«Ты — морячка, я — моряк»: как сегодня живет Олег Газманов

Певец и композитор Олег Газманов отмечает юбилей — ему исполнилось 75 лет. За более чем полвека на сцене он написал десятки хитов и стал одним из самых узнаваемых исполнителей российской эстрады. С чего начинал свой путь к славе Олег Газманов и чем он занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Олега Газманова

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Его отец, Михаил Семенович Газманов, был кадровым военным, а мать, Зинаида Абрамовна, работала врачом-кардиологом. В юности Газманов учился в музыкальной школе по классу скрипки, а также занимался спортивной гимнастикой и даже получил «Мастера спорта», но был вынужден оставить занятия из-за травмы.

Олег Газманов в детстве Из личного архива

Окончив школу, Газманов поступил в Калининградское инженерно-морское училище, где получил специальность инженера по холодильным и компрессорным установкам. Затем он прошел военную службу (служил на минно-торпедных складах в Риге), а после демобилизации вернулся в Калининград и несколько лет работал преподавателем в родном училище. Между чтением лекций и работой над кандидатской диссертацией, которую в он итоге так и не защитил, Газманов все больше увлекался музыкой. В конце 70-х он поступил в Калининградское музыкальное училище, вскоре после чего решил оставить инженерную карьеру и полностью посвятить себя сцене.

Музыкальная карьера Олега Газманова

Во время учебы в морском училище Олег Газманов начал выступать в составе вокально-инструментального ансамбля «Атлантик». Именно для этого коллектива он написал одну из своих первых песен «Белый снег», которую спустя почти 20 лет исполнил Валерий Леонтьев на фестивале «Песня года». После «Атлантика» музыкант сотрудничал с коллективами «Визит», «Диво» и «Галактика», а также работал звукорежиссером популярного ВИА «Синяя птица».

В 1983 году Газманов переехал в Москву, где начал предлагать свои песни другим исполнителям. Со временем композиции его авторства вошли в репертуар Валерия Леонтьева, Маши Распутиной, Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона и других артистов. Свой первый большой хит музыкант написал в 1987 году: песню «Люси» он планировал спеть сам, но незадолго до записи потерял голос и композицию исполнил его шестилетний сын Родион. «Люси» мгновенно стала хитом, а фамилия Газмановых — известной на всю страну.

Олег и Родион Газмановы исполняют песню «Люси» (1988) Первое музыкальное Издательство (ПМИ)

В 1989 году Олег Газманов собрал группу «Эскадрон», а в 1990-м выпустил одноименный альбом, который стал одним из самых успешных музыкальных релизов своего времени. В пластинку вошли песни «Эскадрон», «Есаул», «Путана», «Свежий ветер», «Доля» и другие хиты, принесшие Газманову всероссийскую славу. На волне популярности певец отправился в гастрольный тур по стране, завершив его большим сольным концертом в «Лужниках», на который пришли более 70 тыс. зрителей.

Вскоре Олег Газманов представил вторую студийную пластинку «Морячка», которая также имела большой успех. Главными хитами альбома стали песни «Ты морячка, я моряк» и «Господа офицеры». Последняя, впрочем, вызвала неоднозначную реакцию. Одни слушатели восприняли ее как дань уважения российским офицерам, другие критиковали музыканта за исторические несоответствия, логические ошибки в тексте и политический контекст. Сам Газманов подчеркивал, что посвятил песню защитникам Отечества разных эпох, а строку «Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет» задумывал как символ верности воинскому долгу вне зависимости от политических режимов.

Мэр столицы Юрий Лужков (слева) и эстрадный певец Олег Газманов, Москва, 1997 год Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В 1992 году певец получил международную музыкальную премию The World Music Awards в Монте-Карло в номинации «Лучший российский исполнитель», вскоре после чего отправился на гастроли по США, Германии, Израилю, Канаде и другим странам. На родине заслуги Газманова тоже ценили: в 1995 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2001-м — народного артиста России. Кроме того, музыкант является кавалером ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ряда других государственных наград.

В последующие годы Олег Газманов продолжил записывать новые песни и выпускать альбомы. Среди наиболее успешных его пластинок — «Бродяга» (1996), «Эскадрон моих песен шальных» (1997), «Мои ясные дни» (2003), «Сделан в СССР» (2005), «Семь футов под килем» (2008) и «Вперед, Россия» (2015). Особое место в репертуаре артиста занимает песня «Москва», написанная к 850-летию российской столицы и со временем ставшая ее неофициальным гимном. Всего в дискографии Газманова более 20 альбомов, последний на сегодняшний день — «7:0 в мою пользу» — вышел в 2021 году.

Фильмы и книги Олега Газманова

Олег Газманов снимался в сериалах «Таксистка-4» (2007), «Совершенно летние» (2021) и «Родные люди» (2023), в фильмах «Новогодняя SMS-ка» (2011) и «Смешанные чувства» (2014), а также в музыкальных шоу «Старые песни о главном». В большинстве проектов артист играл эпизодические роли или появлялся в камео.

Газманов также является членом Союза писателей Москвы. В разные годы выходили сборники его стихов и текстов песен, наиболее известным из которых стал «Красная книга Олега Газманова» (1998), а также биографическая книга его жены Марины «Единственная. Нарисовать мечту» (2021), в которой супруги рассказали историю своей семьи и творческого пути.

Общественно-политическая деятельность и санкции против Олега Газманова

С начала 90-х Олег Газманов принимает активное участие в общественной жизни России. В 1993 году он поддержал президента Бориса Ельцина и кампанию «Да! Да! Нет! Да!», а в 2005-м стал инициатором благотворительной программы «Даже не пробуй», направленной на профилактику наркомании и ВИЧ среди молодежи. Проект реализовывался при участии Детского фонда ООН, а сам музыкант получил статус посла доброй воли ЮНИСЕФ в России.

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В 2018-м и 2024 годах Газманов входил в число доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

Певец неоднократно участвовал и в других общественно-политических мероприятиях. В 2014 году он подписал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку политики президента России по Украине и Крыму, а в 2022-м публично поддержал специальную военную операцию. После этого артисту запретили въезд в ряд стран, включая Евросоюз, Канаду и другие государства. В ответ на санкции Газманов заявил, что введенные ограничения его не беспокоят и не влияют на творческие планы.

«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни», — сказал он.

Личная жизнь Олега Газманова

Олег Газманов дважды был официально женат. Со своей первой супругой Ириной он познакомился в Калининграде: будущий артист учился в морском училище, а его избранница — на химико-биологическом факультете Калининградского государственного университета. В 1975 году влюбленные поженились, а в 1981-м у пары родился сын Родион. В шестилетнем возрасте мальчик исполнил написанную отцом песню «Люси», которая стала всесоюзным хитом и принесла известность обоим Газмановым. Позднее сын артиста получил образование в Финансовой академии при правительстве России, работал в бизнесе, а затем вернулся к музыке, начал писать собственные песни и выступать с сольной программой. В 2021–2022 годах Олег и Родион Газмановы вместе участвовали в телевизионном проекте «Две звезды. Отцы и дети».

Певец и композитор Олег Газманов с супругой Мариной и детьми Филиппом и Марианной, наблюдают за полуфинальным забегом на 100 м среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, 2013 год Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В браке с Ириной Газманов прожил 20 лет. В середине 90-х супруги расстались, а через некоторое время, в ходе гастролей в Воронеже, артист встретил свою вторую жену Марину Муравьеву. В декабре 1997 года они начали жить вместе, а в июле 2003-го официально зарегистрировали отношения. Газманов усыновил сына женщины от первого брака с сооснователем «МММ» Вячеславом Мавроди и воспитал мальчика как родного. В юности Филипп Муравьев-Газманов работал в модельном бизнесе, а сегодня он успешный предприниматель — сооснователь крупного логистического приложения для дальнобойщиков. 16 декабря 2003 года у Олега и Марины Газмановых родилась дочь Марианна, которой певец посвятил песню «Доча». Девушка обучалась на факультете международного бизнеса в МГИМО, работает в дизайнерской компании, а также является генеральным директором семейной фирмы «ОМГ-Промо», которая занимается организацией концертов.

Мем про колени «как у Газманова»

Осенью 2025 года Олег Газманов неожиданно стал героем интернет-мемов. Случилось это после того, как в соцсетях завирусилось видео, на котором 74-летний артист энергично «приседает» под свою песню «Загулял». Пользователей поразила не столько хореография, сколько физическая форма певца: они массово повторяли движения, запускали флешмоб с хештегом #танцуйкакгазманов и шутили, что мечтают «не о фигуре, а о коленях, как у Газманова». Сам певец с юмором отнесся к новому мему и даже записал для подписчиков видеоурок с разбором фирменных движений.

Олег Газманов во время выступления на фестивале VK Fest в Москве, июль 2026 года Павел Селезнев/ТАСС

Чем сегодня занимается Олег Газманов

Сегодня Олег Газманов продолжает творческую деятельность — пишет песни для себя и других исполнителей и активно гастролирует по России. За последние два года он выпустил около десятка новых композиций, среди которых есть как лирические треки, так и патриотические песни. Одну из них — «Озера синие» — артист исполнил в дуэте с певицей, автором хита «Матушка-земля», Татьяной Куртуковой.

Незадолго до юбилея, 20 июля 2026 года, президент России Владимир Путин наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Также с юбилеем артиста поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который отметил, что на белорусской земле Газманова ценят за его вклад в укрепление дружбы и культурных связей.

Певец Олег Газманов в спортивном комплексе «Олимпийский» во время выступления на фестивале «Авторадио» «Дискотека 80-х», 2009 год Антон Белицкий/РИА Новости

Осенью 2026 года Газманов отправится в большой юбилейный тур по России, кульминацией которого станет концерт «Олег Газманов — 75» на московской площадке «ВТБ Арена». Сам юбилей артист планирует отметить в кругу родных и друзей.

«В этот юбилей у меня получается настоящая магия цифр: мне исполняется 75 лет, из них 57 я нахожусь на сцене, а моему сыну Родиону — 45, тоже круглая дата. Устраивать из дня рождения длительное застолье я не планирую — график не позволяет. Скорее всего, встречу юбилей в кругу семьи и близких друзей», — признался он в интервью.