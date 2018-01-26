'90+3
Матч окончен!
Поздравляем «Манчестер Юнайтед» с хорошей игрой, с победой, а их наставника, если я, конечно, правильно всё понял, — с 55-летием! Отличный подарок! Возможно, что и на галстук, как в знаменитом анекдоте, футболисты «МЮ» своему тренеру сбросились. Ждём жеребьёвки очередного раунда Кубка Англии и нового соперника для «красных дьяволов», а пока на этом всё. До новых встреч на «Чемпионате»!
Поздравляем «Манчестер Юнайтед» с хорошей игрой, с победой, а их наставника, если я, конечно, правильно всё понял, — с 55-летием! Отличный подарок! Возможно, что и на галстук, как в знаменитом анекдоте, футболисты «МЮ» своему тренеру сбросились. Ждём жеребьёвки очередного раунда Кубка Англии и нового соперника для «красных дьяволов», а пока на этом всё. До новых встреч на «Чемпионате»!
'90+3
'90+2
Попытку атаки организовали сейчас хозяева, но была она столь робкой, как и вся команда сегодня. Собственно, трудно было бы представить, что клуб с 21-ой строчки таблицы Второй Лиги сможет дать серьёзный бой вице-лидеру Премьер-Лиги!
'90
Три минуты будет добавлено к основному времени!
'90
'88
Момент!!! И тут же молодое дарование отметилось! Классно Гомес прошёл защитника, метил в ближний угол, но лишь сетку с внешней стороны колыхнул.
'87
'87
'85
Скоро стартует решающая пятиминутка. Пока всё же третьим голом не пахнет. Думаю, счёт таковым и останется.
'83
'83
'82
Прямым ударом пытался застать врасплох Ромеро исполнитель штрафного в составе «Йовил Таун», но попытка была, мягко скажем, так себе.
'81
'80
Порядка 10 минут ещё наблюдать нам с вами за встречей 4-го раунда Кубка Англии (он же — 1/16 финала). Пока преимуществом обладает «Манчестер Юнайтед» и очень убедительным.
'78
Ромело Лукаку теперь уже не пустили к мячу. Хотя не оставляют подопечные Жозе Моуриньо попыток оформить более крупную победу. Рашфорд сейчас едва не переиграл Крысяка. Польский голкипер хорошо вышел из ворот, и мяч угодил в него.
'77
Момент! На ударной позиции оказался игрок «Йовил Таун», но Ромеро ликвидировал угрозу, заняв грамотно позицию в створе.
'76
Впрочем, глядя на ситуацию на поле, можно предположение о более крупном результате поставить под сомнение. Пока как-то всё успокоилось.
'74
Попытался сейчас Лингард организовать первое касание для себя, но защитник грамотно оттёр его, не дав добраться до мяча.
'72
'72
'71
Рашфорд неудачно подал угловой, но атака гостей продолжилась, правда, ненадолго. И снова табличка появляется в руках резервного арбитра. Посмотрим, какая замена нас ждёт теперь.
'69
'69
'68
Пока схема игры не особо меняется. Разве что гости чуть отодвинулись и экономят силы сейчас, думаю. Кубок Англии — это, конечно, важный трофей, но и в Премьер-Лиге «красным дьяволам» также приходится вести борьбу за медали. И там конкуренция очень жёсткая.
'67
Есть у меня ощущение, что сейчас «МЮ» поймает кураж, у «Йовила» будут появляться дыры, и счёт станет более крупным. Посмотрим, сбудется ли этот прогноз.
'65
'65
'64
ГОЛ! Но, увы, Хуана Мату мы не будем записывать в авторы голов, поскольку в момент прострела от Дамиана с фланга испанец находился в офсайде.
'63
И следом Зоко оказался на острие атаки своей команды. Но защитники были внимательны и позволили Ромеро забрать мяч.
'61
'58
Очередной неприятный момент для хозяев поля. Но прощают на это раз «макунианцы» своих соперников.
'55
'55
'54
Нильссон-Линделёф неудачно атаковал сейчас соперника, который, как мне показалось, «подсел» под защитника «МЮ». Но свисток был именно в пользу игрока «Йовил Таун».
'53
Райан Диксон опасно навешивал с фланга, Сарридж был готов откликнуться на эту передачу, но кто-то из защитников навязал борьбу, в итоге толкового удара не получилось.
'52
И вновь видны свободные зоны в обороне «Йовил Таун». Видимо, Моуриньо правильно зарядил своих игроков в перерыве. Но вот и сами хозяева не прочь, смотрю, в атаку сходить.
