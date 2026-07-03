Били дронами Baton: пять человек погибли, 18 ранены при атаке ВСУ на рынок в Токмаке

Балицкий: пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

Пять человек погибли, еще 18 были ранены в результате удара ВСУ по центральному рынку в городе Токмак Запорожской области. По данным местных властей, пострадавшие продолжают поступать в больницы, где развернуты дополнительные операционные. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военные утром 3 июля нанесли удар по центральному рынку Токмака. По данным главы Запорожской области Евгения Балицкого, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Губернатор предупредил, что число пострадавших может увеличиться.

Четыре пострадавших мирных жителя с тяжелыми травмами доставлены в Мелитопольскую областную больницу, еще 14 человек — в центральную районную больницу, сообщил министр здравоохранения Запорожской области Дмитрий Ваньков.

У раненых диагностировали повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей. Еще у четырех — тяжелые черепно-мозговые травмы, рассказал глава минздрава.

По словам сенатора Дмитрия Рогозина, удар был нанесен около 10:00 по местному времени. Под атаку попал рынок на Революционной улице. Как уточнили оперативные службы Запорожской области, ВСУ использовали два ударных беспилотника.

«ВСУ нанесли целенаправленные удары по рынку в разгар дня двумя ударными беспилотниками типа Baton», — рассказали в оперслужбах. Фрагменты беспилотников уже изъяты для проведения экспертизы.

На месте продолжают работать экстренные службы и оперативный штаб, который координирует оказание медицинской и психологической помощи. Семьям погибших власти пообещали выплатить компенсации. Прилегающую к рынку территорию обследуют на предмет неразорвавшихся снарядов, добавил губернатор Балицкий. Также организован обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар ВСУ военным преступлением.

Балицкий рассказал, что атаки ВСУ на населенные пункты в Запорожской области продолжались на протяжении всей ночи на 3 июля, их жертвами стали три человека.

Рынок уже подвергался удару в мае прошлого года, однако тогда обошлось без пострадавших. В тот же месяц подобный удар с большим количеством пострадавших и погибших ВСУ нанесли по рынку в Херсонской области.

1 мая 2025-го украинские военные атаковали FPV-дронами центральный рынок в Алешках Херсонской области. Тогда, по данным губернатора Владимира Сальдо, погибли семь человек, более двадцати получили ранения .

Как заявил глава региона, после первой волны ударов украинские военные направили дополнительные FPV-дроны в район рынка. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье о теракте.