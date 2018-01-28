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Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
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Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
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04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
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Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
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04:30
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05:00
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Зенит Гуанчжоу Эвергранд
Футболисты петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони (слева), Александр Кокорин (в центре)... Twitter «Зенита»
Футболисты петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони (слева), Александр Кокорин (в центре) и Александр Ерохин

«Зенит» разгромил чемпиона мира

«Зенит» разгромил клуб чемпиона мира — 2006 в товарищеском матче

«Зенит» из Санкт-Петербурга добился очередной разгромной победы в товарищеском матче — на этот раз со счетом 4:1 был обыгран китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд», главным тренером которого является чемпион мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  |   28 января 18:00   |  закончен
Зенит
4:1
Гуанчжоу Эвергранд
4:1
Стадион «», | Главный судья:
Дриусси 28'
Кокорин 30'
Заболотный 57'
Жирков 59'
Мевля 82'
Мевля 82'
Мевля 82'
Мевля 82'
Маммана 82'
Маммана 82'
Маммана 82'
Маммана 82'
Краневиттер 82'
Краневиттер 82'
Краневиттер 82'
Краневиттер 82'
Ригони 82'
Ригони 82'
Ригони 82'
Ригони 82'
Заболотный 82'
Заболотный 82'
Заболотный 82'
Заболотный 82'
Терентьев 84'
Сяотин 43'
Линьпэн 67'
85'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв 46'
23 (з)   Миха Мевля 82' 82' 82' 82' 82'
30 (з)   Эмануэль Маммана 82' 82' 82' 82' 82'
8 (п)   Матиас Краневиттер 82' 82' 82' 82' 82'
10 (п)   Эмилиано Ригони 82' 82' 82' 82' 82'
14 (п)   Далер Кузяев
18 (п)   Юрий Жирков 67' 59'
21 (п)   Александр Ерохин 51'
9 (н)   Александр Кокорин 75' 30'
11 (н)   Себастьян Дриусси 68' 28'
29 (н)   Антон Заболотный 82' 57' 82' 82' 82' 82'
13 (в)   Шибо Лю
5 (з)   Чжан Линьпэн 67'
6 (з)   Фэн Сяотин 43'
22 (з)   Дэн Ханьвэнь
2 (п)   Ляо Лишэн
4 (п)   Синь Сюй
16 (п)   Хуан Бовэнь
20 (п)   Юй Ханьчао
27 (п)   Чжэн Лун
7 (н)   Дуглас Алан
11 (н)   Рикардо Гуларт
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин 46'
71 (в)   Егор Бабурин
70 (в)   Никита Гойло
19 (з)   Игорь Смольников 51'
3 (з)   Денис Терентьев 67' 84'
54 (з)   Никита Каккоев 82' 82' 82' 82' 82'
80 (з)   Илья Скроботов
49 (п)   Дмитрий Плетнев 68'
7 (п)   Дмитрий Полоз 75'
88 (п)   Дмитрий Богаев
55 (п)   Кирилл Капленко
33 (н)   Андрей Панюков
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
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На этом будем прощаться — для вас работал Александр Обносов. Спасибо, что были с «Газетой.Ru».

'90+4

И все, завершен матч — «Зенит» разгромил китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» в товарищеском матче со счетом 4:1!

'90+2

Видно, что уже попросту доигрывают матч команды, ожидая свистка — судья, впрочем, на это никак не реагирует, действуя по букве закона.

'90

Стали чуть ближе к своим воротам в самой концовке действовать футболисты «Зенита» — явно не хотят они еще один мяч пропустить во встрече, которая до недавнего времени столь здорово для них складывалась.

'88

Стали в очень открытый футбол играть команды в последние минуты — почти без центра действуют соперники сейчас, что, кажется, не очень нравится тренерам.

'86

Забивают все-таки и китайцы — неплохо они разыграли момент вблизи штрафной, позволив Янг Люю прострелить на партнера, которому оставалось лишь ногу подставить. 4:1.

'84

Мастерски Терентьев разогнал атаку своей команды, задействовав в ней Полоза и Панюкова, в том числе и благодаря которым вырвался на убойную позицию, после чего переиграл вратаря китайцев в ближнем бою! 4:0!

'84

ГООООООООООЛ!!! Четвертый от «Зенита»!!! Терентьев забивает!

'82

Сразу пять замен «Зенит» проводит: вместо Ригони, Заболотного, Мамманы, Мевли и Краневиттера в игру вошли Дмитрий Богаев, Кирилл Капленко, Андрей Панюков, Никита Каккоев и Илья Скроботов.

