Кардифф Сити

'90+3
Матч окончен! «Манчестер Сити» легко обыграл «Кардифф» в матче 1/16 Кубка Англии. Манкунианцы решили все задачи в первом тайме, а во втором довели дело до победного конца, пользуясь качественным владением мяча. Манкунианцы продолжают борьбу за все трофеи.
'90+2
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90+1
Агуэро неудачно пробил с ходу из пределов штрафной!
'89
'89
'88
'88
'87
Данило оказался на позиции форварда, выскочил на проникающий пас Гюндогана и пробил в левый угол, куда успешно бросился Этеридж.
'86
Беннетт отобрал мяч у Агуэро перед своей штрафной.
'84
Бернарду без сопротивления ворвался в чужую штрафной почти по центру и нанёс довольно слабый удар низом.
'84
Данило и Де Брёйне с трудом справились с техничным Фини на фланге.
'83
Агуэро под давлением соперника выпустил мяч в аут.
'81
Патерсону помешали пробить головой после навеса Фини.
'80
'78
'78
'77
'76
Стерлинг выскочил на длинный проникающий пас, оказавшись перед Этериджем, в которого и последовал удар Рахима!
'75
Данило помешал Лейнгу сделать подачу, мяч покинул поле от игрока «Кардиффа».
'74
Де Брёйне избавился от соперника на краю штрафной и пробил по воротам, попав в Манга!
'72
Моррисон на дальней штанги зацепился на подачу с углового и подправил мяч в руку Уолкера, но арбитр решил не ставить пенальти за такое касание.
'70
Агуэро у лицевой обыграл защитника Манга и прострелил в другого игрока обороны хозяев.
'68
Хойлетту дали пробить с линии штрафной! Мяч после выстрела канадца полетел чуть выше ворот!
'67
Пилкингтон выскочил на скидку Моррисона и из отличной позиции с лёта пробил над перекладиной!
'67
'67
'66
Отаменди в центре поля сбил Зохоре, сорвав темп атаки «Кардиффа».
'65
Браво спас «Ман Сити» после опасного удара Зохоре с линии штрафной!
'64
Хойлетт нарвался на фол со стороны Бернарду Силвы.
'63
Манкунианцы долго контролируют мяч, пользуясь усталостью валлийцев, которые нехотя идут в отбор и прессинг.
'61
Бернарду Силва неудачно обработал мяч в штрафной валлийцев после заброса Гюндогана.
'58
Зохоре жёстко сыграл против Данило, чудом избежав жёлтой карточки.
'56
Зохоре выскочил на скидку и из пределов штрафной пробил чуть выше девятки!
'55
Беннетт успел в подкате выбить мяч из-под ног Уолкера!
'53
Стерлинг! После быстрого розыгрыша стандарта Рахим убежал на чужие ворота, обыграл до штрафной Этериджа, а затем не успел пробить по пустым воротам из-за подката Моррисона!
'52
Агуэро немного не успел к ничейному мячу, который находился у вратарской «Кардиффа»!
'51
Валлийцы неудачно разыграли перспективный стандарт, сделав навес за лицевую.
'50
Де Брёйне грубо сыграл локтем на фланге, но обошлось без карточки.
'49
У Агуэро и Бернарду Силвы не получилась стеночка перед чужой штрафной.
'47
Моррисон перехватил подачу Стерлинга.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+3
Закончился первый тайм. Очень большое превосходство было у «Ман Сити» в первой половине встречи. Манкунианцы забили быстрый гол, после чего продолжали опасно атаковать. Нужно учесть ещё то, что второй гол гостей из Манчестера был не засчитан, но ближе к концовке тайма валлийцы пропустили вновь. Перерыв.
'45+1
Стенка из игроков «Кардиффа» заблокировала удар Де Брёйне со стандарта.
'45
'43
Зане потерял мяч на краю чужой штрафной, после чего слишком сильным навесом отметился Данило.
'42
Хойлетт обыграл Уолкера на фланге и опасно прострелил, но партнёры по команде были закрыты.
'40
Раллс в пылу прессинга сбил Уолкера в чужой штрафной.
'39
Бернарду забрался в офсайд после скидки Зане.
'37
'36
Зохоре в борьбе с Де Брёйне выпустил мяч в аут.
'35
Стерлинг не успел за проникающим пасом Фернандиньо, а мяч достался вышедшему из ворот Этериджу.
'33
Зане ошибся с коротким пасом в ходе комбинации перед штрафной «Кардиффа».
'32
Стерлинг слишком далеко отпустил от себя мяч, чем воспользовался Моррисон.
'30
Стерлинг неточно пробил из-за пределов штрафной.
'29
Стерлинг без сопротивления справа ускорился на проникающий пас и прострелил в ногу защитника!
'28
Гюндоган пробил со стандарта чуть выше ворот!
'26
Раллс сфолил вблизи линии своей штрафной. Очередной шанс для «Ман Сити».
'25
Не засчитан гол Бернарду Силвы! Дело в том, что после смещения к штрафной валлийцев Силва нанёс классный удар под перекладину, но в момент удара Зане находился перед вратарём в положении вне игры, из-за чего ассистент арбитра решил отменить гол.
'24
Зане не успел за проникающим пасом Де Брёйне, а ответной атаке Зохорепробил в соперника.
'23
Манкунианцы здорово контролируют мяч, легко подходя к чужой штрафной. Видна разница в классе.
'20
Хойлетт чётко отобрал мяч у Уолкера, заставив защитника гостей сфолить.
'19
Дальний удар Зане был блокирован.
'18
Патерсон и Ланг не успели забежать к вратарской, чтобы замкнуть подачу с фланга!
'18
Зане в быстрой атаке проиграл борьбу Патерсону и с помощью рук оставил мяч у себя, но арбитр зафиксировал фол.
'16
Хойлетт! Опаснейший удар нанёс канадец из-за пределов штрафной, а Браво словил мяч на линии ворот, чуть не допустив ошибку!
'15
Стандарт «Ман Сити» перерос в угловой, подачу с которого неточным ударом головой замкнул Гюндоган.
'14
Данило сбили недалеко от штрафной «Кардиффа». Не успевают хозяева за более сильными визави.
'12
Де Брёйне классно забросил мяч по флангу на Уолкера, у которого не получился прострел.
'10
Зохоре залез в положение вне игры, выбегая на передачу из-за спины Отаменди.
'8
'6
Практически на линии штрафной «Кардиффа» был сбит Гюндоган. Агуэро начал разминаться из-за повреждения немца.
'6
Гюндоган! Данило включился в атаку слева и прострелил на Гюндогана, который ворвался в штрафную и пробил прямо в Этериджа!
'4
Бернарду Силва выскочил на прострел Де Брёйне и ногой срезал мяч в руки Этериджа.
'3
Зохоре ускорился справа и прострелил вдоль штрафной, но партнёр по команде не смог зацепиться за мяч.
'2
Фернандиньо ускорился через центр и выдал проникающий пас, который не прошёл.
'1
Моррисон легко отобрал мяч у Бернарду Силвы на фланге.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии: «Кардифф Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.