'50
Удар Андера Эрреры сейчас заблокировали, а вот у Маркуса Рашфорда момент получился опаснее! Вышел форвард на ударную позицию, бил низом, мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой, миновав нижний угол ворот. Крысяк был, как говорят, «отыгран».
'49
Мата отдал на фланг на Дамиана, но тот неудачно навесил в штрафную. Мяч перелетел через Алексиса Санчеса, который его впоследствии не догнал. Удар от ворот.
'48
Замен, к слову, в составах команд не произошло, так что пока все те же действующие лица у нас на поле.
'47
А сейчас Совумни неласково обошёлся с Санчесом. Досталось тому по ногам, сам же он исполнил штрафной, но в итоге ни к чему серьёзному розыгрыш тот не привёл.
'46
Уточнил я статистику в перерыве. Преимущество гостей в компоненте владения мячом было намного ощутимее в цифрах: 73 против 27 процентов. При этом, подопечные Жозе Моуриньо нанесли по воротам Крысяка 6 ударов, половина из которых пришлись в створ.
'46
Второй тайм начался!
'45+1
Перерыв!
«Манчестер Юнайтед» пока лидирует, но не сказать, что у «Йовил Таун» совсем нет моментов и игры. Гол, на самом деле, получился какой-то странный, так что хозяева поля вполне могут добавить в концентрации и выйти на вторую половину гораздо более целостным коллективом, которого пока не видно, но впереди ещё 45 минут на преображение. Отдыхаем!
«Манчестер Юнайтед» пока лидирует, но не сказать, что у «Йовил Таун» совсем нет моментов и игры. Гол, на самом деле, получился какой-то странный, так что хозяева поля вполне могут добавить в концентрации и выйти на вторую половину гораздо более целостным коллективом, которого пока не видно, но впереди ещё 45 минут на преображение. Отдыхаем!
'45+1
Доигрывают команды тайм, скорости упали. Собственно, нет смысла рваться вперёд. Игра в целом такой характер действий и диктует.
'45
Последняя минута первого тайма идёт. Думаю, арбитр не станет много добавлять. Да, всего 60 секунд будет добавлено.
'44
Маркус Рохо сначала хорошо справился с попыткой навеса от Джэйка Грэя, а затем и отвёл мяч в сторону надёжно.
'43
Что ж, как и ожидалось, перевес по игре и владению всё же принёс плоды более именитой команде. Посмотрим, какой импульс это даст обеим командам в дальнейшем.
'41
'40
Опасно!!! Санчес оказался на ударной позиции и метил в дальний угол. Но мяч проскакал в полуметре от дальней штанги. Хотя в динамике эпизода расстояние казалось меньше.
'39
Порядка 6 минут остаётся играть командам в первом тайме нашего матча. Пока по владению чисто визуально есть преимущество у «Манчестер Юнайтед», но по моментам пока ничья. На удар Грина своей попыткой ответил МакТоминай!
'37
Плотно пробил Джеймс, Ромеро кулаками отвёл угрозу, не стал рисковать аргентинец. И далее мяч уже отправился подальше от ворот гостей.
'36
Очень интересно развиваются события. Резко пошли вперёд хозяева, и вот главный арбитр встречи, Пол Тирни, усмотрел в действиях Кэррика фол. А до линии штрафной-то тут пару метров, кстати. Опасно!
'35
Всё больше начинают владеть мячом и инициативой игроки «манкунианцев». Сарридж было попытался утащить мяч и организовать атаку в ответ, но партнёры не сориентировались и остались на своей половине.
'33
Накоротке сыграли футболисты «МЮ» перед чужой штрафной, дальше мяч попал в район 11-метровой отметки, защитники отбили недалеко, что позволило Эррере нанести удар. Выше ворот!
'32
И снова не туда. Дамиан оказался не в той точке, куда Санчес направлял мяч. Что касается комбинационной игры, то налаживать её ещё предстоит Моуриньо и всей команде из Манчестера.
'30
Сам пострадавший исполнил неплохо удар, в обвод стенки, но к восторгу местной публики, что составляет на переполненном стадионе «Хьюиш Парк» почти четверть населения города Йовил, голкипер Артур Крысяк намертво забрал мяч.
'29
'27
Редкая вылазка хозяев на чужую половину поля. Пока напомню, что команды в рамках Кубка Англии играли ранее дважды. Первая игра состоялась в далёком 1949 году и завершилась победой «МЮ» со счётом 8:0. Матч 2015 года закончился более скромным успехом «красных дьяволов» — 2:0.