'80

Красиво зенитовцы разыграли перепасовку накоротке в штрафной соперников — в ее завершении Смольников уже был готов врываться на чужие ворота, но последний пас от Кузяева на партнера получился не самым идеальным.

'78

Кузяев! Решился Далер на сильнейший удар с острого угла, лишь ворвавшись в чужую штрафную — пары сантиметров не хватило для попадания в самую «девять»!

'76

Перспективный прострел Полоза прерывает один из защитников «Гуанчжоу».

'74

Еще одна замена у «Зенита»: Кокорина сменил Дмитрий Полоз.

'72

Продолжает «Зенит» доминировать в матче, почти ничего не позволяя соперникам — те с недавнего времени совсем расстроенными выглядят.

'70

Забавный момент сейчас случился: уже готовился главный тренер китайцев Каннаваро бросить в бой игрока вместо удаленного Чжан Линьпэна (что часто разрешается в товарищеских матчах), однако арбитр матча запретил подобный фокус. Фабио в ответ лишь посмеялся.

'68

Серию замен проворачивает «Зенит»: вместо Дриусси и Жиркова в игру входят Денис Терентьев и Дмитрий Плетнев.

'66

Да уж... Есть ощущение, что «Гуанчжоу» — не самый адекватный спарринг-партнер. По крайней мере — именно на это намекает та степень грубости подката от Чжан Линьпэна в адрес Дриусси, за который игрок «Эвергранда» тут же получает красную.

'64

Забивают китайцы после хорошей атаки с множеством пасов — впрочем, поднят был флаг арбитром на фланге, а это значит, что мяч не засчитывается из-за зафиксированного офсайда.

'62

Кстати, поменяли вратаря после третьего гола китайцы — может быть, с этой заменой прекратятся легкие мячи «Зенита».

'61

Продолжает Юрий грубо играть — предупреждает его судья, что не стоит так делать.

'59

Первая желтая карточка у «Зенита» — Жирков ее за грубую игру получил.

'57

В очередной раз счастье зенитовцам принесли подача с фланга и вратарь оппонентов, которого на этот раз Заболотный просто перепрыгнул. И это с учетом того, что голкипер мог руками играть.

'57

ГОООООООООООЛ!!! Все-таки забивает Антон!!! 3:0!!!

'57

Теперь уже сам Заболотный имел шанс забить, выбравшись на ударную позицию — помешал этому вратарь, вытащивший снаряд из угла.

'55

Момент у «Зенита»! Это Заболотный здорово сыграл в прессинге у чужих ворот, отняв мяч, после чего отдал снаряд под удар на Краневиттера — но «выстрел» аргентинца из убойной позиции заблокировал защитник.

'52

Еще одна замена у «Зенита» — Ерохина сменил Игорь Смольников.

'51

Сам угловой, впрочем, завершился ничем — Ригони выше ворот пробил после розыгрыша данного стандарта.

'50

Кузяев почти в безнадежной ситуации заработал угловой для своей команды, с желанием включившись в забег с оппонентом за уходящим мячом.

'48

Голкипер китайцев в кои-то веки здорово вышел из ворот, не дав Кокорину и Ригони на пару соорудить третий гол в матче.

'46

К слову, в перерыве у россиян произошла замена — Лунева на воротах сменил Юрий Лодыгин.

'46

Возобновилась игра.

'45+3

Все, завершен первый тайм нашего матча — по итогам стартовой половины «Зенит» выигрывает у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» со счетом 2:0. Перерыв!

'45+1

Спасает Лунев «Зенит», не позволяя соперникам забить с ближней дистанции. Здесь еще и офсайд был, правда.

'44

Кузяев здорово прервал навес соперников с левого фланга.

'42

Жестко играют китайцы зачем-то — вот и сейчас Фэн Сяотин в обычном эпизоде просто взял и бросился в ноги Кокорина. Тому очень больно, а обидчику Александра желтую показали.

'40

Пробили китайцы с многообещающего штрафного прямиком в Ерохина.

'38

Заметно веселее стала смотреться игра после двух мячей «Зенита» — наконец-то на высоких скоростях стали действовать соперники, да и моменты почаще теперь возникают. Правда, почти все — за авторством сине-бело-голубых.

'36

Заболотный! Как близок сейчас Антон был к красивейшему голу! Ворвался он в чужую штрафную и уже, казалось, был готов простреливать на партнера, однако решил перехитрить всех нападающий, пробив с острейшего угла. Лишь штанга спасла китайцев от третьего мяча!

