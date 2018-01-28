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Челси Ньюкасл Юнайтед
Reuters

«Челси» отогнал «сорок» от Кубка

«Челси» разгромил «Ньюкасл» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Челси» разгромил «Ньюкасл» по прозвищу «сороки» в матче 1\16 финала Кубка Англии и пробился в следующий раунд. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала  |   28 января 16:30   |  закончен
Челси
3:0
Ньюкасл Юнайтед
3:0
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Батшуайи 31'
Батшуайи 44'
Алонсо 72'
Мбемба 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
3 (з)   Маркос Алонсо 72'
27 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Гари Кэхилл
2 (з)   Антонио Рюдигер
7 (п)   Н'Голо Канте 78'
6 (п)   Дэниел Дринкуотер
11 (п)   Педро Родригес 81'
10 (п)   Эден Азар 73'
23 (н)   Миши Батшуайи 31' 44'
26 (в)   Карл Дарлоу
19 (з)   Хавьер Манкильо 77'
25 (з)   Массадио Айдара
18 (з)   Шансель Мбемба 17'
6 (з)   Джамал Ласcеллс
2 (з)   Киран Кларк
14 (п)   Айзак Хэйден 83'
8 (п)   Джонджо Шелви
24 (п)   Анри Севе
11 (п)   Мэтт Ритчи
9 (н)   Дуайт Гейл 64'
Запасной состав
37 (в)    Эдуарду
44 (з)   Этан Ампаду 78'
8 (п)   Росс Баркли 73'
70 (п)   Каллум Хадсон-Одой 81'
4 (п)   Сеск Фабрегас
15 (п)   Виктор Мозес
17 (п)   Шарли Мусонда
41 (в)   Фредди Вудман
3 (з)   Пол Дамметт
22 (з)   Деандре Йедлин
7 (п)   Джейкоб Мёрфи 77'
30 (п)   Кристиан Атсу 83'
10 (п)   Мохамед Диаме
21 (н)    Хоселу 64'
Удары
63%
По воротам: 15
В створ: 10
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 5
Удары
38%
По воротам: 8
В створ: 6
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 11
Трансляция
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'90+2
Всё, матч окончен! «Челси» на своём поле уверенно обыграл «Ньюкасл» — 3:0. В первом тайме дубль оформил Батшуайи, а после перерыва голом отметился Алонсо. Вся игра шла под диктовку хозяев поля, сегодня шансов у команды Рафы Бенитеса было немного. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+1
Батшуайи! Обработал мяч в штрафной после длинного заброса, выскочил один на один, но не сумел пробить вратаря.
'90
Две минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
Дринкуотер! Сместился к центру и пробил с 30 метров — получилось слишком неточно.
'87
Опасно! Батшуайи технично обыграл защитника, под углом выскочил на ворота и пробил во вратаря!
'85
«Челси» спокойно контролирует игру на последних минутах тайма. Вся борьба на половине поля «Ньюкасла».
'83
Атсу появился на поле вместо Хэйдена.
'83
Замена у «Ньюкасла».
'81
Хадсон-Одой в игре.
'81
Педро заменён.
'80
Ампаду длинной передачей вывел Педро на рандеву с голкипером! Испанец пробил в Дарлоу.
'78
Ампаду вышел вместо Канте.
'78
Заменой ответил Антонио Конте.
'77
Мёрфи вышел вместо Манкильо.
'77
Замена у «Ньюкасла».
'75
Кэхилл, играя на перехвате, врезался в партнёра по команде. Небольшая пауза образовалась.
'73
Баркли вышел вместо Азара.
'73
Замена у «Челси».
'72
ГОЛ! Лондонцы заработали стандарт перед чужой штрафной. Алонсо подошёл к мячу и великолепным ударом послал его в ближнюю девятку! Красота.
'70
Невысокий темп во втором тайме. Хозяева неспешно разыгрывают мяч на чужой половине поля.
'68
Дринкуотер! После подбора пробил с радиуса штрафной — мяч после рикошета улетел на угловой.
'66
Азар на дриблинге разобрался с соперником и сделал перевод в штрафную! Но там Мбемба помешал Батушайи принять мяч.
'64
Хоселу вышел вместо Гейла.
'64
Первую замену провёл Бенитес.
'62
Гости в контратаке заработали штрафной. Но лондонцы справились с подачей Шелви.
