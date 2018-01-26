'45+1

Перерыв!

«Манчестер Юнайтед» пока лидирует, но не сказать, что у «Йовил Таун» совсем нет моментов и игры. Гол, на самом деле, получился какой-то странный, так что хозяева поля вполне могут добавить в концентрации и выйти на вторую половину гораздо более целостным коллективом, которого пока не видно, но впереди ещё 45 минут на преображение. Отдыхаем!