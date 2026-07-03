Над Россией сбили 155 беспилотников. Военная операция, день 1591-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 155 беспилотников. В Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. В МИД РФ сообщили, что для возобновления российско-украинских переговоров необходимо, чтобы Киев и его партнеры проявили политическую волю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.