'60
Педро разогнал атаку хозяев, сместился на левый край и прострелил в штрафную! Мяч после рикошета отскочил на набежавшего Дринкуотера, который пробил чуть в сторону.
'58
Алонсо сделал перевод к штрафной на Азара. Бельгиец поторопился и залез в офсайд.
'56
Дзаппакоста вырезал подачу в штрафную на Алонсо, который в касание пробил по воротам — Дарлоу выручил!
'54
Гости стали больше владеть мячом, но пока без моментов у ворот Кабальеро. Уверенно обороняются хозяева.
'52
Манкильо с фланга вырезал подачу в штрафную на голову Шелви, но тот послал мяч намного выше цели.
'50
Педро подобрал отскок у штрафной и хлёстко пробил с радиуса штрафной! Мяч прошёл над перекладиной.
'48
Лондонцы продолжают спокойно контролировать мяч. Гости большими силами отошли в оборону.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 в пользу «Челси» после первого тайма. Лондонцы владели территорией и забили два гола усилиями Батшуайи. Гости старались действовать на контратаках, было несколько моментов, но здорово себя проявил Кабальеро.
'45+1
Момент у «Ньюкасла»! Мбемба выиграл борьбу в штрафной и пробил в угол — Кабальеро перевёл мяч на угловой.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
ГОЛ! Быстрая атака прошла у «Челси»! Азар нашёл передачей в штрафной свободного Батшуайи, который мощно пробил низом! Мяч попал в ногу защитнику и перелетел через вратаря!
'43
Гости совершили перехват у чужой штрафной. Шелви с 20 метров пробил низом — Кабальеро на месте!
'41
Рюдигер подключился к атаке! Антонио на замахе убрал защитника и пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл рядом со штангой.
'39
Суматоха возникла в штрафной «Ньюкасла» после подачи углового. С трудом гостям удалось вынести мяч.
'37
Азар развернулся и сделал проникающую передачу в штрафную! Кларк в последний момент помешал Батшуайи принять мяч.
'35
Гейл на дриблинге прошёл Рюдигера, ворвался в штрафную и пробил в угол — Кабальеро в падении забрал мяч.
'33
«Челси» спокойно перекатывает мяч в центре поля. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'31
ГОЛ! Лондонцы подловили соперника на быстрой атаке! Последовал заброс в штрафную, Азар качнул защитника и отдал на Алонсо, тот протолкнул мяч дальше на свободного Батшуайи, который поразил пустые ворота!
'29
Ещё один дальний выстрел Дринкуотера! На этот раз мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'27
Дринкуотер подобрал отскок и пробил с дальней дистанции — мяч улетел к угловому флажку.
'25
Мбемба прорвался по флангу и навесил на Шелви, который в касание пробил в ближний угол — Кабальеро перевёл мяч на угловой!
'23
Алонсо, пытаясь сделать передачу, попал мячом в голову Хэйдену. В нокдауне оказался игрок гостей, небольшая пауза возникла.
'21
Дзаппакоста «обрезался» возле собственной штрафной. Повезло, что гости не смогли воспользоваться выходом три в три.
'19
Алонсо из глубины сделал заброс в штрафную, Азар попытался скинуть мяч на Педро, но Мбемба чётко сыграл на перехвате.
'17
Мбемба за фол на Азаре ещё и карточку получил.
'17
Азар со штрафного пробил не лучшим образом — мяч попал в «стенку» и отскочил в сторону.
'16
Азар взял инициативу на себя, пошёл в дриблинг и заработал штрафной в 20 метрах от ворот. Хорошая позиция.
'14
Манкильо убежал в атаку по флангу, но подача получилась точно в руки Кабальеро.
'12
Дзаппакоста подключился к атаке и вырезал подачу на дальнюю штангу, но никто из партнёров до мяча не добрался.
'10
Дзаппакоста получил болезненный удар по ноге от Айдара. Медики выбежали на поле и привели итальянца в чувства.
'8
«Ньюкаслу» удалось успокоить игру, борьба переместилась к центру поля. Команда Бенитеса не позволяет лондонцам спокойно разыгрывать мяч.
'6
Гости провели контратаку. Шелви потерял мяч на подступах к штрафной, а затем вступил в борьбу и нарушил правила против Дзаппакосты.
'4
Азар с левого края вошёл в штрафную, но Мбемба в подкате выбил мяч у бельгийца. Удар от ворот будет.
'3
Хозяева сразу закрепились на чужой половине поля. Много владеют мячом подопечные Конте.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.