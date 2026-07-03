Девушка с татуировкой змеи. В Европе разыскивают украинку, заложившую бомбу в Монако

Главной подозреваемой по делу об организации взрыва в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, является гражданка Украины Анастасия Березовская, ее объявили в международный розыск. Информация об этом содержится в базе данных Интерпола.
«Татуировка (возможно, в виде змеи) на ее правой руке от плеча до локтя»,
— говорится в разделе особых примет.
Уточняется, что Березовская годилась в 1987 году на Украине. Знает немецкий язык. Ее обвиняют в покушении на убийство, размещении взрывного устройства на общественной дороге с преступным намерением и участии в преступном сообществе.
По данным газеты The Sun, подозреваемую уже опознал свидетель. Предположительно, ее незадолго до взрыва видел 13-летний сын спутницы Ермолаева Анны Насобиной. Источники портала ProtoThema раскрыли, что мальчик получил легкие травмы и уже дает показания:
«Он в точности описывает то, что видел, хотя его воспоминания понятным образом размыты. По-видимому, основную силу взрыва приняла на себя его мать, а он отделался сравнительно легкими ожогами и осколочными ранениями».
В то же время состояние самой Насобиной остается критическим. Известно, что врачам пришлось ампутировать ей обе ноги.
Вооружена и опасна
Представитель полиции заявил The Sun, что Березовская может быть вооружена и опасна. А замгенпрокурора Монако Морган Реймон на пресс-конференции раскрыл, что, по версии следователей, у подозреваемой могут быть сообщники:
«Относительная сложность взрывного устройства и способ его применения указывают на то, что заложивший его человек действовал не в одиночку».
Собеседники издания в полиции Франции рассказали, что в качестве основного мотива покушения на Ермолаева рассматривают месть преступных группировок за невыплаченные старшим сыном бизнесмена Артуром долги, связанные с организованными им в Днепропетровске мошенническими кол-центрами.
«Артур был арестован на Кипре в прошлом году, после чего экстрадирован в Эстонию. Там его признали виновным в организации мошеннических кол-центров, которые обманули граждан ЕС примерно на €100 млн», — добавляет The Sun.
Побег из Монако
По данным французского телеканала France Télévisions, после совершения взрыва Березовская вместе с подельниками уехала из Монако и скрылась в Италии. В то же время телеканал BFMTV со ссылкой на близкий к следствию источник утверждает, что подозреваемая находится в Германии. При этом правоохранители предполагают, что Березовская могла «замаскироваться таким образом, чтобы выглядеть как мужчина».
Кроме того, вещатель опубликовал видео с камеры наблюдения, запечатлевшее, как с места взрыва убегает человек, по фигуре напоминающий Березовскую. При этом лицо бегуна частично скрыто опущенными полями панамы.
Как сообщает BFMTV, в Германии у женщины есть свой дом. Правоохранители уже провели там обыски и нашли доказательства, которые полицейские планируют передать коллегам из Монако. Кроме того, арендованный Березовской автомобиль обнаружили во Франкфурте.
Источники The Sun, и вовсе не исключают, что после побега через Францию и Италию подозреваемая могла добраться до балканских государств.