'26
Джеймс здорово отработал в обороне! Санчес отдавал эффектный пас пяткой на Мату, но того к мячу защитник не пустил, грамотно поставив спину.
'25
Ничем примечательным окончание той атаки не ознаменовалось, но Санчес вновь с мячом на левом фланге. Аут зарабатывает он для своей команды.
'24
Очень неспешный футбол наблюдаем мы с вами, дорогие друзья. Похоже, команды играют в разведку. И вот очередной «взрыв», который завершается ударом МакТоминая в нижний угол и эффектным сэйвом Крысяка. Угловой!
'22
Рашфорд не догнал мяч толком, и тот выкатился за лицевую в итоге. Но всё чаще с мячом вблизи чужих ворот оказываются игроки «Манчестера». Пока работы у Крысяка при этом немного, но, я уверен, всё впереди.
'20
Прощупываются бреши в обороне «Йовил Таун». Не сказать, что хозяева уже подсели физически, потому как и устать-то успеть сложно за полтайма, но то, что нагнетают обстановку гости, заставляет защитников суетиться не по делу.
'19
Активнее пытаются футболисты в красно-чёрном искать подходы к чужой штрафной. И видны небольшие свободные зоны. Чуть было очередную попытку заброса Санчес не завершил точным пасом.
'18
Нильссон-Линделёф неаккуратно обошёлся с Зоко, но карточку судья не выдал. Штрафной разыграли не очень опасно хозяева поля.
'17
Задумано было МакТоминаем неплохо, но в самый неподходящий момент адресат его передачи, Маркус Рашфорд, убежал в другую сторону.
'16
Сумбур небольшой сквозит пока в действиях команд. Брака в действиях многовато. И пас не идёт, что у Санчеса, что у Маты, да и вынос у защитников тоже не получается идеальным.
'16
Опасным получился навес со стандартного положения. Ромеро не с первой попытки забрал мяч, чем вызвал волну активной реакции на трибунах.
'15
Фолит Дармиан на оппоненте. Грин оказался на газоне, что цветом словно его фамилия. Удивительно, конечно, заботятся о полях в Англии.
'14
Санчес продолжает исполнять роль диспетчера, пытаясь найти партнёров пасом, но пока у чилийца комбинационная игра не клеится в составе нового клуба.
'13
Крысяк намертво берёт мяч, прилетевший к нему в руки с угла поля. Пока кроме удара Грина опасных моментов особо-то и не возникало у нас.
'12
Санчес навешивал на Андера Эрреру, но пас не прошёл. Ворую волну организуют «макунианцы». МакТоминай оказался в чужой штрафной, сбрасывал мяч головой, но защитники выбили мяч на угловой. Санчес подаёт.
'11
Опасно пометался мяч по штрафной, но застрял в итоге в ногах футболистов «Йовил Таун», а вот МакТоминай оказался расторопнее и выбил мяч подальше от своих ворот.
'10
Игра пока протекает неспешно, с отдельными вспышками активности. Причём, демонстрируют их хозяева, несмотря на разницу в классе команд. И сейчас они заработали угловой.
'9
Грэй уже с правого фланга подал в штрафную, там поборолся партнёр его за мяч, но аргентинский страж ворот гостей вовремя покинул створ и вмешался в ход эпизода.
'8
Ой какой момент был у Грина! Прорывался хавбек хозяев по левому флангу в штрафную и опасно пробил, но Ромеро оказался надёжен!
'7
И вот уже Серхио Ромеро на противоположной стороне поля вступил в игру, а то так и замёрзнуть недолго.
'6
Первый навес в штрафную хозяев случился с правого фланга. Голкипер «перчаточников» Артур Крысяк отметился удачной игрой на выходе.
'5
Одинаковые схемы избрали на эту игру наставники команд. И «Йовил Таун», и «Манчестер Юнайтед» действуют в расстановке 4-3-3.
'4
А вот и хозяева колдуют у чужой штрафной. Но там Кэррик, вернувшийся в строй, подчистил за партнёрами.
'3
Перешли середину поля гости. Дармиан едва не получил мяч, но защитник прервал поперечный заброс. И вот уже нарушение со стороны «красных дьяволов».
'2
Пока команды неспешно катают мяч, скажу, что в составе «МЮ» на поле дебютирует с первых минут Алексис Санчес, перешедший, напомню, в обмен на Генриха Мхитаряна.
'1
'1
Хозяева поля играют сегодня в традиционной для себя бело-зелёной полосатой форме, «манкунианцы» — в красно-чёрной гамме.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии: «Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:55 по московскому времени.