Продавал самолеты за рубеж? Экс-главу Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько арестовали на два месяца по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, говорится в решении Хорошевского суда Москвы. Защита уже подала жалобу на арест.
По данным Telegram-канала SHOT, бывшему чиновнику вменяют преступление по части 4 статьи 159 УК РФ, наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Нерадько задержали в его подмосковном доме в Одинцовском районе после обысков, которые длились несколько дней. На принадлежащем ему участке расположены два коттеджа и гараж, приобретенные в 2020 году. По оценкам экспертов, стоимость загородного комплекса может составлять до 500 млн рублей. Суммарная же стоимость всей недвижимости семьи Нерадько, включая квартиру площадью 250 кв. метров и два земельных участка, оценивается примерно в 1 млрд рублей.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, дело может быть связано с хищением около 800 млн рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Нерадько лично курировал проект, строительство началось в 2014 году и должно было завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако сорвалось из-за проблем с подрядчиком. В настоящее время полоса так и не функционирует.
Источники «Известий» в свою очередь заявили, что Нерадько может быть причастен к продаже самолетов за рубеж в 2020–2021 годах. По информации издания, часть воздушных судов впоследствии оказалась на территории Украины.
В этот же день в Москве был также задержан бывший заместитель Нерадько в Росавиации — Константин Махов, курировавший реконструкцию и модернизацию аэропортов, сообщил «Коммерсантъ». Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Материалы уголовного дела уже поступили в суд. Махов работал в Росавиации с 2008 по 2017 год.
Ранее был задержан еще один бывший заместитель Нерадько Сергей Тимошенко. По версии следствия, в 2019–2021 годах, занимая пост заместителя губернатора Брянской области, он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов по государственным и муниципальным контрактам и получил от предпринимателей более 4 млн рублей за покровительство.
В 2022 году внимание правоохранительных органов привлекла и сама Росавиация. Тогда расследовалось уголовное дело о получении взятки сотрудницей ведомства, а позднее широкий резонанс получила история со сбоем цифровой инфраструктуры агентства, в котором подозревали бывшую сотрудницу с украинским гражданством.
Кто такой Александр Нерадько
С начала 1990-х годов Нерадько занимал различные должности в системе гражданской авиации, с 2009 по 2023 год он возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта. В разные годы занимал должности первого заместителя министра транспорта, руководителя Ространснадзора и Федеральной аэронавигационной службы.
Весной 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил руководителю Росавиации замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Вскоре источники «Известий» сообщили, что министр транспорта Виталий Савельев предложил Нерадько покинуть пост.
В сентябре 2023 года правительство официально освободило Нерадько от должности. Новым руководителем Росавиации был назначен его заместитель Дмитрий Ядров.
По данным «Ведомостей», участники авиационной отрасли давно обсуждали возможную смену руководства агентства. Собеседники издания связывали претензии к Нерадько в том числе с отсутствием необходимых изменений в авиационном законодательстве, из-за чего после введения западных санкций авиакомпаниям пришлось самостоятельно решать многие вопросы, связанные с техническим обслуживанием воздушных судов.