'34

Ригони не смог обработать тяжелый мяч на подходе к чужой штрафной. Если бы ему удалось справиться со сложной передачей, был бы очередной опасный момент у «Зенита».

'32

И еще один момент у «Зенита»! На этот раз уже сам Заболотный имел шанс забить, однако его удар по летящему мячу получился не самым точным.

'30

Немного проспали китайцы быстрый розыгрыш мяча от «Зенита» после фола на Заболотном, благодаря чему Кокорину оставалось лишь не ошибиться в завершении после классного навеса Ригони. Он этого и не сделал — при очередной ошибке вратаря, к слову.

'30

ГОООООООООООООООООЛ!!!!! 2:0!!! Кокорин удвоил преимущество «Зенита»!!!

'28

Вновь здорово Жирков подал со стандарта на Дриусси — тот бы, конечно, не добрался до мяча, не ошибись вратарь китайцев с выходом из ворот. Но случилось именно это — 1:0.

'28

ГООООООООООООЛ!!! Открывает счет «Зенит»!!! Дриусси забил!

'27

Очередной угловой и «Зенит» зарабатывает.

'25

Не так уж мало шансов предоставляется китайцам хоть что-то придумать со стандартов, но раз за разом плохо используют эти возможности игроки «Гуанчжоу».

'23

Отвечают футболисты «Гуанчжоу» — здорово навесили с левого фланга в штрафную на Чжэн Луна, и тот в касание пробил в створ. На месте был Лунев, достаточно легко забравший мяч себе.

'21

А вот и первый классный момент! Выскочил Заболотный на ворота китайцев и уже готов был забивать, однако спас свою команду один из защитников, самоотверженно бросившийся под мяч. Впрочем, нельзя не отметить, что было здесь немного похоже на пенальти.

'19

Крайне скудный темп игры демонстрируют соперники пока что. Возможно, именно из-за этого и моментов настоящих еще не было.

'17

Все нормально с аргентинцем — уже вернулся он на газон.

'15

Пауза в матче возникла из-за травмы Дриусси. Медики на поле.

'13

Вновь Жирков хорош — здорово он только что прервал перспективный прострел соперника, бросившись под мяч в отчаянном подкате.

'11

Классно «Зенит» разыграл угловой — Жирков мягко забросил на Ригони, стоявшего за пределами штрафной, и тот в касание мастерски пробил в угол. Чуть-чуть точности не хватило удару аргентинца.

'9

Много стали в последние минуты владеть мячом китайцы, вынудив россиян прижаться к своим воротам. Пока без моментов все это, правда.

'7

Вновь Дриусси получил шанс на гол, но тут все уже куда сложнее было — после навеса Жиркова пытался аргентинец пробить головой в борьбе с более рослым оппонентом. Удалось это ему не особо.

'5

Провели россияне опасную атаку левым флангом — Кокорин прорвался по краю, после чего прострелил в центр, где был Дриусси. Было очень перспективно, однако совсем не получился у аргентинца удар по прыгающему мячу, не так хорош был на добивании и Ерохин.

'3

Лунев достаточно рискованно сыграл при выносе мяча от ворот, едва не попав в прессингующего соперника. Впрочем, обошлось.

'1

Стартовал матч!

17:55

По итогам 20-и туров чемпионата России — 2017/18 «Зенит», напомним, занимает второе место в турнирной таблице, достаточно сильно отставая от лидирующего «Локомотива», имеющего на восемь очков больше.

17:50

Для представителей РФПЛ этот товарищеский матч станет уже третьим в рамках подготовки к заключительной части сезона — два предыдущих поединка подопечные Роберто Манчини выиграли с общим счетом 10:1. Разгромлены в этих встречах были датский «Копенгаген» и чешская «Славия».

17:45

У представителей Китая, состав которых, мягко говоря, не изобилует известными российским поклонникам футбола именами, стоит особо отметить фигуру тренера — возглавляет клуб на данный момент легендарный итальянец Фабио Каннаваро, в 2006 году приведший сборную Италию к золоту чемпионата мира в качестве игрока.

17:42

«Зенит». Стартовый состав: Лунев, Мевля, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.

17:40

И уже стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч. Начнем, пожалуй, с сине-бело-голубых.

17:35

Отметим, что сама встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

17:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча между российским «Зенитом» и китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». Для вас работает Александр Обносов.