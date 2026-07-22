«Не все проходили службу»: Володин предложил отправлять депутатов на военные сборы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны проработать вопрос о проведении военных сборов для депутатов вместо отпусков. По его словам, такие мероприятия помогут политикам лучше понимать состояние Вооруженных сил и ответственнее подходить к принятию законов. Замминистра обороны Виктор Горемыкин заявил, что даты, сроки и формат сборов согласуют отдельно. Поддержал предложение депутат Виталий Милонов, который заявил, что готов отправиться на них «хоть сейчас».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вместо отпусков отправлять депутатов на военные сборы . Об этом он сказал обращаясь к присутствовавшему на сессии замминистра обороны, начальнику Главного военно-политического управления ВС России Виктору Горемыкину.

«Вот есть предложение. У нас с вами скоро будут отпуска, хотя у политиков отпусков не бывает <...> Виктор Петрович, все-таки надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое, поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что сборы можно провести вместо отпусков.

По его словам, такие мероприятия будут способствовать тому, что депутаты будут ответственнее подходить к рассмотрению законопроектов.

Закон о контракте

Вячеслав Володин упомянул о военных сборах на фоне принятия Госдумой нового закона о заключении контракта для службы в Вооруженных силах.

Документ позволяет заключать контракт с гражданами, совершившими ряд преступлений по УК РФ. Закон был принят в пакете с поправками в статью 78.1 УК РФ, регулирующую освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом или заключением контракта на военную службу в указанные периоды.

Володин заявил, что политики, избранные для принятия решений от имени граждан, должны быть всесторонне подготовлены.

«Не все же проходили и службу в Вооруженных силах, и имеют военно-учетную специальность, поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается», — сказал он.

Генерал Горемыкин, комментируя вопрос, заявил, что даты, время и формат таких сборов будут согласованы отдельно.

Депутат Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что готов «хоть сейчас» отправиться на военные сборы.

«Я первым стал аплодировать этой инициативе. Великой честью для меня будет пройти сборы в любой точке. Поскольку предложил председатель Госдумы, я готов хоть сейчас написать заявление на сборы. Я буду ждать, когда будет определен порядок, как это сделать. Я постараюсь первым подать заявление на прохождение сборов», — заявил политик.

Как в России проходят военные сборы?

В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году.

Сборы могут проходить в Вооруженных силах, Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Место и сроки сборов определяются военным руководством в рамках утвержденных планов, а вызов граждан осуществляют военкоматы, при этом продолжительность одного сбора не может превышать двух месяцев.

Российское законодательство не предусматривает для военнообязанных граждан возможности отказаться от участия в военных сборах без уважительных причин. За неявку предусмотрена административная ответственность: штраф может составить от 10 тыс. до 30 тыс. руб.