Продавал самолеты за рубеж? Экс-главу Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы отправил под стражу бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Он был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Пока неизвестно, в чем именно заключается обвинение, однако СМИ выдвигают разные версии: от продажи самолетов за рубеж до хищения при строительстве взлетной полосы. Что известно о деле Нерадько, который больше 10 лет руководил Росавиацией, — в материале «Газеты.Ru».

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько арестовали на два месяца по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере , говорится в решении Хорошевского суда Москвы. Защита уже подала жалобу на арест.

По данным Telegram-канала SHOT, бывшему чиновнику вменяют преступление по части 4 статьи 159 УК РФ, наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Нерадько задержали в его подмосковном доме в Одинцовском районе после обысков, которые длились несколько дней. На принадлежащем ему участке расположены два коттеджа и гараж, приобретенные в 2020 году. По оценкам экспертов, стоимость загородного комплекса может составлять до 500 млн рублей. Суммарная же стоимость всей недвижимости семьи Нерадько, включая квартиру площадью 250 кв. метров и два земельных участка, оценивается примерно в 1 млрд рублей.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, дело может быть связано с хищением около 800 млн рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Нерадько лично курировал проект, строительство началось в 2014 году и должно было завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако сорвалось из-за проблем с подрядчиком. В настоящее время полоса так и не функционирует.

Источники «Известий» в свою очередь заявили, что Нерадько может быть причастен к продаже самолетов за рубеж в 2020–2021 годах. По информации издания, часть воздушных судов впоследствии оказалась на территории Украины.

В этот же день в Москве был также задержан бывший заместитель Нерадько в Росавиации — Константин Махов, курировавший реконструкцию и модернизацию аэропортов, сообщил «Коммерсантъ». Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Материалы уголовного дела уже поступили в суд. Махов работал в Росавиации с 2008 по 2017 год.

Ранее был задержан еще один бывший заместитель Нерадько Сергей Тимошенко. По версии следствия, в 2019–2021 годах, занимая пост заместителя губернатора Брянской области, он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов по государственным и муниципальным контрактам и получил от предпринимателей более 4 млн рублей за покровительство.

В 2022 году внимание правоохранительных органов привлекла и сама Росавиация. Тогда расследовалось уголовное дело о получении взятки сотрудницей ведомства, а позднее широкий резонанс получила история со сбоем цифровой инфраструктуры агентства, в котором подозревали бывшую сотрудницу с украинским гражданством.

Кто такой Александр Нерадько

С начала 1990-х годов Нерадько занимал различные должности в системе гражданской авиации, с 2009 по 2023 год он возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта. В разные годы занимал должности первого заместителя министра транспорта, руководителя Ространснадзора и Федеральной аэронавигационной службы.

Весной 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил руководителю Росавиации замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Вскоре источники «Известий» сообщили, что министр транспорта Виталий Савельев предложил Нерадько покинуть пост.

В сентябре 2023 года правительство официально освободило Нерадько от должности. Новым руководителем Росавиации был назначен его заместитель Дмитрий Ядров.