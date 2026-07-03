АЗС не гарантирует наличие бензина: как автомобилисту искать и находить топливо

В последние недели автомобилисты в разных регионах России все чаще сталкиваются с нестандартной ситуацией. На одной АЗС заканчивается Аи‑95, на соседней отсутствует Аи‑92, а еще через несколько километров бензин есть в полном объеме. Очереди возникают не везде одновременно, поэтому поиск топлива для некоторых водителей превращается в поездку сразу по нескольким адресам. Как выиграть в этой «бензиновой лотерее» — в материале «Газеты.Ru».

Карта, приложение или мобильный заправщик

Электронные карты помогают быстро найти ближайшую заправку. Некоторые сервисы, как, например, «Яндекс.Навигатор» с данными партнеров, в ряде случаев отображают информацию об остатках топлива, пусть и не всегда достоверно. Однако чаще всего навигатор не знает, есть ли на станции Аи‑92 или Аи‑95, введены ли ограничения на отпуск топлива и насколько велика очередь. Поэтому даже построенный маршрут не гарантирует успешную заправку.

РИА Новости Крым/РИА Новости

В соцсетях и мессенджерах распространяются ссылки на различные сайты и приложения, которые якобы показывают ситуацию на АЗС. В качестве источника информации выступают автомобилисты, сообщая о наличии топлива на той или иной станции, а также указывая размер очереди.

В условиях дефицита топлива хаотичный объезд АЗС перестал быть эффективным. Руководитель агентства «Стратагема» Роман Черемухин советует переходить на закрытые цифровые платформы и сервисы доставки, пишет портал NEWS.ru.

Самыми надежными он называет экосистемные решения, например, радары Т-Банка, дающие актуальный срез по наличию горючего. Правда, данные обновляются с задержкой, так что временной запас в маршруте не помешает.

Работают и другие приложения. В навигаторе 2ГИС можно не только оплатить топливо, но и проверить его наличие: если бензин закончился, кнопка выбора становится неактивной. Также полезны комментарии водителей, которые в реальном времени пишут про очереди и ограничения.

А в разделе «Авто» «Сбербанк Онлайн» доступна карта заправок.

Народные краудсорсинговые карты и звонки на АЗС сейчас малополезны: первые создают лишь информационный шум, админы народных пабликов обычно не владеют графиками поставок и складскими остатками.

Оптимальная альтернатива — мобильные заправщики (сервисы доставки топлива прямо к автомобилю). Если визит на АЗС неизбежен, эксперт рекомендует учитывать розничные квоты и не допускать падения уровня топлива в баке до критических значений

«Приложения и сайты не всегда дают верную картину.

Я был свидетелем того, как ставший в последнее время популярным сайт сообщал, что на конкретной АЗС нет никакого топлива.

Но, подъехав туда, я обнаружил, что там есть все виды бензина, а к колонкам нет очередей», — соглашается в беседе с «Газетой.Ru» блогер и автопутешественник Артем Ачкасов.

Также популярностью пользуются созданные энтузиастами региональные чаты. В них водители в реальном времени описывают картину на заправках своих городов, нередко подкрепляя наблюдения фотографиями и видеороликами.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Чаты, в которых водители обмениваются информацией о наличии топлива на АЗС, могут представлять угрозу для их участников, сообщило министерство энергетики РФ в государственном мессенджере «Макс». В ведомстве считают, что создатели групп могут собирать персональные данные пользователей.

«Специалисты обращают внимание, что подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — говорится в публикации.

Бензин есть

Говорить о тотальном дефиците топлива во всей стране оснований пока нет. Перебои остаются локальными и зависят от конкретной сети, времени поставки и загруженности станции.

«В конце июня я преодолел длинный маршрут протяженностью 2200 км: из Москвы в Санкт-Петербург, оттуда через Вологодскую область и республику Карелия в сторону Архангельска, а затем через Ярославль и Иваново во Владимирскую область.

Явные проблемы с нехваткой топлива появились только в Ярославской и последующих областях»,

— рассказал автопутешественник Ачкасов.

