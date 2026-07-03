Над Россией сбили 155 беспилотников. Военная операция, день 1591-й

Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые уехали за границу, рассказал в интервью «Укринформ» посол Киева в ФРГ Алексей Макеев.
Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
🔴 Пожар произошел на промышленном предприятии Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Взрыв произошел в Сумах, сообщил украинский телеканал «Общественное».
🔴 Один человек погиб, еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Брянскую область, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
🔴 В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотников повредили несколько частных домов, газовую трубу и опору линии электропередачи, сообщили в региональном оперштабе.
Для возобновления переговоров между Россией и Украиной нужна политическая воля Киева и его спонсоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
🔴 Мирная жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. В городе после атаки начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1591-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.