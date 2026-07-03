«Люси», бизнес и политическая карьера: куда пропал Родион Газманов

Певец, актер, телеведущий, а теперь еще и политик Родион Газманов отмечает 45-летие. Когда ему было всего шесть, трогательная песня про собаку по кличке «Люси» сделала Родиона звездой Союза и кумиром миллионов подростков. Повзрослев, Газманов успел попробовать себя в бизнесе, построить сольную музыкальную карьеру и стать депутатом Московской городской думы. С чего начинал свой путь к успеху Родион Газманов и чем он занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Родиона Газманова

Родион Газманов родился 3 июля 1981 года в Калининграде в семье Олега и Ирины Газмановых . Отец мальчика в тот момент только начинал музыкальную карьеру и зарабатывал на жизнь, выступая в калининградских ресторанах, а мать, выпускница химико-биологического факультета, занималась домашним хозяйством. Интерес к творчеству проявился у Родиона еще в дошкольном возрасте: в пять лет он начал учиться в музыкальной школе по классу фортепиано и выступать в составе детского ансамбля «Поющие горошины». Первой песней, которую Газманов-младший исполнил на сцене, была «Ямайка».

Когда Родиону было шесть лет, семья переехала в Москву, где мальчик продолжил заниматься музыкой. В 1987 году Олег Газманов написал песню «Люси», однако незадолго до записи потерял голос, и композицию исполнил Родион. Видеоклип, в котором вместе с мальчиком снялся его ризеншнауцер по кличке Корби, показали в программе «Утренняя почта», после чего песня стала всесоюзным хитом, а пластинка с записью разошлась тиражом более 50 миллионов экземпляров. В последующие годы Родион регулярно выступал вместе с отцом на концертах и участвовал в телевизионных программах.

Олег и Родион Газмановы исполняют песню «Люси» (1988) Первое музыкальное Издательство (ПМИ)

В 1997 году его родители расстались. Незадолго до этого у подростка начал ломаться голос, из-за чего ему пришлось сделать паузу в выступлениях. После окончания школы Родион два года проучился в британском колледже Buckswood Grange International School, затем вернулся в Россию и стал студентом Финансовой академии при правительстве Российской Федерации. В 2003 году он получил красный диплом по специальности «финансы предприятий и финансовый менеджмент».

Музыкальная карьера Родиона Газманова

В студенческие годы Родион Газманов собрал собственный музыкальный коллектив: группа получила название «ДНК» и выступала на мероприятиях Финансовой академии. Затем команду стали приглашать играть в столичные клубы, а в 2003 году «ДНК» дали свой первый большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. В это же время Газманов окончил вуз и отошел от музыки: сначала он работал финансовым аналитиком в сети «Детский мир», затем занимал руководящие должности в девелоперских компаниях, а позже реализовывал проекты в сфере недвижимости. Но тяга к творчеству взяла свое, и в 2012 году Газманов-младший полноценно вернулся на сцену.

Первой музыкальной работой после долгого перерыва стал дуэт с певицей Юлией Началовой: композицию «Мечта» артистам помогла написать Лариса Долина. Затем Родион представил свой первый сольный сингл «Лети», а уже в 2013 году свет увидел дебютный альбом исполнителя «Противофазы». В пластинку вошли 13 композиций, три из которых написал Олег Газманов. Главным сюрпризом альбома стала новая версия песни «Люси», с которой когда-то началась музыкальная карьера Родиона.

Олег и Родион Газмановы во время акции «Звездный дом Олега Газманова» в развлекательном комплексе «Кристалл», 2000 год Антон Денисов/ТАСС

Новым этапом в творческой биографии музыканта стало участие в телевизионных проектах. В 2015 году Родион Газманов стал участником второго сезона шоу «Точь-в-точь», где перевоплощался в Николая Караченцова, Диану Арбенину, Рому Зверя и Андрея Губина. Год спустя он прошел слепые прослушивания четвертого сезона шоу «Голос» и присоединился к команде Григория Лепса. Впрочем, на проекте он задержался ненадолго: уже на этапе «Поединка» Газманов-младший проиграл вокальное соревнование Витольду Петровскому и покинул шоу.

В дальнейшем артист продолжил выпускать новую музыку, представляя как сольные работы, так и дуэты с другими исполнителями. В разные годы в его репертуаре появились синглы «Гравитация», «Парами», «Фары», «Полюса», «Маяк» и «Девочка хочет в небо», а также совместные композиции с Сати Казановой, Денисом Майдановым, Аглаей Шиловской и Маргаритой Позоян. В 2020 году Родион Газманов выпустил второй студийный альбом «Что такое любовь?», а в 2025-м представил музыкально-поэтический проект «Время взрослеющих истин», в котором объединил цикл видеоклипов с авторскими стихами и песнями.

Родион Газманов в образе Валерия Сюткина в шоу «Один в один» «Россия»

Другие проекты Родиона Газманова

Параллельно с музыкой Родион Газманов пробовал себя и в других творческих профессиях. В разные годы он был ведущим семейного шоу «В кругу друзей» на «России 1», утренней информационной передачи «Сегодня. День начинается» на Первом и познавательной программы «Доктор, мне только спросить» на телеканале «Доктор», а также выходил на театральную сцену, сыграв в спектаклях «Через постель», «Сказ о серебряных крыльях» и мюзикле «Ночь чудес». Кинокарьера артиста ограничилась всего двумя работами, наиболее заметной из которых стала роль в фильме «Поезд до Бруклина» (1995).

Ведущие вечера Ирина Пудова и Родион Газманов перед премьерой спектакля «Маяковский. Городской мюзикл» в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2023 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Личная жизнь Родиона Газманова

Родион Газманов никогда не был женат и не имеет детей. В разное время артисту приписывали романы с коллегой по «Голосу» Василиной Краснослободцевой и звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, но ни один из них не подтвердился. Сам музыкант предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни и придерживается принципа, что «счастье любит тишину».

«Я никогда не стремился афишировать отношения, но это не значит, что их нет. Родители периодически заикаются о внуках, но я отвечаю: «Все будет, когда придет время!» — говорил он в интервью.

Телеграм-канал «Родион Газманов LIVE»

Чем сегодня занимается Родион Газманов

Сегодня Родион Газманов активно строит политическую карьеру: с сентября 2024 года он является депутатом Московской городской думы от партии «Единая Россия». В столичном парламенте артист входит в комиссии по культуре и массовым коммуникациям, а также по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Помимо законотворческой работы, Газманов занимается общественными проектами в своем избирательном округе: организует бесплатные юридические консультации для жителей и встречается со студентами столичных вузов, привлекая молодежь к обсуждению городских инициатив.

Олег Газманов и Родион Газманов на «Главном Новогоднем Концерте», 2023 год Софья Сандурская/ТАСС

Несмотря на работу в Мосгордуме, сцену Родион Газманов не оставил — он продолжает выступать с концертами, записывать новые песни и участвовать в телевизионных проектах. В одном из интервью музыкант заявил, что политическая деятельность вдохновению не помеха: «Творческую деятельность, конечно же, не прекращаю. Несмотря на огромное количество общественных мероприятий, и время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома».