Ильин день в 2026 году: история библейского пророка, ставшего покровителем десантников

Как отмечают Ильин день и почему считается, что в этот праздник нельзя купаться

В начале августа православные христиане отмечают старинный праздник — Ильин день. Эта дата привязана к Дню памяти ветхозаветного пророка Илии и совпадает с профессиональным праздником отечественных десантников. С именем святого связано множество народных примет. Почему Воздушно-десантные войска избрали своим покровителем именно пророка Илию, как связана дата памяти Илии с запретом на купание, какие чудеса сопровождали его земной путь — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечается Ильин день в 2026 году

День памяти пророка Илии — непереходящий праздник в православном календаре. Каждый год отмечается в один и тот же день.

2 августа Русская православная церковь отмечает Ильин день

На Руси день памяти пророка называли Ильиным днем, считалось, что после него заканчивается лето. В народе говорили: «Петр и Павел на час день убавил, а Илия пророк — два уволок».

Кто такой пророк Илия и что о нем сказано в Библии

В славянской народной традиции образ пророка Илии переплетался с образом бога-громовержца, который считался повелителем дождей, молний и ассоциировался с плодородием. В христианстве Илия — самый почитаемый ветхозаветный святой, рассказал «Газете.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«О пророке Илие есть повествование в Ветхом Завете, в книгах Царств. Пророк Илия проповедовал в дни царя Ахава около 870-850 гг. до н.э. и царицы Иезавели, когда тот отступил от Бога вместе с большинством народа и стал поклоняться языческим богам», — отметил священник.

Фрагмент иконы «Илья Пророк в пустыне с житием» РИА Новости

Согласно библейскому повествованию, правители ввели поклонение языческому богу Ваалу, и пророк стал яростным обличителем этого культа.

Пророк Илия — одна из самых монументальных и почитаемых фигур Ветхого Завета. Его имяИлия — древнееврейское Элияху переводится как «Мой Бог — Яхве». Оно полностью отражало миссию пророка — он стал ревностным защитником единобожия в Израильском царстве IX века до Р. Х., рассказала «Газете.Ru» религиовед, автор онлайн-курса «Политика и религия», доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Илия родился в селении Фесва Галаадская — в Заиорданьеисторический регион, расположенный к востоку от реки Иордан. С юных лет он вел строгую подвижническую жизнь в пустыне, закалив дух для будущего служения.

«Первым публичным деянием Илии стало обличение израильского царя Ахава. По слову пророка небеса затворились, и на землю не пролилось ни капли дождя три с половиной года. Сам Илия скрывался у потока Хорафа, где пищу ему приносили вороны, а затем жил у вдовы в городе Сарепта Сидонская. По молитве святого в доме женщины не иссякали запасы муки и масла, а позже он воскресил ее умершего сына», — рассказала Наталия Козьякова.

Чтобы доказать истинность Бога Израилева всему народу, Илия устроил состязание со жрецами Ваала. На вершине горы были воздвигнуты два жертвенника, весь день языческие жрецы тщетно взывали к своему божеству с просьбой зажечь их. Когда же помолился Илия, с неба сошел огонь, который поглотил жертву, дрова, камни и даже воду, которой обильно поливали алтарь. После этого чуда народ покаялся, а лжепророки были казнены. Сразу после этого хлынул долгожданный дождь.

«Спасаясь от гнева царицы Иезавели, отчаявшийся Илия пришел к горе ХоривСинай. Там Господь утешил его, открыв, что в Израиле остались семь тысяч человек, не преклонивших колени перед идолами. По воле Бога Илия нашел себе преемника — Елисея, которому передал свою милотьверхнюю одежду, напоминающую плащ как символ пророческой силы», — пояснила Наталия Козьякова.

Служение Илии завершилось уникально: он был взят на небо живым. Вместе с учеником Елисеем он подошел к реке Иордан и ударом плаща рассек воды. Они перешли реку посуху, после чего явилась огненная колесница с огненными конями. Поднявшийся вихрь унес пророка прочь от земли. До него живым на небо был взят лишь праотец Енох.

