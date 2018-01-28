А вот и первый классный момент! Выскочил Заболотный на ворота китайцев и уже готов был забивать, однако спас свою команду один из защитников, самоотверженно бросившийся под мяч. Впрочем, нельзя не отметить, что было здесь немного похоже на пенальти.