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Над Россией сбили 155 беспилотников. Военная операция, день 1591-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1591-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 155 беспилотников. В Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. В МИД РФ сообщили, что для возобновления российско-украинских переговоров необходимо, чтобы Киев и его партнеры проявили политическую волю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:42

Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые уехали за границу, рассказал в интервью «Укринформ» посол Киева в ФРГ Алексей Макеев.

9:17

Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

9:06

🔴 Пожар произошел на промышленном предприятии Смоленской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

8:50

Взрыв произошел в Сумах, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:39

🔴 Один человек погиб, еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Брянскую область, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

8:28

🔴 В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотников повредили несколько частных домов, газовую трубу и опору линии электропередачи, сообщили в региональном оперштабе.

8:17

Для возобновления переговоров между Россией и Украиной нужна политическая воля Киева и его спонсоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

8:10

🔴 Мирная жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. В городе после атаки начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1591-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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