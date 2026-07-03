Счет, пожалуйста: провожаем сериал «Медведь» — один из лучших за последние годы

На стриминге Hulu и канале FX после пяти сезонов завершился хитовый сериал «Медведь» про молодого шеф-повара, который сначала пытается спасать унаследованную от мертвого брата забегаловку с культовыми сэндвичами, а потом открывает на ее месте ресторан высокой кухни. Кинокритик Павел Воронков провожает шоу и размышляет о том, какой путь проделал «Медведь» за пять лет в эфире.

Пять лет назад драмеди «Медведь» про молодого шефа Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который бросает мир высокой кухни, чтобы спасать чикагский ресторанчик, унаследованный от совершившего самоубийство брата (Джон Бернтал), неожиданно для всех стало большим хитом. Даже его создателям не слишком верилось в успех. Теперь с таким же трудом верится, что за эти пять лет мы получили пять сезонов телевидения высочайшей пробы: в мире, где перерыв в несколько лет между выпусками стал не просто индустриальной нормой, а стандартом, такая старорежимная производительность особенно греет душу. Раз уж «Макдоналдсу», как настаивает персонаж Уилла Поултера, полагается мишленовская звезда за постоянство, то авторам «Медведя» за то же самое положены все телевизионные премии на свете. Думается, в предстоящем наградном сезоне мы что-то подобное как раз увидим — финальные серии наверняка значительно пополнят и без того обширную коллекцию призов за пазухой шоу (21 «Эмми», 5 «Золотых глобусов»).

Перед создателем «Медведя» Кристофером Сторером теперь открыты все дороги. А еще несколько лет назад он был известен разве что в пределах стендаперской тусовки: в течение 2010-х преимущественно занимался спешлами Бо Бернема, Хасана Минхажа, Криса Рока и Рами Юсефа. Последнему Сторер затем значительно помог с режиссурой и продюсированием первых двух сезонов автобиографической комедии «Рами», параллельно делясь с ним идеями насчет своего сольного проекта про талантливого шефа-невротика, который тогда еще мыслился полнометражным фильмом. В итоге Сторер решил не мелочиться — и не прогадал: сериал «Медведь» оказался одним из сильнейших произведений телеискусства за многие годы. А Юсеф вскоре вернул должок и поставил один из лучших эпизодов «Медведя» под названием «Медовуха» — про медитативную стажировку в Копенгагене.

Кадр из сериала «Медведь» FX Productions

Как и «Рами», «Медведь» во многом автобиографичен. Сторер вырос в Чикаго в такой же большой итало-американской семье, как и выдуманный им Карми Берзатто. Вместе с младшей сестрой Кортни (которая еще подростком начала работать на профессиональных кухнях, а в «Медведе» выступила кулинарным продюсером) он всю жизнь ходил в культовую забегаловку Mr. Beef, где подавали итальянские сэндвичи с говядиной, ставшие такой же визитной карточкой Чикаго, как бейглы в Нью-Йорке. Для Сторера это место, открытое за пару лет до его рождения, было не просто любимым заведением: он с детского сада дружил с Крисом Цуккеро, сыном основателя Mr. Beef Джо Цуккеро. Последний скончался весной 2023 года, все-таки успев застать золотую эру своего детища: после выхода «Медведя» мода на итальянские сэндвичи, о которых до этого за пределами Чикаго никто толком и не слыхал, разгорелась с такой силой, что ежедневные продажи Mr. Beef выросли более чем в 2,5 раза. Провести параллель между экранным The Beef и реальным Mr. Beef ни у кого труда не составило, тем более что пилотный эпизод «Медведя» снимался прямо в самом ресторане Цуккеро, а после того, как сериалу дали «зеленый свет», интерьер забегаловки скрупулезно воссоздали в павильоне.

С такой же тщательностью авторы воспроизвели на экране и кипучую атмосферу кухни, где, как не устают повторять герои, каждая секунда на счету, а градус напряжения порой не уступает триллерам братьев Сафди. Во втором и следующих сезонах, где Карми вместе с напарницей Сидни (Айо Эдебири), названым кузеном Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) и остальной командой The Beef открывает на том же месте новый ресторан высокой кухни The Bear, на площадке обустроили полноценную функционирующую кухню — по настоянию Кортни Сторер.