Это событие показывает особый статус Илии как пророка и предвосхищает новозаветные события, включая вознесение Христа. В иудейской традиции сохранилось ожидание возвращения Илии перед приходом Мессии.

Как связан Ильин день с праздником ВДВ

Связь между Ильиным днем и Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ) имеет под собой глубокую основу, объединившую церковный календарь и воинские традиции, отметила Наталия Козьякова. Эти два праздника переплетаются следующим образом:

* Единство дат. Оба события ежегодно отмечаются 2 августа — в день памяти пророка Илии. Для десантников это совпадение стало знаковым: они признали пророка своим небесным заступником.

* Образ пророка-воина. Выбор покровителя не случаен: в христианской традиции святой Илия неразрывно связан с громом, молниями и дождем. На иконах его часто пишут едущим по небу на огненной колеснице. Бойцы ВДВ видят в этом образе прямую параллель со своей службой: подобно Илие, они спускаются «с неба», а пророк символически расчищает им путь от туч, обеспечивая удачное раскрытие парашютов при десантировании.

Купание в фонтанах — самая известная традиция Дня ВДВ. Она тесно связана с днем святого. Изначально существовал обычай умываться родниковой водой в честь Илии для защиты от неудач. Со временем простое омовение трансформировалось в полное окунание. Поскольку найти родник в центре города сложно, вода из городских фонтанов стала доступной альтернативой. Наталия Козьякова религиовед

Существует также версия о вызове судьбе. Издревле считалось, что после Ильина дня купаться в открытых водоемах нельзя: разгневанный пророк может наказать или нечистая сила утащит на дно. Демонстрируя свое бесстрашие, десантники бросают этой народной примете вызов.

«Есть и более поэтичная трактовка – так бойцы выражают свою любовь к небу, которое отражается в водной глади. Таким образом, дата приобрела двойную значимость — это одновременно профессиональный праздник воинов и день особого духовного покровительства их небесного защитника», — подчеркнула эксперт.

Традиции и обычаи в Ильин день: что можно и нельзя делать

В старину на Руси на Ильин день устраивали большие трапезы: готовили мясные блюда и выпекали в печах хлеб. Застолья нередко перерастали в народные гулянья, устраивались и ярмарки. Праздник был связан с завершением покоса сена и началом жатвы — считалось, что в Ильин день заканчивается лето.

Что принято делать в Ильин день:

* Посещать храм. Утро начиналось с торжественного богослужения и крестных ходов. Верующие обращаются к Илие как к ревностному защитнику веры. Ему молятся о ниспослании дождя во время засухи, защите от пожаров и стихийных бедствий, а также о семейном благополучии. Девушки просят об удачном замужестве, женщины — о даровании детей.

* Устраивать братчину. Это была главная общинная трапеза, куда приглашали не только соседей, но и странников, вдов и сирот. «Отказать просящему в угощении считалось великим грехом. После застолья начинались гулянья: люди водили хороводы, пели песни под гармонь или балалайку. В некоторых регионах, например, в Псковской области, мужчины устраивали обрядовые кулачные бои — «ломание веселого», — рассказала Наталия Козьякова.

* Проводить полевые обряды. С Ильина дня начиналась жатва. Первые скошенные колосья приносили домой и ставили за иконами, а позднее освящали на Спасов день — 19 августа. Позже их использовали для посева на следующий год, считали целебными. Важнейшим ритуалом было «завивание бороды»: на поле оставляли небольшой пучок нескошенной ржи, связывали его, наклоняли к земле и подкладывали хлеб с просьбами о плодородии.

* Собирать травы и веники. Ранним утром знахарки отправлялись за растениями, которые обретали особую силу именно в этот день. Также старались завершить заготовку банных веников до праздника: существовало поверье, что веник, срезанный после второго августа, может вызвать кожные болезни.

* Помогать нуждающимся. Проявление милосердия, подача милостыни и помощь малоимущим считались делами, особо угодными святому.

