоднозначного») ветерана, сломленного посттравматическим стрессовым расстройством. По словам самого режиссера, при написании сценария он в том числе отталкивался от сравнительно недавнего перевода «Одиссеи» на английский, который выполнила профессор Пенсильванского университета Эмили Уилсон, решившая, во-первых, не усложнять язык (похожими соображениями руководствовался, к слову, поэт и филолог-античник Григорий Стариковский, чей русский перевод Гомера вышел в прошлом году), а во-вторых, не сглаживать углы (поэтому, например, вместо термина «слуги» она использует слово «рабы»).

Сама Уилсон уже успела посмотреть фильм и присоединиться к довольно обширному стану хейтеров Нолана, который в этот раз стал особенно заметен благодаря некоторому количеству добровольцев, увлечено сражающихся на полях культурных войн. Их главным образом возмутило присутствие в актерском составе Лупиты Нионго, которая сыграла Елену Прекрасную и ее сестру Клитемнестру, и Эллиота Пейджа («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Они поспешно предрекли «Одиссее» кассовый провал, но оказались посрамлены: сейчас у картины есть неиллюзорные шансы сместить «Дэдпула и Росомаху» с пьедестала самого кассового фильма с рейтингом R в истории (для этого ленте требуется заработать чуть больше $1,33 млрд — за две недели в мировом прокате она освоила больше половины этой суммы).

Уилсон, впрочем, как человек образованный, подобной ерундой не занимается и среди прочего выступает в классическом уже жанре: мол, Нолан не очень умеет писать живых людей с оформленными чаяниями и желаниями (не вполне справедливо), а в особенности женщин (скорее справедливо), так что от их топорных диалогов уши вянут (они, допустим, на любителя). Споры эти лишь немногим младше гомеровской поэмы, так что и контраргументы здесь давно набили оскомину: чего еще можно ожидать от глубоко женатого человека, больше всего на свете страшащегося потерять любовь всей жизни (супруга режиссера Эмма Томас — продюсер всех его картин) и привыкшего совмещать кубриковскую выверенность со спилберговской сентиментальностью? Тем более что все это совершенно не мешает аудиовизуальной зрелищности (что признает и Уилсон).

<2>

Стоит ли говорить, что Нолан пропускает свою аймаксовскую стрелу через все заветные двенадцать колец? В отличие от Одиссея, боги ему явно благоволили (даже Посейдон — в один кадр, например, услужливо заскочили настоящие дельфины): мало того, что у самого режиссера нет смартфона, так он еще и снимает так, что ты на три часа забываешь про свой. Ведь на экране видна каждая копейка здешнего циклопического бюджета, позволившего все снять на натуре и с использованием практических спецэффектов.

В каком-то смысле Нолан шел к этой работе 20 лет (гомерический срок): в нулевые режиссер некоторое время был прикреплен к пеплуму «Троя» по мотивам «Иллиады», но его в итоге поставил Вольфганг Петерсен, освободившийся из-за отмены фильма про Бэтмена и Супермена, а Нолана наоборот отправили заниматься своей бэтмениадой. И вот спустя годы некоторые задумки из того проекта все-таки нашли свое экранное воплощение (например, впечатляющий визуальный образ деревянного коня, тонущего в песке).

А в каком-то смысле на путешествие к «Одиссее» ушло почти 40 лет: еще будучи подростком, Нолан насмотрелся эффектных документалок в чикагском Музее науки и промышленности — и с тех пор лелеял мечту о художественном фильме, точно так же полностью снятом на камеру IMAX. Такая возможность наконец представилась после оглушительного успеха «Оппенгеймера», обеспечившего кинематографисту открытый чек на следующую картину. На этот счет, к слову, тоже нашлись свои недовольные, обвинившие постановщика в элитизме и гейткиперстве: мол, в подлинном виде — с 70-мм пленки — фильм можно увидеть только в 40 кинотеатрах мира (половина из них находится в США), а в остальных крутят нечто кастрированное. Что, конечно, большое преувеличение: на стандартном экране лента не теряет никакой критически важной визуальной информации, все это — лишь приятный бонус. «Одиссея» производит неизгладимое впечатление даже в российских кинозалах, куда для разнообразия завезли не самодельный огрызок, полученный путем ампутации казахских субтитров, а самую обычную копию.

<3>

Так вот, несмотря на проскальзывающий в рецензии Уилсон академический снобизм (она, скажем, сразу определяет блокбастеры в категорию развлечений для подростков, как будто это что-то зазорное), многие замечания ученой не лишены смысла. Антивоенное высказывание в «Одиссее» действительно окрашено некоторым консерватизмом (мутноватую политическую позицию режиссера критикуют еще со времен трилогии о Бэтмене, ставшей реакцией на 11 сентября и усиление государственных ежовых рукавиц). Нолан осуждает захватническую войну (с троянцами), но не выступает с той же категоричностью против войны оборонительной (с женихами), из-за чего его назидательность выглядит, прямо скажем, непоследовательно (в этом смысле более радикальным произведением оказался занятый примерно теми же вещами триллер Майкла Сарноски «Смерть Робин Гуда», в котором Хью Джекман снялся после отказа от роли Одиссея, но об этом мало кто знает, поскольку широкая публика картину совершенно напрасно проигнорировала).

Недовольство Уилсон нолановским обращением с текстом Гомера тоже можно понять: содержательно режиссер приносит часть материала в жертву Сцилле вместо того, чтобы дать картине целиком сгинуть в воронке Харибды, — и действительно банализирует многое из того, что не осталось за бортом. Циклоп Полифем (Билл Ирвин) оказывается просто кайдзю-монстром, травма колдуньи Цирцеи (Саманта Мортон) обозначается пунктиром, нимфа Калипсо руководствуется туманной мотивацией — и так далее. Однако все эти прегрешения (а заодно и монтажный сумбур первого часа фильма) искупает сокрушительный троянский флешбэк, в котором Нолан блистательно раскрывает образ Афины (Зендея) — и который в целом перекрывает претензию насчет сглаживания углов

Подобная критика звучала и в отношении «Оппенгеймера», где не демонстрировалась бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, но это, собственно, и не требовалось, поскольку зрителя все равно охватывал эсхатологический ужас от двух других сцен — с испытанием бомбы и с будничным обсуждением того, какие японские города лучше всего подойдут для атаки.

<4>

Название: «Одиссея» (The Odyssey)

Дата премьеры: 6 июля 2026 года (Лондон, Великобритания)

Дата выхода: 17 июля 2026 года

Дата выхода в России: 30 июля 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 173 минуты

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон, Химеш Патель, Джон Бернтал, Эллиот Пейдж, Бенни Сафди, Лупита Нионго, Джон Легуизамо, Саманта Мортон, Кори Хокинс, Миа Гот, Билл Ирвин, Райан Херст, Трэвис Скотт