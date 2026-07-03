Самые красивые болельщицы ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре: уже вовсю идут матчи плей-офф, а вскоре станут известны и все пары 1/8 финала. Однако жарко не только на поле, но и за его пределами. В каждом матче на трибунах есть девушки-болельщицы, которые со всей страстью поддерживают свою сборную, а камеры молниеносно готовы выделить и показать на многомиллионную аудиторию самых красивых, ярких и сексуальных фанаток.

Традиционно одни из самых эффектных и очаровательных болельщиц — представительницы Южной Америки. Бразилия, Аргентина и Колумбия еще участвуют в турнире, так что и их обворожительную группу поддержки фанатам и телезрителям удастся еще увидеть во всей красе. Несомненно, обаятельные поклонницы есть и у стран-хозяек этого мундиаля: США, Мексики и Канады. Эти команды все еще бьются за главный трофей, так что и их болельщицы будут поддерживать своих игроков на стадионах.

Не обошлось, конечно же, и без звезд на трибунах, среди них — Пэрис Хилтон, Джессика Альба, София Вергара, Холли Берри, Аня Тейлор-Джой и многие другие.

Первую часть нашего фоторепортажа вы можете посмотреть здесь . А теперь и вторая часть с самыми сексуальными болельщицами этого чемпионата мира.