«Временные трудности»: как в России исправляют ситуацию с бензином и дизелем

Президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».

На совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что текущие проблемы на рынке нефтепродуктов не представляют угрозы для российской экономики. По его словам, «трудности носят временный характер» и не способны изменить общую экономическую ситуацию.

«Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей — устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе», — сказал глава государства.

Обсуждение прошло на фоне дефицита топлива в отдельных регионах, который власти пытаются устранить с помощью новых ограничений и мер поддержки рынка.

Какие меры приняли власти

Госдума приняла пакет поправок в Налоговый кодекс, направленный на стабилизацию топливного рынка. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива необходимы для работы вооруженных сил, агропромышленного комплекса, аварийно-спасательных служб и других ключевых отраслей.

Закон расширяет возможности правительства по регулированию биржевой торговли нефтепродуктами. Теперь, если продажи топлива на бирже опустятся ниже установленного уровня, кабмин сможет задействовать дополнительные налоговые меры поддержки рынка. Критический объем продаж правительство определит отдельно.

Документ также меняет демпферный механизм. Для дизельного топлива белорусского производства коэффициент компенсации повышается до 0,9 по аналогии с уже работающим механизмом для бензина. Кроме того, с июля этого года по июнь следующего планируются компенсационные выплаты за средние дистилляты, которые продаются на внутреннем рынке.

Помимо этого, закон предусматривает налоговые льготы для корпоративных программ мотивации сотрудников компаний, зарегистрированных в специальных административных районах.

Кто получит топливо в первую очередь

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака, правительство определило, кто будет получать топливо в первую очередь в случае его нехватки.

В первую очередь топливо рекомендуется направлять государственным заказчикам и на муниципальные нужды, предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ, для северного завоза, сельхозпроизводителям, ОАО «РЖД» и гражданскому флоту.

Следующими в списке находятся потребители Крыма, новых регионов и Калининградской области, а также местные топливные операторы и экспортные поставки, осуществляемые по поручениям президента и правительства.

Наименьший приоритет отводится сетям автозаправочных станций — как принадлежащим нефтяным компаниям, так и независимым, а также поставкам топлива на экспорт по межправительственным соглашениям.

Что происходит на рынке

По данным «Коммерсанта», напряженная ситуация на внутреннем рынке топлива сохраняется прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Одной из причин стали повреждения нефтеперерабатывающих заводов, пишет газета.

Для насыщения внутреннего рынка правительство ранее ограничило экспорт бензина и распространило запрет на поставки дизельного топлива за рубеж. Кроме того, рассматриваются меры по субсидированию импорта нефтепродуктов, а Минэнерго поручено определить подрядчиков для поставок топлива в наиболее дефицитные регионы и оценить перспективы строительства там мини-НПЗ. Власти регионов обязали ежедневно отчитываться о запасах топлива на нефтебазах, НПЗ и автозаправках.

По словам Александра Новака, новые меры начинают давать результат. В ряде регионов увеличивается число работающих АЗС, а очереди на заправках постепенно сокращаются.