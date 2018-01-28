'90+2
Всё, матч окончен! «Челси» на своём поле уверенно обыграл «Ньюкасл» — 3:0. В первом тайме дубль оформил Батшуайи, а после перерыва голом отметился Алонсо. Вся игра шла под диктовку хозяев поля, сегодня шансов у команды Рафы Бенитеса было немного. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+1
Батшуайи! Обработал мяч в штрафной после длинного заброса, выскочил один на один, но не сумел пробить вратаря.
'90
Две минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
Дринкуотер! Сместился к центру и пробил с 30 метров — получилось слишком неточно.
'87
Опасно! Батшуайи технично обыграл защитника, под углом выскочил на ворота и пробил во вратаря!
'85
«Челси» спокойно контролирует игру на последних минутах тайма. Вся борьба на половине поля «Ньюкасла».
'83
'83
'81
'81
'80
Ампаду длинной передачей вывел Педро на рандеву с голкипером! Испанец пробил в Дарлоу.
'78
'78
'77
'77
'75
Кэхилл, играя на перехвате, врезался в партнёра по команде. Небольшая пауза образовалась.
'73
'73
'72
'70
Невысокий темп во втором тайме. Хозяева неспешно разыгрывают мяч на чужой половине поля.
'68
Дринкуотер! После подбора пробил с радиуса штрафной — мяч после рикошета улетел на угловой.
'66
Азар на дриблинге разобрался с соперником и сделал перевод в штрафную! Но там Мбемба помешал Батушайи принять мяч.
'64
'64
'62
Гости в контратаке заработали штрафной. Но лондонцы справились с подачей Шелви.
'60
Педро разогнал атаку хозяев, сместился на левый край и прострелил в штрафную! Мяч после рикошета отскочил на набежавшего Дринкуотера, который пробил чуть в сторону.
'58
Алонсо сделал перевод к штрафной на Азара. Бельгиец поторопился и залез в офсайд.
'56
Дзаппакоста вырезал подачу в штрафную на Алонсо, который в касание пробил по воротам — Дарлоу выручил!
'54
Гости стали больше владеть мячом, но пока без моментов у ворот Кабальеро. Уверенно обороняются хозяева.
'52
Манкильо с фланга вырезал подачу в штрафную на голову Шелви, но тот послал мяч намного выше цели.
'50
Педро подобрал отскок у штрафной и хлёстко пробил с радиуса штрафной! Мяч прошёл над перекладиной.
'48
Лондонцы продолжают спокойно контролировать мяч. Гости большими силами отошли в оборону.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 в пользу «Челси» после первого тайма. Лондонцы владели территорией и забили два гола усилиями Батшуайи. Гости старались действовать на контратаках, было несколько моментов, но здорово себя проявил Кабальеро.
'45+1
Момент у «Ньюкасла»! Мбемба выиграл борьбу в штрафной и пробил в угол — Кабальеро перевёл мяч на угловой.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
'43
Гости совершили перехват у чужой штрафной. Шелви с 20 метров пробил низом — Кабальеро на месте!
'41
Рюдигер подключился к атаке! Антонио на замахе убрал защитника и пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл рядом со штангой.
'39
Суматоха возникла в штрафной «Ньюкасла» после подачи углового. С трудом гостям удалось вынести мяч.
'37
Азар развернулся и сделал проникающую передачу в штрафную! Кларк в последний момент помешал Батшуайи принять мяч.
'35
Гейл на дриблинге прошёл Рюдигера, ворвался в штрафную и пробил в угол — Кабальеро в падении забрал мяч.
'33
«Челси» спокойно перекатывает мяч в центре поля. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'31
'29
Ещё один дальний выстрел Дринкуотера! На этот раз мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'27
Дринкуотер подобрал отскок и пробил с дальней дистанции — мяч улетел к угловому флажку.
'25
Мбемба прорвался по флангу и навесил на Шелви, который в касание пробил в ближний угол — Кабальеро перевёл мяч на угловой!
'23
Алонсо, пытаясь сделать передачу, попал мячом в голову Хэйдену. В нокдауне оказался игрок гостей, небольшая пауза возникла.
'21
Дзаппакоста «обрезался» возле собственной штрафной. Повезло, что гости не смогли воспользоваться выходом три в три.
'19
Алонсо из глубины сделал заброс в штрафную, Азар попытался скинуть мяч на Педро, но Мбемба чётко сыграл на перехвате.
'17
'17
Азар со штрафного пробил не лучшим образом — мяч попал в «стенку» и отскочил в сторону.
'16
Азар взял инициативу на себя, пошёл в дриблинг и заработал штрафной в 20 метрах от ворот. Хорошая позиция.
'14
Манкильо убежал в атаку по флангу, но подача получилась точно в руки Кабальеро.
'12
Дзаппакоста подключился к атаке и вырезал подачу на дальнюю штангу, но никто из партнёров до мяча не добрался.
'10
Дзаппакоста получил болезненный удар по ноге от Айдара. Медики выбежали на поле и привели итальянца в чувства.
'8
«Ньюкаслу» удалось успокоить игру, борьба переместилась к центру поля. Команда Бенитеса не позволяет лондонцам спокойно разыгрывать мяч.
'6
Гости провели контратаку. Шелви потерял мяч на подступах к штрафной, а затем вступил в борьбу и нарушил правила против Дзаппакосты.
'4
Азар с левого края вошёл в штрафную, но Мбемба в подкате выбил мяч у бельгийца. Удар от ворот будет.
'3
Хозяева сразу закрепились на чужой половине поля. Много владеют мячом подопечные Конте.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.