Александр Кряжев/РИА Новости

Многие традиции были связаны с грозной, но справедливой натурой святого, отметила Наталия Козьякова. Так, например, к пророку обращались за защитой дома от молнии. Во время грозы плотно закрывали окна и двери. Чтобы «отвести» небесный огонь, металлические предметы выбрасывали во двор, а пустую утварь переворачивали вверх дном. Люди опасались, что прячущаяся от гнева пророка нечистая сила заберется в пустой горшок и принесет беду.

«Праздник Ильи пророка был очень почитаемым. В честь пророка называли мальчиков, родившихся в близкие дни к этому празднику. По возможности надо было идти в церковь в этот день, так как с ревности т.е. рвения пророка Ильи надо брать пример», — рассказал Савченко.

О чем просят в молитвах у пророка Илии

Поскольку Илию считали на Руси повелителем дождей и молний, который приносит плодородие, девушки и женщины просили у пророка удачного замужества и пополнения в семействе, а мужчины — нужной погоды и хорошего урожая. Сегодня к пророку обычно обращаются за помощью в хозяйственных и семейных делах.

Что нельзя делать в Ильин день

В народе пророк Илия считается строгим, но справедливым святым. Если разгневать Илию в день праздника 2 августа, то можно накликать много бед. В этот день, согласно приметам, нужно стараться не смотреть в зеркало, остерегаться молний и находиться подальше от полей и высоких деревьев.

В день пророка Ильи существуют и другие запреты — как религиозные, так и связанные с суевериями.

* Не предаваться чревоугодию. В Ильин день часто устраивали большие трапезы, но во время них предписывается соблюдать умеренность.

* Не предаваться разврату.

* Не ругаться с родными и близкими и не сквернословить.

* Не купаться в озерах и водоемах. «Это самый известный народный запрет. Считалось, что Илья-пророк бросает в воду ледяной камень или кусочек льда. Некоторые поверья гласили что в этот день он уронил в воду подкову своего коня. Кроме того, верили, что в водоемы возвращается нечисть, которая может утащить пловца на дно. Но это только часть фольклора, церковного предписания, запрещающего купание, нет», — пояснила Наталия Козьякова.

* Не рыбачить. Считается, что улов в этот день может привлечь привлечь русалок, водяных или другую нечисть..

В этот день раньше люди старались не работать. Сейчас, конечно же, такого запрета нет. Раньше существовали народные запреты на купание в воде в этот день, но это были чисто народные, а не церковные запреты. Считается, что многие народные обычаи в этот день шли издревле, еще из языческих времен. Николай Савченко священник

Приметы на Ильин день

Большинство примет, поверий в Ильин день связаны с грозой, молниями и громом, уточнил собеседник «Газеты.Ru».

«Повествование Ветхого Завета о том, как пророк Илья был забран на небо на колеснице, давало некоторые оправдания таким поверьям и традициям. Они не принимались Церковью, но постепенно дополнялись христианскими ассоциациями», — рассказал Савченко.

Военнослужащие ВДВ несут икону пророка Божия Илии на Красной площади в Москве Кристина Кормилицына/РИА Новости

На праздник раньше в народе также определяли, какой будет предстоящая осень. Считалось, что если в Ильин день пойдет дождь, то следующие два месяца будут холодными.

Народ собрал множество примет, наблюдая в этот день за погодой:

* До Ильи тучи ходят по ветру, а после Ильина дня — против ветра.

* С Ильи работнику две угоды: ночь длинна, да вода холодна.

* Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.

* До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.

* На Ильин день и камень прозябнет.

* После Ильина дня комары перестают кусаться.

* До Ильи грачи поодиночке, а после Ильи большими стаями.

Другая примета гласит, что если умыться летним дождем в этот день, то можно избавиться от сглаза.

Также есть известная поговорка: «На Илью до обеда лето, а после обеда осень», которая и раскрывает основное значение этой даты в народном календаре — что лето после праздника заканчивается.

«Традиции и приметы имели локальный характер и могли заметно отличаться в разных губерниях. Сегодня многие старинные обряды сохранились только в виде этнографических реконструкций на фестивалях. Церковь призывает помнить о главном — важно сосредоточиться в этот день на молитве, участии в литургии и добрых делах, отделяя христианское благочестие от бытовых суеверий», — резюмировала Наталия Козьякова.