Кадр из сериала «Медведь» FX Productions

Благодаря подобному подходу «Медведя» крайне высоко оценили и профессионалы — ну, те из них, что не вошли в обширный актерский состав сериала, где нашлось место и самому Крису Цуккеро, и канадскому шефу Мэтти Мэтисону (он играет одного из потешных братьев Фак), и многим другим героям гастрономической сцены Северной Америки. Кастинг «Медведя» (заслуга директора Джини Бакарак) вообще достоин отдельного разговора — Уайт, Эдебири и Мосс-Бакрак заслуженно улетели в стратосферу, а от количества звезд в эпизодах рябит в глазах, как при просмотре классических ситкомов: Боб Оденкерк, Сара Полсон, Оливия Колман, Роб Райнер, Джош Хартнетт, Джон Сина, Бри Ларсон, Джоэл Макхейл, Гиллиан Джейкобс (по совместительству — жена Сторера), повышенные до основного каста Уилл Поултер и Джейми Ли Кертис, идущий отдельной строкой Джон Бернтал.

Со стороны список может показаться слишком разномастным, но на экране все эти люди оборачиваются очень точными красками, прекрасно вписанными в общую палитру. Такого рода вдумчивая селективность — пожалуй, одно из крупнейших достоинств «Медведя» и, как стало очевидно после выхода финальных серий, один из его основополагающих принципов. По сути весь сериал устроен, как дегустационный сет: из пяти сезонов складывается серия маленьких (большинство серий длится около получаса), но изумительно придуманных и блестяще сбалансированных порций, в самой последовательности которых образуется своя драматургия. В моменте не все оценили, как сериал замедлился в третьем и четвертом сезоне, но, во-первых, всем бы так бегать, как авторы «Медведя» стоят на месте, а во-вторых, чувство насыщения в этой концепции и должно приходить лишь в конце. Это действительно идет вразрез с существующими на телевидении порядками, и подобное мало кому удавалось провернуть, но в случае Сторера нарушение правил полностью себя оправдывает.

Кадр из сериала «Медведь» FX Productions

В пятом сезоне взявший было передышку «Медведь» снова разгоняется, чтобы пальнуть из всех орудий (под эпичный саундтрек в духе музыки Daft Punk для блокбастера «Трон: Наследие» — внезапно спродюсированный Хансом Циммером) и обрушить на героев долгожданный очищающий ливень. Он наконец смоет с них накипь миллениальского достигаторства, семейных травм, ложных устремлений, зависимости от хаоса. С прошлым будет покончено. Даже часы, завершившие обратный отсчет (который, казалось, ведет к неминуемой катастрофе), замрут, обнулятся — и вдруг позволят времени потечь, как ему и полагается, вперед. Все наконец встанет на свои места, удовлетворительно щелкнув. Даже невыносимая мать, годами истязавшая своих детей, обернется, будто гусеница, доброй бабушкой-бабочкой.

«Медведь», конечно, всегда был сериалом про кухню и гастрокультуру, сериалом про любовь к родному городу, даже сериалом про искусство браниться. Но в первую очередь всегда был сериалом про семью — в самом широком, итальянском понимании этого слова (английское «медведь», то есть bear, созвучно с первым слогом фамилии Берзатто, и для того, чтобы быть Медведем, совсем не требуется быть Берзатто). Из семьи проистекают все беды, что годами преследуют героев, — не только Карми, его покойного брата Майкла и сестру Натали (Эбби Эллиотт), но и многих других обитателей The Beef и The Bear. Однако та же самая семья в конечном счете оказывается для них заветным спасением и исцелением.

Кадр из сериала «Медведь» FX Productions

Кортни Сторер честно признается, что в юности пробилась на профессиональные кухни в погоне за возможностью воспроизводить те блюда, что готовили у них на семейных сборищах, пока семья не раскололась: родители реальных Стореров развелись, как и родители экранных Берзатто. Так что «Медведь» — это не просто производственный кулинарный роман и не просто безумно красивое фуд-порно (хотя и это тоже; в сериале вообще издевательски завораживающая картинка, в которой чувствуется рука постановщика «Атланты» и «Барри» Хиро Мурая, пускай за все пять сезонов он так ни разу и не уселся в режиссерское кресло, ограничившись ролью продюсера). Еда в сериале неразрывно связана с памятью, традициями и, соответственно, семьей. Ссылка на мультфильм «Рататуй» в последнем сезоне — не то чтобы шутливая: он не только считается лучшей в истории картиной о поварском деле, но и к выводам приходит схожим, и терапевтический эффект у «Медведя» тоже в итоге почти «пиксаровский». Крыса во всем была права.

Спасибо, шеф.

Кадр из сериала «Медведь» FX Productions

Название: «Медведь» (The Bear) — 5 сезон

Дата премьеры: 15 июня 2026 года (Нью-Йорк, США)

Дата выхода: 25 июня 2026 года

Где смотреть: FX / Hulu / Disney+

Продолжительность: 8 серий по 25–60 минут

Создатель: Кристофер Сторер

В ролях: Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Эбби Эллиотт, Мэтти Мэтисон, Уилл Поултер, Сара Рамос, Оливер Платт, Брайан Коппельман, Джейми Ли Кертис, Джон Бернтал