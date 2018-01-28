На этом будем прощаться — для вас работал Александр Обносов. Спасибо, что были с «Газетой.Ru».
Видно, что уже попросту доигрывают матч команды, ожидая свистка — судья, впрочем, на это никак не реагирует, действуя по букве закона.
Стали чуть ближе к своим воротам в самой концовке действовать футболисты «Зенита» — явно не хотят они еще один мяч пропустить во встрече, которая до недавнего времени столь здорово для них складывалась.
Стали в очень открытый футбол играть команды в последние минуты — почти без центра действуют соперники сейчас, что, кажется, не очень нравится тренерам.
Мастерски Терентьев разогнал атаку своей команды, задействовав в ней Полоза и Панюкова, в том числе и благодаря которым вырвался на убойную позицию, после чего переиграл вратаря китайцев в ближнем бою! 4:0!
Красиво зенитовцы разыграли перепасовку накоротке в штрафной соперников — в ее завершении Смольников уже был готов врываться на чужие ворота, но последний пас от Кузяева на партнера получился не самым идеальным.
Перспективный прострел Полоза прерывает один из защитников «Гуанчжоу».
Продолжает «Зенит» доминировать в матче, почти ничего не позволяя соперникам — те с недавнего времени совсем расстроенными выглядят.
Забавный момент сейчас случился: уже готовился главный тренер китайцев Каннаваро бросить в бой игрока вместо удаленного Чжан Линьпэна (что часто разрешается в товарищеских матчах), однако арбитр матча запретил подобный фокус. Фабио в ответ лишь посмеялся.
Продолжает Юрий грубо играть — предупреждает его судья, что не стоит так делать.
В очередной раз счастье зенитовцам принесли подача с фланга и вратарь оппонентов, которого на этот раз Заболотный просто перепрыгнул. И это с учетом того, что голкипер мог руками играть.
Кузяев почти в безнадежной ситуации заработал угловой для своей команды, с желанием включившись в забег с оппонентом за уходящим мячом.
Голкипер китайцев в кои-то веки здорово вышел из ворот, не дав Кокорину и Ригони на пару соорудить третий гол в матче.
Кузяев здорово прервал навес соперников с левого фланга.
Пробили китайцы с многообещающего штрафного прямиком в Ерохина.
Заметно веселее стала смотреться игра после двух мячей «Зенита» — наконец-то на высоких скоростях стали действовать соперники, да и моменты почаще теперь возникают. Правда, почти все — за авторством сине-бело-голубых.
Ригони не смог обработать тяжелый мяч на подходе к чужой штрафной. Если бы ему удалось справиться со сложной передачей, был бы очередной опасный момент у «Зенита».
Немного проспали китайцы быстрый розыгрыш мяча от «Зенита» после фола на Заболотном, благодаря чему Кокорину оставалось лишь не ошибиться в завершении после классного навеса Ригони. Он этого и не сделал — при очередной ошибке вратаря, к слову.
Вновь здорово Жирков подал со стандарта на Дриусси — тот бы, конечно, не добрался до мяча, не ошибись вратарь китайцев с выходом из ворот. Но случилось именно это — 1:0.
Очередной угловой и «Зенит» зарабатывает.
Не так уж мало шансов предоставляется китайцам хоть что-то придумать со стандартов, но раз за разом плохо используют эти возможности игроки «Гуанчжоу».
Крайне скудный темп игры демонстрируют соперники пока что. Возможно, именно из-за этого и моментов настоящих еще не было.
Все нормально с аргентинцем — уже вернулся он на газон.
Вновь Жирков хорош — здорово он только что прервал перспективный прострел соперника, бросившись под мяч в отчаянном подкате.
Много стали в последние минуты владеть мячом китайцы, вынудив россиян прижаться к своим воротам. Пока без моментов все это, правда.
Вновь Дриусси получил шанс на гол, но тут все уже куда сложнее было — после навеса Жиркова пытался аргентинец пробить головой в борьбе с более рослым оппонентом. Удалось это ему не особо.
Лунев достаточно рискованно сыграл при выносе мяча от ворот, едва не попав в прессингующего соперника. Впрочем, обошлось.
По итогам 20-и туров чемпионата России — 2017/18 «Зенит», напомним, занимает второе место в турнирной таблице, достаточно сильно отставая от лидирующего «Локомотива», имеющего на восемь очков больше.
Для представителей РФПЛ этот товарищеский матч станет уже третьим в рамках подготовки к заключительной части сезона — два предыдущих поединка подопечные Роберто Манчини выиграли с общим счетом 10:1. Разгромлены в этих встречах были датский «Копенгаген» и чешская «Славия».
У представителей Китая, состав которых, мягко говоря, не изобилует известными российским поклонникам футбола именами, стоит особо отметить фигуру тренера — возглавляет клуб на данный момент легендарный итальянец Фабио Каннаваро, в 2006 году приведший сборную Италию к золоту чемпионата мира в качестве игрока.
«Зенит». Стартовый состав: Лунев, Мевля, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.
И уже стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч. Начнем, пожалуй, с сине-бело-голубых.
Отметим, что сама встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча между российским «Зенитом» и китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». Для вас работает Александр Обносов.