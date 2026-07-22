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«Не все проходили службу»: Володин предложил отправлять депутатов на военные сборы

Володин предложил Минобороны проводить военные сборы для депутатов
Кирилл Брага/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны проработать вопрос о проведении военных сборов для депутатов вместо отпусков. По его словам, такие мероприятия помогут политикам лучше понимать состояние Вооруженных сил и ответственнее подходить к принятию законов. Замминистра обороны Виктор Горемыкин заявил, что даты, сроки и формат сборов согласуют отдельно. Поддержал предложение депутат Виталий Милонов, который заявил, что готов отправиться на них «хоть сейчас».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вместо отпусков отправлять депутатов на военные сборы. Об этом он сказал обращаясь к присутствовавшему на сессии замминистра обороны, начальнику Главного военно-политического управления ВС России Виктору Горемыкину.

«Вот есть предложение. У нас с вами скоро будут отпуска, хотя у политиков отпусков не бывает <...> Виктор Петрович, все-таки надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое, поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что сборы можно провести вместо отпусков.

По его словам, такие мероприятия будут способствовать тому, что депутаты будут ответственнее подходить к рассмотрению законопроектов.

Закон о контракте

Вячеслав Володин упомянул о военных сборах на фоне принятия Госдумой нового закона о заключении контракта для службы в Вооруженных силах.

Документ позволяет заключать контракт с гражданами, совершившими ряд преступлений по УК РФ. Закон был принят в пакете с поправками в статью 78.1 УК РФ, регулирующую освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом или заключением контракта на военную службу в указанные периоды.

Володин заявил, что политики, избранные для принятия решений от имени граждан, должны быть всесторонне подготовлены.

«Не все же проходили и службу в Вооруженных силах, и имеют военно-учетную специальность, поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается», — сказал он.

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Генерал Горемыкин, комментируя вопрос, заявил, что даты, время и формат таких сборов будут согласованы отдельно.

Депутат Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что готов «хоть сейчас» отправиться на военные сборы.

«Я первым стал аплодировать этой инициативе. Великой честью для меня будет пройти сборы в любой точке. Поскольку предложил председатель Госдумы, я готов хоть сейчас написать заявление на сборы. Я буду ждать, когда будет определен порядок, как это сделать. Я постараюсь первым подать заявление на прохождение сборов», — заявил политик.

Как в России проходят военные сборы?

В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году.

Сборы могут проходить в Вооруженных силах, Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Место и сроки сборов определяются военным руководством в рамках утвержденных планов, а вызов граждан осуществляют военкоматы, при этом продолжительность одного сбора не может превышать двух месяцев.

Российское законодательство не предусматривает для военнообязанных граждан возможности отказаться от участия в военных сборах без уважительных причин. За неявку предусмотрена административная ответственность: штраф может составить от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Если гражданин, получивший повестку, не явится в военкомат в течение 20 дней, к нему могут применить дополнительные ограничения. Среди них — запрет на выезд за границу и отказ в выдаче кредитов.

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