Изменилось и поведение самих водителей, обратил внимание эксперт. Если раньше многие спокойно ездили до появления сигнала о минимальном остатке топлива, то сейчас все больше автомобилистов предпочитают начинать поиски заправки уже при половине бака, что также обостряет ситуацию.

АЗС не виновата

Еще несколько лет назад большинство водителей выбирали одну сеть АЗС и практически не изменяли своим привычкам. В данный момент такая схема перестала работать.

Запасы топлива и графики поставок у каждой сети отличаются, поэтому отсутствие бензина на одной станции вовсе не означает аналогичную ситуацию у конкурентов. На практике разница может составлять всего несколько километров. Пока одна АЗС ожидает бензовоз, соседняя продолжает работать в обычном режиме.

Telegram-канал Осторожно, Москва

« Лучше заранее определить несколько заправок разных операторов вдоль привычного маршрута , а не ехать на какую‑то определенную АЗС, где стоять в очереди. В условиях локальных перебоев это позволяет значительно сократить время поиска топлива», — поделилась мнением с «Газетой.Ru» автор и ведущая программы «Минтранс», автогонщица Татьяна Елисеева.

На платных дорогах бензин есть

Наиболее напряженная ситуация складывается возле федеральных трасс и основных выездов из городов. Перед выходными поток автомобилей увеличивается в несколько раз, а вместе с ним резко возрастает разбор топлива. В результате резервуары на отдельных АЗС опустошаются значительно быстрее, чем в обычные дни. Особенно это заметно на станциях, расположенных непосредственно перед выездом на магистрали, где многие автомобилисты предпочитают заправляться перед дальней дорогой.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Внутри жилых районов ситуация зачастую спокойнее. Здесь поток автомобилей распределяется равномернее, поэтому вероятность найти нужную марку бензина выше. Автозаправочные станции на платных трассах снабжаются топливом бесперебойно.

« На выезде из Москвы на трассу М‑12 27 июня я простоял в очереди на заправку более полутора часов. Но на самой М‑12 очередей к колонкам не оказалось вовсе , при этом все виды топлива, включая бензин Аи‑100, были», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» автор и ведущий РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

По наблюдениям корреспондентов «Газеты.Ru», часть автомобилистов действительно выезжает на платные дороги, чтобы пополнить запасы топлива. Поскольку скоростные магистрали не обладают достаточным количеством развязок, водители ищут технологические съезды или нарушают ПДД, например въезжая на дорогу по встречной полосе.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По состоянию на начало июля на отрезке трассы М‑12 «Восток» от Москвы до Нижнего Новгорода и на всем протяжении магистрали М‑11 «Нева» от Москвы до Санкт‑Петербурга дефицита топлива нет.

Лучшее время для заправки

Время суток сегодня стало одним из самых важных факторов. Основная часть поставок приходится на ночные и ранние утренние часы, когда городские дороги менее загружены. После прибытия бензовоза ассортимент полностью восстанавливается, однако уже к середине дня самые популярные марки могут снова закончиться.

«По этой причине вероятность успешно заправиться утром заметно выше, чем вечером после окончания рабочего дня, когда спрос достигает максимума. Впрочем, в последнее время появились «ранние пташки», которые специально делают объезд АЗС в 4–5 утра », — поделилась наблюдением с «Газетой.Ru» автогонщица Елисеева.

Также эксперт добавила, что меньше всего проблем сейчас испытывают владельцы дизельных автомобилей, так как солярка есть на большинстве заправок, а ее стоимость остается достаточно стабильной.

Что делать водителям

Пока ситуация остается локальной, самым эффективным способом избежать лишних поездок остается простая подготовка. Рекомендуется поддерживать запас топлива не ниже четверти бака, иметь несколько привычных АЗС разных сетей, выбирать для заправки утренние часы и избегать массовой заправки перед выходными, если в этом нет необходимости.

В случае острой необходимости можно заехать на платную магистраль, чтобы пополнить запасы топлива. Однако важно помнить, что использование технологических съездов может быть небезопасным, не говоря уже о сознательном нарушении ПДД.

Локальные чаты в мессенджерах показывают картину в реальном времени, что облегчает поиски топлива. Однако стоит учитывать, что подобные ресурсы могут представлять угрозу для персональных данных.